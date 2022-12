Erstellt am 06.12.2022 von Andreas Hermann Landl

„Wir sind Profis für Versöhnung und Verständigung“

Schriftsteller auf dem Balka – ORF-Oe1 Feature von Volker Dittrich

(Übernahme von Deutschlandfunk DLF 2016)

https://oe1.orf.at/programm/20221206/701619/Autor-innen-fuer-Frieden-am-Balkan

TONSPUREN

6. Dezember 2022, 16:05 – Teilen

Autor:innen für Frieden am Balkan

Auf dem Balkan entstehen seit einigen Jahren viele Initiativen von Autoren, um den Austausch zwischen den ehemals verfeindeten Balkan-Nationen zu fördern. Die erste „verbotene Balkan-Liebe“ begannen der albanische Intendant und Stückeschreiber Jeton Neziraj aus Pristina im Kosovo und der serbische Autor Sasa Ilic.





Seit 2011 organisieren die beiden Autoren das Internationale Literaturfestival Polip in Pristina im Kosovo, zu dem sie Autorinnen und Autoren aus allen Balkanländern einladen.

2010 wurde in Split ein Writer in Residence-Programm aufgelegt, zu dem als erster Stipendiat ein serbischer Autor nach Kroatien eingeladen wurde. Es bedurfte beharrlicher Überzeugungsarbeit, die Finanzierung für eine Schriftstellerwohnung zu ermöglichen. Inzwischen gibt es solche Austauschprogramme auch in Sarajewo, Belgrad, Pristina und Tirana.

