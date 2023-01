Erstellt am 08.01.2023 von Andreas Hermann Landl

Was will Putin mit dem Krieg in der Ukraine erreichen?

Der Krieg in der Ukraine, der im Jahr 2014 begann, hat viele komplexe politische und historische Hintergründe. Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, was Präsident Putin mit dem Krieg in der Ukraine erreichen will. Einige Beobachter argumentieren, dass Putin versucht hat, die Ukraine für die russische Einflusssphäre zurückzugewinnen und den westlichen Einfluss in der Region zu begrenzen. Andere argumentieren, dass Putin versucht hat, die ethnischen russischen Bevölkerungsgruppen in der Ukraine zu schützen und zu unterstützen, die sich von der pro-westlichen Regierung in Kiew bedroht fühlten.

Einige Analysten sehen es auch so, dass es darum geht, die Ukraine von einer Annäherung an die EU und NATO abzuhalten. Dabei geht es auch um die Kontrolle von wichtigen Handelswegen und den Zugang zu natürlichen Ressourcen, insbesondere Gas.

Es ist jedoch wichtig darauf hinzuweisen, dass es viele Faktoren gibt, die zum Ausbruch des Krieges in der Ukraine beigetragen haben und das es keine einfache Erklärung dafür gibt. Es ist auch komplex und multifaktoriell und keine einzige Motivation kann als alleiniger Grund für die Entscheidungen von Putin genannt werden.