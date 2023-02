Erstellt am 14.02.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 56 mal gelesen und am 14.02.2023 zuletzt geändert.

Alex Benesch schrieb recentr.com am 14. März 2022 im Ressort Sicherheit

Ukrainische Forscher haben spekuliert, dass die östliche Region des Landes fast 500.000 Tonnen Lithiumoxid enthält, eine Lithiumquelle, die für die Herstellung von Akkus und für allerhand Rüstungsproduktion benötigt wird.

Diese Einschätzung würde, sofern sie zuträfe, die Lithiumreserven der Ukraine zu den größten der Welt machen. Ohne diese seltenen Erden gäbe es aber auch keine

Präzisionsmunition

Laser-Zielgeräte

Luftfahrtsysteme

Radarsysteme

Nachtsichtgeräte

Satelliten- und Kommunikationssysteme.

Die Förderung von dieses Minerals sei allerdings meist unwirtschaftlich und sehr giftig. Nun gibt es zumindest für die E-Mobilität eine erfreuliche industrielle Alternative: Natrium-Ionen-Batterien

Viele Minen im Westen wurden wegen der Konkurrenz aus Fernost geschlossen und es bräuchte Jahre, um sie wieder zu aktivieren. Alex Benesch

Die Wirtschaft der Ukraine habe sich lange um altmodische Commodities wie Kohle, Eisen und Titan gedreht. Inzwischen werde aber der Markt für Elektrofahrzeuge immer größer, deren beste Akkus bisher auf Lithium und dem noch problematischeren Kobalt basieren.

Ende 2021 begann die Ukraine mit der Versteigerung von Explorationsgenehmigungen zur Erschließung ihrer

Lithiumreserven sowie von

Kupfer,

Kobalt und

Nickel

Sie sind ebenfalls alle für Batterien relevant.

Das Potenzial der Ukraine für die Lithiumproduktion hatte begonnen, weltweite Aufmerksamkeit zu erregen. Im November gab das australische Unternehmen European Lithium bekannt, dass es dabei sei, sich Rechte an zwei vielversprechenden Lithiumlagerstätten in der Region Donezk in der Ostukraine und Kirovograd im Zentrum des Landes zu sichern. Das Unternehmen sagte damals, es strebe an, Europas größter Lithiumanbieter zu werden. Im selben Monat beantragte das chinesische Unternehmen Chengxin Lithium laut Medienberichten auch Rechte an Lithiumvorkommen in Donezk und Kirowograd. Alex Benesch

Auf China, Kongo und Australien entfielen Anfang 2022 drei Viertel der weltweiten Produktion von Lithium, Kobalt und diversen seltenen Erden. Die Preise für Lithium sind 2022 um über 400 % gestiegen.

2022 wurde geschätzt, dass die Taliban in Afghanistan auf Mineralien im Wert von 1-3 Billionen Dollar sitzen.

Laut einem internen Pentagon-Memo von 2010 könnte die Nation das „Saudi-Arabien des Lithiums“ werden. Alex Benesch

2022 lagen die USA weit zurück, da laut USGS nur 1 % des weltweiten Lithiums in den USA abgebaut und verarbeitet wurde. Mehr als 80 % des weltweiten Rohlithiums wurde in

Australien

Chile und

China

abgebaut. China kontrollierte laut der Internationalen Energieagentur mehr als die Hälfte der weltweiten Lithiumverarbeitung und -raffination. Es verfügte über drei Viertel der Lithium-Ionen-Batterie-Megafabriken der Welt. In den USA gab es nur eine aktive Lithiummine, Albemarle’s Silver Peak, Nevada.

Elon Musk versalzt die Weltwirtschaft ab 2023

Kürzlich preschte Elon Musk jüngst mit einer Meldung vor, dass er bereits 2023 Autos mit Natrium-Ionen Batterien auf den Markt bringen wolle. Diese sind laut Expert*innen-Schätzungen um 70% billiger als Lithium-Modelle. Außerdem haben sie einige technische Vorzüge gegenüber Li-Ionen-Batterien. Der größte Vorteil ist, dass diese Batterien im Winter bei Minusgraden gut performen. Natrium ist viel häufiger auf der Erde zu finden. Dies wir die Profite aus Lithium und Kobaltaubau drastisch reduzieren und den überhitzten Markt deutlich abkühlen.

Salzproduktion der Welt

Salz galt einst als wertvoller Rohstoff und der Handel mit dem äußerst seltenem Mineral verhalf vielen Städten und Ländern zu großen Reichtum. Noch bis ins letzte Jahrhundert galt Salz als ein wertvoller Rohstoff.

Ab 2010 werden jährlich weltweit deutlich über 300 Millionen Tonnen Salz gefördert. Der größte Teil hiervon kommt seit 2006 aus China. Es überholte die USA. Die USA waren davor über dreißig Jahre lang das mit Abstand als größte Salz produzierende Land der Welt. Der überwiegende Teil des Salzes wurde durch den bergmännischen Abbau gewonnen. In US-Amerika erstreckten sich die Produktionsgebiete über 5 Bundenstaaten und mehrere Seen. Die USA verfügen auch über eines der weltweit größten unterirdischen Salzvorkommen. Neben dem bergmännischen Abbau werden aber heute auch große Mengen an Salz in Meerwassersalinen und vor allem in Meerwasserentsalzungsanlagen produziert.

Land Tonnen China 59.800.000 Vereinigte Staaten 44.500.000 Deutschland 19.800.000 Indien 16.000.000 Kanada 11.800.000 Australien 11.400.000 Mexiko 8.400.000 Frankreich 6.900.000 Brasilien 6.100.000 Vereinigtes Königreich 5.800.000 Alle Andere 65.500.000 Gesamt 257.000.000

Die weltweite Produktionsmenge belief sich 2021 auf geschätzte 290 Millionen Tonnen. 40 Tonnen davon wurden in den USA produziert. China produzierte bereits 2015 70 Mio. Tonnen. Deutschland gilt aber als das Land mit der weltweit größten Lieferkapazität. Auch Österreich dürfte vom Salzbatterieboom profitieren. Der Kampf um Kobalt in Afrika dürfte sich dadurch ebenfalls entschärfen.

Musk ließ am 3. Oktober 2022 mit einem Friedensplan für die Ukraine aufhorchen. Man kann sagen was man will Musk ist gut aufgestellt in jedem Fall. Gewinnt die Ukraine die Lithiumquellen zurück wird es nicht sein Schaden sein, denn die Ukraine schuldet ihm eine Menge für die Überlassung der Starklink-Kommunikation. Wenn Putin nach einem Friedensschluss die Kontrolle übers Lithium behält wird auch er Musk vielleicht verdanken, dass er einigermaßen gesichtswahrend aus dem Krieg herauskommt. Die dritte Karte von Musk sind die Salzbatterien auch hier hat er wieder einmal die Nase vorne und natürlich die Chinesen die mit CATL den ersten großen Produzenten dieser Natrium-Ionen Akkus haben.