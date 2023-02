Weltweiter Klimastreik in Wien

Seit Jahrzehnten wird Klimaschutz aktiv von ÖVP, WKO und Industriellenvereinigung verhindert – zum Schaden von uns allen. Gemeinsam gehen wir, Fridays For Future, beim Weltweiten Klimastreik gegen diese Blockierer auf die Straße. Und das ist wichtig.

Denn während Politiker*innen auf Klimaaktivismus mit Repression reagieren und in der Regierung blockieren, bringen wir die Demokratie auf die Straße und setzen uns als Zivilgesellschaft für die notwendige Wende ein. Gemeinsam mit unseren Allianzen, NGOs, Gewerkschaften und vielen anderen Gruppen rufen wir daher zur Großdemonstration am 3. März in Wien auf. Sei dabei!

friday4future.at