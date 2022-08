Handbuch Rüstung jetzt Online

Erstellt am 16.08.2022 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 177 mal gelesen und am 16.08.2022 zuletzt geändert.

IMI-Studie 2022/6 – Andreas Seifert, IMI, schreibt am 11. August 2022: „… Das Handbuch Rüstung zeigt auf, welche Firmen in Deutschland in diesem Feld aktiv sind und was sie im Einzelnen produzieren. Neben einer Karte, die die Standorte der Rüstung in Deutschland benennt, haben wir ein Verzeichnis der Firmen zusammengestellt und verweisen auf die Verflechtungen der Firmen untereinander.“ Deutlich werde, dass Rüstung nicht nur in den wenigen großen Firmen stattfinde, die wie

Rheinmetall

Krauss-Maffei-Wegmann

Airbus

Heckler & Koch oder

Diehl

bekannte Namen sind. Aufgezeigt werde auch, wie lokal die Produktion ist und „dass eine Auseinandersetzung mit Rüstung auch lokal geführt werden kann“.

Die 100-Seiten Broschüre (A4) könne natürlich weiter auch in Print für 8 Euro (plus Versandkosten) bestellt werden: imi@imi-online.de

Die Online-Version ist komplett gratis und die

Printversion ist hart an den reinen Materialkosten entlang kalkuliert – wer IMI also dabei unterstützen möchte, solche Projekte auch künftig stemmen können, sei dazu herzlich eingeladen Mitglied zu werden: https://www.imi-online.de/mitglied-werden/