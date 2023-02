Waffenhandelsvertrag Farcegefahr

Erstellt am 18.02.2023 von Andreas Hermann Landl

Reaching Critical Will (RCW) gibt Erklärungen zu Genfer UN-Treffen zum Waffenhandelsvertrag ab

Am 17. Februar 2023 gab die Programmmitarbeiterin von Reaching Critical Will, Laura Varella, während eines Treffens des Vorbereitungsprozesses für die Neunte Konferenz der Vertragsstaaten des Waffenhandelsvertrags in Genf zwei Erklärungen im Namen von (Women International Leage for Peace and Freedom) WILPF ab.

Sie hob die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten von Unternehmen der Waffenbranche hervor und die Forderung nach sinnvollen Diskussionen über Waffentransfers, die Schaden anrichten.

In Bezug auf die Rüstungsindustrie empfahl WILPF den Staaten, ihre Verantwortung bei der Verhinderung und Sanktionierung schädlicher Aktivitäten privater Akteure zu erörtern und von Rüstungsunternehmen zu verlangen, ihrer unternehmerischen Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte nachzukommen.

Im Rahmen des #ArmsTreaty-Arbeitsprogramms beklagte WILPF den Mangel an Diskussionen über Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen des humanitären Völkerrechts durch den Waffenhandel und forderte die Vertragsstaaten auf, Raum zu schaffen, um diese Bedenken zu äußern. Wie die ehemalige Programmmanagerin von RCW, Allison Pytlak, sagte: