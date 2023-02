Wie werden wir Kriege los?

Erstellt am 08.02.2023 von Andreas Hermann Landl

„Überall auf der Welt wollen Menschen in Frieden leben. Aber so einfach ist das nicht. In Europa schien es, als sei der Frieden gesichert. Doch mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine gibt es auch in Europa wieder Krieg. Ist dauerhafter Frieden eine Illusion? Was können wir tun, um Kriege zu beenden oder gar nicht erst entstehen zu lassen? Es gibt über 13.000 Atomwaffen auf der Welt. Genug, um uns alle auszulöschen. Mehrfach.“

Solche Zahlen und die aktuellen Kriegsbilder können Angst machen.

„42 – Die Antwort auf fast alles“ versucht, konstruktiv und so sachlich und wissenschaftlich wie möglich an die Sache heranzugehen.

Verhandlungen

Ein bewährtes Mittel gegen Krieg sind gute Verhandlungen. In der Vergangenheit konnten so bereits Kriege beendet werden.

Der Anthropologe William Ury, der Verhandlungen erforscht und das Harvard Negotiation Project mitgegründet hat, zeigt Strategien, die zu einem Friedensschluss führen können.

Angelika Rettberg, Politikwissenschaftlerin von der Universität der Anden in Kolumbien, berichtet, worauf es im Friedensprozess mit der Guerilla-Gruppe FARC ankam. Noch besser wäre es, Kriege zu erkennen und zu verhindern, bevor sie ausbrechen.

Der Konfliktforscher Håvard Hegre an der Universität Uppsala in Schweden entwickelt ein Frühwarnsystem für bewaffnete Konflikte und zeigt erste Ergebnisse. Und:

Was lasse sich grundsätzlich tun, um Frieden zu erhalten?

Schon Immanuel Kant glaubte, die Lösung gefunden zu haben: Die Staatsform der Demokratie führe zu ewigem Frieden, wenn das Volk mitreden dürfe. Und die Forschung bestätigt die Behauptung, dass zumindest Demokratien keine Kriege gegeneinander führen. Frieden zu schaffen und zu erhalten – etwa mit Hilfe der Demokratie – habe auch direkt etwas mit uns selbst zu tun, betont die Friedensforscherin Ursula Schröder. Trotz der aktuellen Kriege meint sie:

„Es gibt keinen Grund zu sagen, dass die politische Utopie eines Weltfriedens nicht umsetzbar sein könnte.“

Dokumentation von Juliane Tutein (D 2022, 30 Min)

Shownotes: Wie werden wir Kriege los?

Übersichtskarten zu bewaffneten Konflikten weltweit https://ucdp.uu.se/encyclopedia Das Frühwarnsystem für bewaffnete Konflikte [VIEWS],

Karten mit den neuesten Vorhersagen für Afrika https://www.pcr.uu.se/research/views/

Die globalen Herausforderungen für die Demokratie: Der „Democracy Report 2022“ https://www.v-dem.net/democracy_repor…

Das Verhandlungsmodell von William Ury im TEDx-Talk https://www.youtube.com/watch?v=lYdk1…

Antworten und Gesprächsformate zum aktuellen Ukraine-Krieg aus friedens- und sicherheitspolitischer Sicht: https://ifsh.de/#krieg#frieden#forschung

