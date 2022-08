Erstellt am 18.08.2022 von Andreas Hermann Landl

Russland sagt „Njet“ zu UN-Forderungen für eine Demilitarisierte Zone um Europas größtes Atomkraftwerk

Dieser Post basiert auf einem Artikel von Jon Henley , Samantha Lock vom 16. August 2022 – Bulletin of the Atomic Scientists

Name Block Reaktortyp Modell Status Netto-

leistung

in MW Brutto-

leistung

in MW Baubeginn Erste Netzsyn-

chronisation Kommer-

zieller Betrieb

(geplant) Abschal-

tung

(geplant) Einspeisung

in TWh Chmelnyzkyj 3 PWR WWER V-320 In Bau seit 1986 1035 1089 01.03.1986 – – – – Chmelnyzkyj 4 PWR WWER V-320 In Bau seit 1987 1035 1089 01.02.1987 – – – – Chmelnyzkyj 1 PWR WWER V-320 In Betrieb 950 1000 01.11.1981 31.12.1987 13.08.1988 – 182,28 Chmelnyzkyj 2 PWR WWER V-320 In Betrieb 950 1000 01.02.1985 07.08.2004 15.12.2005 – 91,21 Riwne 3 PWR WWER V-320 In Betrieb 950 1000 01.02.1980 21.12.1986 16.05.1987 – 174,55 Riwne 4 PWR WWER V-320 In Betrieb 950 1000 01.08.1986 10.10.2004 06.04.2006 – 81,86 Saporischschja 1 PWR WWER V-320 In Betrieb 950 1000 01.04.1980 10.12.1984 25.12.1985 – 177,39 Saporischschja 2 PWR WWER V-320 In Betrieb 950 1000 01.01.1981 22.07.1985 15.02.1986 – 178,91 Saporischschja 3 PWR WWER V-320 In Betrieb 950 1000 01.04.1982 10.12.1986 05.03.1987 – 179,27 Saporischschja 4 PWR WWER V-320 In Betrieb 950 1000 01.04.1983 18.12.1987 14.04.1988 – 180,55 Saporischschja 5 PWR WWER V-320 In Betrieb 950 1000 01.11.1985 14.08.1989 27.10.1989 – 174,89 Saporischschja 6 PWR WWER V-320 In Betrieb 950 1000 01.06.1986 19.10.1995 17.09.1996 – 146,81 Süd-Ukraine 1 PWR WWER V-302 In Betrieb 950 1000 01.08.1976 31.12.1982 02.12.1983 – 190 Süd-Ukraine 2 PWR WWER V-338 In Betrieb 950 1000 01.07.1981 06.01.1985 06.04.1985 – 178,14 Süd-Ukraine 3 PWR WWER V-320 In Betrieb 950 1000 01.11.1984 20.09.1989 29.12.1989 – 157,76 Tschernobyl 2 LWGR RBMK Stillgelegt 925 1000 01.02.1973 21.12.1978 28.05.1979 11.10.1991 75,99 Tschernobyl 3 LWGR RBMK Stillgelegt 925 1000 01.03.1976 03.12.1981 08.06.1982 15.12.2000 98 Tschernobyl 4 LWGR RBMK Zerstört[UA 1] 925 1000 01.04.1979 22.12.1983 26.03.1984 26.04.1986 – Tschernobyl 1 LWGR RBMK Stillgelegt 740 800 01.03.1970 26.09.1977 27.05.1978 30.11.1996 97,27 Riwne 1 PWR WWER V-213 In Betrieb 381 420 01.08.1973 22.12.1980 22.09.1981 – 94,69 Riwne 2 PWR WWER V-213 In Betrieb 376 415 01.10.1973 22.12.1981 29.07.1982 – 95,69

↑ Block 4 wurde am 26. April 1986 zerstört (siehe Nuklearkatastrophe von Tschernobyl).

Petro Kotin, der Leiter von Energoatom, hat zuvor vor der Gefahr gewarnt, dass Granaten Container mit hochradioaktivem abgebranntem Kernbrennstoff treffen könnten . Wenn zwei oder mehr Container zerbrochen würden, „ist es unmöglich, das Ausmaß“ der daraus resultierenden Katastrophe abzuschätzen, sagte er und fügte hinzu, dass

„solche verrückten Aktionen zu … einem Fukushima oder Tschernobyl führen könnten“. Petro Kotin, der Leiter von Energoatom

Russland hat Forderungen der Vereinten Nationen nach einer entmilitarisierten Zone um Europas größtes Atomkraftwerk (AKW) zurückgewiesen.

Das AKW ist seit Anfang März von Moskaus Streitkräften besetzt. Es liegt in einer Region der Ukraine, die eine neue Frontlinie des Krieges werden soll.

Russlands ständiger Vertreter im Gremium der UN, Vasily Nebenzya (*1962), sagte am Freitag gegenüber Interfax, dass Moskau das Werk in Saporischschja „schützen“ müsse. Ein Abzug seiner Truppen würde die Einrichtung „anfällig … für Provokationen und Terroranschläge“ machen.

Der UN-Generalsekretär António Guterres hatte zuvor den Abzug des gesamten Militärpersonals und der gesamten Ausrüstung gefordert. Außerdem erklärte, die Anlage „sollte nicht im Rahmen von Militäroperationen genutzt werden“ und einer entmilitarisierten Zone müsse zugestimmt werden.

Sowohl die Vereinigten Staaten als auch Frankreich unterstützten den Appell von Guterres.

Rafael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA in Wien), sagte, dass Beamte die Anlage so schnell wie möglich besuchen müssen.

„Dies ist eine ernste Stunde, eine schwere Stunde“, sagte Grossi dem UN-Sicherheitsrat. Rafael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA – Wien)

Die Ukraine und Russland beschuldigten sich am Freitag gegenseitig, eine nukleare Katastrophe in der Anlage zu riskieren, die am gegenüberliegenden Ufer eines Stausees von mehreren von der Ukraine kontrollierten Städten liegt, die von der russischen Seite intensiv beschossen wurden.

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew sagte am Freitag, die Ukraine beschieße das Werk selbst. „Sie sagen, es ist Russland“, schrieb er auf Telegram.

„Das ist offensichtlich 100-prozentiger Unsinn, selbst für die dumme russophobe Öffentlichkeit.“

Medwedew, derzeit der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, fügte hinzu:

„Sie sagen, es passiert rein zufällig, wie ‚wir wollten das nicht.‘ Was kann ich sagen? Vergessen wir nicht, dass die Europäische Union auch Kernkraftwerke hat. Und auch dort kann es zu Unfällen kommen.“

Die ukrainische Agentur Energoatom, deren Arbeiter die Anlage immer noch unter russischer Besatzung betreiben, sagte, sie sei am Donnerstag fünfmal getroffen worden, darunter in der Nähe von Lagerstätten für radioaktives Material.

Kiew sagte, russische Truppen hätten es selbst angegriffen und das AKW als Schutzschildgeisel benutze, während sie nahe gelegene, von der Ukraine gehaltene Städte bombardierten.

Die Sprecherin der Armee, Natalia Humeniuk: „Die ukrainischen Streitkräfte beschädigen nicht die Infrastruktur [des Werks], schlagen nicht dort zu, wo eine Gefahr auf globaler Ebene bestehen könnte“. „Wir verstehen, dass sich die Eindringlinge hinter einem solchen Schild verstecken, weil es dort nicht möglich ist, zuzuschlagen.“

Anfang dieser Woche beschuldigte die Ukraine Russland, Raketen aus der Umgebung der eroberten Anlage abgefeuert zu haben, wobei mindestens 13 Menschen getötet und 10 verletzt wurden, in dem Wissen, dass es für die Ukraine zu gefährlich wäre, das Feuer zu erwidern.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte Russland auf, das Werk der ukrainischen Kontrolle zurückzugeben. „Nur ein vollständiger Rückzug der Russen … und die Wiederherstellung der vollen ukrainischen Kontrolle über die Situation rund um die Station können eine Wiederaufnahme der nuklearen Sicherheit für ganz Europa garantieren“, sagte er in seiner jüngsten Videoansprache.

Grossi sagte, er sei bereit, eine internationale Expertenmission zur Inspektion des Standorts im Südosten der Ukraine zu leiten, und forderte Russland und die Ukraine auf, zusammenzuarbeiten, damit die Beamten so schnell wie möglich reisen könnten.

„Die Zeit drängt“, sagte er dem 15-köpfigen Sicherheitsrat am späten Donnerstag und fügte hinzu, dass die Agentur dringend an Sicherheitsmaßnahmen arbeiten und einen stabilisierenden Einfluss ausüben könnte, um „einen nuklearen Unfall zu verhindern“.

Die Kämpfe haben sich in den letzten Tagen in Erwartung einer laut ukrainischen Aussagen geplanten Gegenoffensive im Süden intensiviert.

Der Generalstab des Landes berichtete am Freitag von Beschuss und Luftangriffen russischer Streitkräfte auf zahlreiche Städte und Stützpunkte.

Pavlo Kyrylenko, der Gouverneur der östlichen Region Donezk, sagte auf Telegram, dass in den letzten 24 Stunden sieben Zivilisten getötet und 14 verletzt worden seien.

Das britische Verteidigungsministerium sagte am Freitag, dass die Explosionen Anfang dieser Woche auf dem von Russland betriebenen Militärflugplatz Saky im Westen der Krim „mit ziemlicher Sicherheit“ das Ergebnis der Detonation von bis zu vier ungedeckten Munitionslagern waren.

Es wurde nicht gesagt, was die genaue Ursache der Explosionen war, aber es wurde gesagt, dass mindestens

fünf Su-24-Fechter-Jagdbomber und

drei Su-30-Flanker-H-Mehrzweckjets offenbar zerstört oder schwer beschädigt worden waren.

Der Flugplatz selbst sei zwar schwer beschädigt, aber wahrscheinlich funktionsfähig geblieben, fügte der Bericht hinzu.

Kiew hat weder die Verantwortung für den Angriff übernommen noch erklärt, wie er durchgeführt wurde.

Russland hat bestritten, dass Flugzeuge beschädigt wurden, und sagte, die Explosionen auf der Basis seien zufällig gewesen.

Wie die russische Invasion in der Ukraine zeige, seien nukleare Bedrohungen jederzeit

1. real

2. gegenwärtig und

3. gefährlich

oder doch nicht

