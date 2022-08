Rechnen gegen den Krieg

Erstellt am 18.08.2022 von Andreas Hermann Landl

test.de hat kürzlichen einen Post online gestellt „Photovoltaik – Berechnen Sie die Rendite Ihrer Solar­anlage“

Gandhi hätte heute eine Windrad und Solarenergie im Ashram

Der folgende Artikel beruht stark auf dem am 28.07.2022 auf Test.de veröffentlichen Post

Mit Solar­strom­anlagen können Haus­eigen­tümer mindestens 20 Jahre lang Geld verdienen und Strom­kosten sparen. Unser Solar­rechner ermittelt Kosten, Erträge und Rendite. test.de

Erträge einer Photovoltaikanlage seien gut kalkulier­bar

Je größer eine Photovoltaikanlage ist, desto weniger koste ein Kilowatt Spitzen­leistung (kWp). Das zeige ein Vergleich der Preise der Stiftung Warentest

Einnahmen und Ausgaben ließen sich angeblich bei Photovoltaikanlagen lang­fristig besser kalkulieren als bei den meisten anderen Investitionen. Möglich mache es das deutsche Erneuer­bare-Energien-Gesetz (EEG).

In Österreich entspricht das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz (EAG) 2021 ungefähr diesem Gesetz. Das heißt für private: Sie haben erstmals das Recht auf einen Netzanschluss zur Produktion Erneuerbarer Energie. Jede und jeder Einzelne darf so viel Strom in das Netz einspeisen, wie sie oder er produziert. Eine öffentlich zugängliche Datenbank sorgt zudem für mehr Transparenz beim Bezug von Fernwärme. Mit einem Open-Data-Ladestellenverzeichnis legt das EAG nicht zuletzt die Grundlage für transparente Tarife beim Laden von E-Autos. Wobei so richtig übersichtlich und einfach ist das in Österreich nicht finde ich.

Einspeisetarif für Photovoltaik bundesstaatliche Abwicklungsstelle für Ökostrom (OeMAG) 2021

Die OeMAG, die auch Photovoltaik Förderung für den Betrieb und die Montage solcher Anlagen bietet, bezuschusst bislang anscheinend ausschließlich größere PV Anlagen mit einer Nennleistung zwischen 5 und 20 Kilowattpeak (kWp). Seit 2021 ist „die OeMAG durch das Ökostromgesetz (ÖSG 2012) dazu verpflichtet, überschüssigen Strom von allen Photovoltaik Anlagen-Betreibern in Österreich gegen Vergütung abzunehmen. Kunden abzulehnen ist der OeMAG nicht erlaubt.“

Anpassungen Bedingungen des Einspeisetarifs 4 Mal im Jahr Es wird keine Stromlieferung angeboten, sondern nur Stromabnahme zum Marktpreis

Quelle: PVA-PLATTFORM FÜR ÜBERSCHUSS-EINSPEISER, PV Austria, Juli 2021

Einspeisetarife österreichweit aktiver Stromanbieter?

Wer aber die Wahl habe, solle aber nicht direkt den Einspeisetarif der OeMAG nutzen. Zahlreiche andere Stromanbieter bieten höhere Abnahmetarife an. Der Vergleich lohne sich. Dafür müssen sie in Österreich jedoch in vielen Fällen bereits Stromkunde des jeweiligen Lieferanten sein.

Zudem würden die Einspeisetarife anderer Stromanbieter im Normalfall seltener an die aktuellen Marktentwicklungen angepasst:

Von potenziellen Preiserhöhungen für regenerativen Strom profitieren Sie dann nur mit Verzögerung. https://stromliste.at/nuetzliche-infos/pv-anlagen/einspeisetarife

Energieversorger in Österreich bieten Einspeisetarife an, die sich jeweils in gleicher Höhe dem Bezugstarif anpassen: Bei einem ausgeglichenen Verhältnis von Stromeinspeisung und -bezug werden somit keine Kosten fällig, so stromliste.at.

Passenden Einspeisetarif österreichischer Stromanbieter finden

In der folgenden Tabelle finden Sie überblicksmäßig die Kosten pro Kilowattstunde für den Bezug von Energie (Stand Juli 2021). Weiters bekommen Sie den Preis pro Kilowattstunde, den Sie erhalten. Sie müssen aber bedenken, dass verschiedene Konditionen für die Tarife zutreffen und manche Anbieter nur Anlagen bis oder ab einer bestimmten Leistung akzeptieren.

Energieanbieter Bedingungen und Details AAE Naturstrom Vertrieb GmbH Preisanpassung: 4 Mal im JahrEinspeisetarif Voraussetzung: Strom des Unternehmens beziehenPV Anlagen bis zu 5 kWpGrößere Anlagen nur unter Absprache möglich TullnEnergie powered by AAE Naturstrom Vertrieb GmbH Preisanpassung: Bei BedarfEinspeisetarif Voraussetzung: Strom des Unternehmens beziehenPV Anlagen bis zu 10 kWpGrößere Anlagen nur unter Absprache möglich aWATTar Energy in sync with nature Preisanpassung: Bei BedarfEinspeisetarif Voraussetzung: Strom des Unternehmens beziehenPV Anlagen bis zu 10 kWp E-Werk Gösting Stromversorgungs GmbH Preisanpassung: Bei BedarfEinspeisetarif Voraussetzung: Strom des Unternehmens beziehenPV Anlagen bis zu 10 kWp eFriends Preisanpassung: Bei BedarfSonderbedingungen für Nicht-Kunden E-Werk Sigl Stromversorgungs GmbH Preisanpassung: Bei BedarfEinspeisetarif Voraussetzung: Strom des Unternehmens beziehenPV Anlagen bis zu 10 kWp Energie AG Preisanpassung: Jährlich auf Basis des Österreichischen StrompreisindexesPV Anlagen bis zu 5 kWpSonderbedingungen für größere PV Anlagen Energie Burgenland Preisanpassung: Bei BedarfEinspeisetarif Voraussetzung: Strom des Unternehmens beziehen Energie Steiermark Preisanpassung: 1 Mal im JahrAusschließlich Abnahme von Überschussenergie, keine VolleinspeisungPV Anlagen bis zu 50 kWp Oekostrom AG Preisanpassung: Bei BedarfSonderbedingungen für Nicht-Kunden OurPower Energiegenossenschaft Preisanpassung: Bis zu 7 Jahre fixierbarEinspeisetarif Voraussetzung: Strom des Unternehmens beziehenPV Anlagen bis zu 50 kWp Spotty Smart Energy Preisanpassung: Stündlich am Marktpreis gebunden Stadtwerke Hartberg Preisanpassung: Bis zu 1 Jahr fixierbarEinspeisetarif Voraussetzung: Strom des Unternehmens beziehenPV Anlagen bis zu 5 kWp Stadtwerke Kapfenberg Einspeisetarif Voraussetzung: Strom des Unternehmens beziehenPV Anlagen bis zu 10 kWp Verbund Einspeisetarif Voraussetzung: Strom des Unternehmens beziehenPV Anlagen bis zu 5 kWp WEB Windenergie AG Preisanpassung: 1 Mal im JahrPreisanpassung: Bis zu 1 Jahr fixierbarEinspeisetarif Voraussetzung: Strom des Unternehmens beziehenPV Anlagen bis zu 50 kWp Wels Strom Preisanpassung: Bei BedarfEinspeisetarif Voraussetzung: Strom des Unternehmens beziehen Wien Energie Preisanpassung: Bei BedarfPV Anlagen bis zu 7 kWp10 Jahre Mindestvertragsdauer

Quelle: PVA-PLATTFORM FÜR ÜBERSCHUSS-EINSPEISER, PV Austria, Juli 2021

FAQ zur Photovoltaik in Österreich: Der Sonne entgegen mit österreichischer Gemütlichkeit?

vki.at aktualisierte am 3.8.2022 seine Infos.

siehe auch: Bauen + EnergieBauenEnergiesparenSolaranlageStromWärmepumpe

Wer eine Photovoltaikanlage am eigenen Dach installieren möchte, braucht einen langen Atem.

Die Wartezeit beträgt bis zu einem Jahr. vki.at August 2022

Strom aus der Sonne, produziert in einer Anlage am eigenen Dach – diese Idee begeistere derzeit die Österreicher*innen. Alle Ösis militante Pazifist*innen? Wohl eher Sparefrohs. Noch nie sei die Nachfrage nach Photovoltaik­anlagen in Österreich so groß wie jetzt gewesen. Why? Der Krieg in der Ukraine, verbunden mit der Sorge um exorbitant teure Erdgaslieferungen, habe den Sonnenstrom-Boom in Österreich enorm angetrieben.

Aber rechnet sich so eine Investition auch in Österreich?

Bringt sie, was sich Kunden und Kundinnen davon erhoffen?

KONSUMENT gibt im Folgenden Antworten auf die wichtigsten Fragen (FAQ).

Vorteile: Welche Vorteile hat eine eigene Solaranlage?

Welche Vorteile hat eine eigene Solaranlage? Kosten: Was kostet eine Photovoltaikanlage?

Was kostet eine Photovoltaikanlage? Amortisation: Ab wann rechnet sich die Investition?

Ab wann rechnet sich die Investition? Weg: Wie kommt man zu einer Anlage?

Wie kommt man zu einer Anlage? Größe: Wie groß soll sie sein?

Wie groß soll sie sein? Balkon: Was bringt eine sogenannte Balkonanlage?

Was bringt eine sogenannte Balkonanlage? Ertrag: Wie viel bekommt man für die Einspeisung des Stroms ins Netz?

Wie viel bekommt man für die Einspeisung des Stroms ins Netz? Technik: Welche technischen Voraussetzungen braucht man?

Welche technischen Voraussetzungen braucht man? Netz­anschluss : Wie funktioniert der Netz­anschluss? Was ist zu beachten?

: Wie funktioniert der Netz­anschluss? Was ist zu beachten? Wartezeit : Wie lange dauert es, bis die Photovoltaik-Anlage angeschlossen ist?

: Wie lange dauert es, bis die Photovoltaik-Anlage angeschlossen ist? Blackouts : Haben Anlagen-Besitzer im Fall eines Blackouts Strom?

: Haben Anlagen-Besitzer im Fall eines Blackouts Strom? Batteriespeicher: Wann ist der Kauf sinnvoll?

Dahr zurück nach Deutschland, wo es um zehnmal mehr geht als in Österreich und zumindest die bedenklichen Flüssiggasterminals mit neuer deutscher Geschwindigkeit vorangetrieben werden.

Die Photovoltaikanlage-Anlagen-Rentabilitätsrechnung in Deutschland

Wer eine Photovoltaikanlage installiert und Solar­strom ins öffent­liche Netz einspeist, erhalte dafür in Deutschland vom Netz­betreiber über 20 Jahre lang eine staatlich garan­tierte Vergütung und damit dauer­haft verläss­liche Einnahmen. Die Einspeise­vergütung sei zwar in den vergangenen Jahren gesunken. Deshalb lohne es sich aber bei den steigenden Strompreisen immer mehr, einen Teil des Solar­stroms im eigenen Haushalt zu verbrauchen. Der selbst erzeugte Strom kostet Anla­gebetreiber viel weniger als der Haus­halts­strom vom Energieversorger – logo. Die Sonne hat glücklicher weise keine spekulativen Marktpreisschwankungen. Und nach der Reform der Solar­förderung gebe es jetzt in Deutschland auch wieder mehr Geld für die Netz­einspeisung.

EEG-Reform: Einspeise­vergütung steigt ab 30. Juli

Am 29. Juli trat die Reform des deutschen Erneuer­bare-Energien-Gesetzes in Kraft. Für Anlagen, die ab dem 30. Juli in Betrieb genommen werden, erhalten Betreiber von Anlagen nun mehr Geld für den erzeugten Strom, den sie ins öffent­liche Netz einspeisen. Wer den Solar­strom komplett einspeist, erhält dafür künftig bis zu 13,0 Cent pro Kilowatt­stunde. Das sei etwa doppelt so viel wie bisher unter Angela Merkl. Damit könnten sich auch Solar­anlagen mit Voll­einspeisung nun wieder lohnen. Für Anlagen mit Eigen­verbrauch erhöht sich die Einspeise­vergütungen auf 8,2 Cent pro kWh. Das seien immerhin noch 25 Prozent mehr als bisher (Details zur EEG-Reform). Der aktuelle Solar­rechner der Stiftung Warentest berück­sichtigt bereits die neuen Vergütungs­sätze. Wobei im seligen Österreich derzeit bis zu 30 Cent Einspeise­vergütungen pro kWh zu holen ist.

Rendite der Solar­anlage in Deutschland berechnen

Höhe. Wie hoch die Rendite ausfällt, hänge von vielen Faktoren ab. Vor allem

vom zu erwartenden Strom­ertrag und

von den Anschaffungs­kosten der Anlage, aber auch

vom Eigen­verbrauchs­anteil,

der Strom­preis­entwick­lung,

von der Finanzierung und

steuerlichen Aspekten.

Der Warentest-Rendite-Rechner sollte alle wesentlichen Faktoren berücksichtigen.

Er stellt Einnahmen und Ausgaben in den einzelnen Jahren gegen­über und

ermittelt, welche Rendite Anlagen­betreiber über einen Zeitraum von 20 Jahren erwarten können.

er berechnet die Rendite für Anlagen auf Gebäuden mit einer Spitzen­leistung bis zu 40 kWp.

Warnung das seien nur wahrscheinliche „Szenarien“.

Der Rechner könne Ihnen aber eine wichtige Orientierung über den möglichen Verlauf Ihrer Investition und die Rentabilität der PV-Anlage geben. Aber keine Sicherheit! In die Ergeb­nisse fließen unsichere Annahmen über

Strom­ertrag,

laufende Betriebs­kosten und

die Steuerbelastung

mit ein. Die deutschen Warentester*innen empfehlen: „Rechnen Sie deshalb immer mehrere Szenarien durch und gehen Sie eher von vorsichtigen Annahmen aus.“

Vergütungs­sätze sollten nun in Deutschland bis Januar 2024 stabil bleiben

Bislang sanken in Deutschland die Vergütungs­sätze im Monats­rhythmus. Je später die Anlage in Betrieb ging, desto geringer fiel die Einspeise­vergütung aus. Die jetzt beschlossenen Vergütungs­sätze sollten in der BRD dagegen bis Januar 2024 stabil bleiben. Danach sollten sie nur alle halbe Jahre um 1 Prozent sinken. Je nachdem, wie sich der Ausbau der Photovoltaik entwickele, könnte es aber sein, dass die Deutsche Bundes­regierung noch nach­justiere.

Deutschen Schwestern und Brüdern empfehle ich nun

Für Ösis ist mir leider kein derartig praktischer Rechner bekannt. Was wäre aber auch in Österreich zu berücksichtigen.

Das Einspeisemodell

Eigenverbrauch mit Überschusseinspeisung?

Volleinspeisung

Anschaffungskosten ohne MWSt in Euro

Spitzenleistung (kWp)

Anschaffung/

Inbetriebnahmezeitpunkt

Erträge und Kosten

+ Jährlicher Stromertrag (kWh) pro kW Spitzenleistung * siehe: Ertragsrechner PVGIS)

+ Einspeisevergütung pro kWh (Euro): 0,1300 bis 30 Cent

– Betriebskosten pro Jahr in Prozent der Anschaffungskosten in Euro

– Betriebskosten (Prozent)Betriebskostensteigerung pro Jahr (Prozent)

– Minderung des Stromertrags (Prozent pro Jahr)*

Finanzierungskosten?

Steuern

Einkommensteuerpflichtig?

Umsatzsteuerpflichtig?*

Steuerbefreiungen?

