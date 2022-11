Frieden und Rechtssicherheit für alle

Erstellt am 05.11.2022 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 342 mal gelesen und am 05.11.2022 zuletzt geändert.

Die UNO hat 17 Nachhaltigkeitsziele – Hurra? War 1945 der Weltfrieden das oberste Ziel der neuen Vereinten Nationen so ist es in den 70 Jahren auf Rang 16 abgerutscht. Kriege in der Ukraine, Syrien, Libyen, Jemen, … waren schon Weihnachten 2021 absehbar. Statt die Fossile Klimakatastrophe abzuwenden wird die kollektive Unsicherheit nationalistisch aufgerüstet wie vor Weltkrieg I und II.

SDG 16 – Nachhaltigkeitsziel 16 der Vereinten Nationen:

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justizermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Konkret hat sich die Generalversammlung der Vereinten Nationen 2015 auf 10 Unterzielchen dazu geeinigt, welche die Großmachte aber wenig zwicken, denn sie finden ja wie die USA, Russland, China … all ihre Waffenströme legal. Die Oberen reden vorm Frieden Menschheit mach Dein Testament oder Menschheit wach auf!

16.1 Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verringern

16.2 Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen von Gewalt gegen Kinder beenden

16.3 Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und

den gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten

16.4 Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die Wiedererlangung und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte verstärken und alle Formen der organisierten Kriminalität bekämpfen.

Hier fehlen die legalen nationalen Finanz- und Waffenströme die sich wohl auf das 100 fache der Illegalen belaufen.

16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren. Ja würde mich heute interessieren, wer die 220 Millionen Bestechtungsgeld von EADS in Österreich kassiert hat. Ich tippe mal auf einige Leute die Kurz aufgebaut haben. Der ja nicht so geschicht war wie sie.

16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen –

zB die USA, Deutschland, Chine … dem internationalen Strafgerichtshof unterwerfen so wie Serbien, Ruanda, … ohne dass – wie bei Deutschland die Bundeswehreinsätze mehr Ausnahmen unterliegen als Regeln. Oder, wie wäre es mit transparenten ökologischen Fußabdrücken der Heere der Welt. Das hätte für mich oberste Priorität bei der Welt-Klima-Konferenz in Ägypten 2022

16.7 Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, inklusiv, partizipatorisch und repräsentativ ist – zB mit Systemischem Konsensieren – siehe: vrede.at

16.8 Die Teilhabe der Entwicklungsländer an den globalen Lenkungsinstitutionen erweitern und verstärken

16.9 Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, dass alle Menschen eine rechtliche Identität haben

16.10 Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften

16.a Die zuständigen nationalen Institutionen namentlich durch internationale Zusammenarbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von Gewalt und zur Bekämpfung von Terrorismus und Kriminalität unterstützen, insbesondere in den Entwicklungsländern (wie den USA, China, Russland, Indien, … ). Wenn die Russen und die Amis Afghanistan, den Irak, Syren, … in Ruhe gelassen hätten, dann wäre die Welt wesentlich heute schon wesentlich sicherer.

16.b Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung fördern und durchsetzen