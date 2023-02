UNO-Debatte über Waffen, Krieg und globale Militarisierung

Erstellt am 20.02.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 49 mal gelesen und am 20.02.2023 zuletzt geändert.

Verzweiflung und Entschlossenheit bei der UN-Generalversammlung

Weltkarte des Krieges – Naturfreunde.de

Von Ray Acheson verfasste für Reaching Critical Will am 28. September 2022 einen Bericht über die hochrangigen Debatte auf der letzen UN-Generalversammlung. Einige Länder äußerten sich ein den Diskussionen über Waffen, Krieg und globale Militarisierung. Mit scharfer Kritik an den kapitalistischen und kolonialen Systemen, die Ressourcen und Reichtum abgebaut, Arbeitskräfte ausgebeutet und den Klimawandel verschärft haben, forderten Länder von Lateinamerika und der Karibik bis Afrika und dem Pazifik „eine grundlegende Änderung der internationalen Beziehungen und der globalen Governance“, so Acheson. Hier eine Übersetzung der teilweise bemerkenswerten Debatten.

Frustration über anhaltende und wachsende Ungleichheiten, Armut, Ernährungsunsicherheit und Klimachaos wurde von diesen Ländern zum Ausdruck gebracht. Sie kritisierten auch die Spiele der „Großmachtpolitik“ aus, die das Überleben aller bedrohen. Innerhalb des UN-Systems forderten viele die Abschaffung des Vetos im UN-Sicherheitsrat. Viele andere konzentrierten sich auf die Notwendigkeit eines umfassenderen systemischen Wandels:

beginnend mit einer Reduzierung der Militärausgaben und

einem Ende des Krieges.

Wie Antigua und Barbuda sagten: „Frieden in der Welt ist keine Handelsware; es ist ein Recht, das im Interesse aller geschützt werden muss.“

Krieg und Militarismus

Russlands Krieg gegen die Ukraine dominierte viele der Äußerungen bei der diesjährigen Generaldebatte. Viele Regierungen verurteilten die Invasion scharf und forderten eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und den Abzug der Truppen. Die meisten sprachen von der dringenden Notwendigkeit von Diplomatie und Dialog und warnten, dass die Lösung von Konflikten durch Militarismus nicht die Lösung des 21. Jahrhunderts für Spannungen oder Meinungsverschiedenheiten sei.

Angesichts von Militärausgaben in beispielloser Höhe von 2,1 Billionen US-Dollar und der Tatsache, dass die atomar bewaffneten Staaten jährlich weitere Milliarden für ihre Massenvernichtungsarsenale ausgeben, scheint militärische Macht jedoch eindeutig immer noch die beste Lösung für Konflikte. Viele der Länder, die Russlands illegale Aggression heute verurteilen, haben die gleichen Taten selbst in anderen Zusammenhängen begangen; Viele profitieren von Konflikten, indem sie Waffen in andere Kriegsgebiete verkaufen.

Acheson kommentiert: „Diese Heuchelei kam dem US-Präsidenten zugute, dass „wenn Nationen ihre imperialen Ambitionen ohne Konsequenzen verfolgen können, dann setzen wir alles aufs Spiel, wofür genau diese Institution steht.“ Dies war nicht die Position der USA, als sie unter Verletzung der UN-Charta unzählige imperialistische Angriffskriege führten. Vielleicht um diese offensichtliche Heuchelei zu umgehen, konzentrierte der US-Präsident seine Verurteilung auf die gewaltsame Eroberung des Territoriums eines anderen Landes.

Darüber hinaus nutzen viele westliche Regierungen diesen Moment, um den Militarismus zu verdoppeln, ihre Militärbudgets zu erhöhen und von beispiellosen Waffenverkäufen zu profitieren.“

Die Premierministerin des Vereinigten Königreichs sagte: dass es „unsere tiefen Sicherheitsbündnisse in Europa und darüber hinaus durch die NATO und die Joint Expeditionary Force stärkt“ und „neue Sicherheitsbeziehungen zu unseren Freunden im Indopazifik und am Golf aufbaut“. ” Sie kündigte auch an, dass Großbritannien

„bis 2030 3 % des BIP für die Verteidigung ausgeben wird, um unsere Position als führender Sicherheitsakteur in Europa zu behaupten“, und versprach,

„unsere militärische Unterstützung für die Ukraine so lange wie nötig aufrechtzuerhalten oder zu verstärken. Während ich hier spreche, treffen neue britische Waffen in der Ukraine ein – darunter weitere MLRS-Raketen. Wir werden nicht ruhen, bis die Ukraine siegt.“

Militärausgaben

Viele andere westliche Regierungen hoben ihre Beiträge zur Finanzierung und Bewaffnung des Konflikts hervor.

Der Premierminister von Saint Lucia betonte jedoch:

„Die Milliarden und Abermilliarden von Dollar, die in der Ukraine für mutwillige Zerstörung und Krieg ausgegeben werden, hätten die Wirtschaft, die Lebensgrundlagen und das Leben von Millionen und Abermillionen von Menschen in den Entwicklungsländern zum Besseren verändern können der Welt, wenn sie für Armutsbekämpfung und wirtschaftlichen Wandel ausgegeben werden.“

In Bezug auf die enormen Summen, die allgemein für den Militarismus ausgegeben werden, fragte Kubas Außenminister:

„Wie viel mehr könnten wir vielleicht tun, wenn diese Ressourcen der Förderung von Gesundheit und Entwicklung gewidmet würden? Wie viele Todesfälle infolge von COVID und anderen Krankheiten hätten vermieden werden können?“, während

der Präsident von Zypern wünschte:

dass „die Billionen von Dollar, die für zerstörerische Waffen ausgegeben wurden, stattdessen für Aktionen und Programme ausgegeben worden wären, die darauf abzielen, die Kluft zwischen den Reichen zu überbrücken und arme Staaten.“

Der Präsident der Mongolei betonte ebenfalls: „Es ist Zeit für uns alle, darüber nachzudenken und darüber nachzudenken, welche Fortschritte hätten erzielt werden können, wenn dieser riesige Geldbetrag für die dringenden Probleme der Bekämpfung der globalen Erwärmung und des Klimawandels ausgegeben worden wäre.“

Der Außenminister von Costa Rica: „Für mein Land ist es unvorstellbar, dass, während Millionen von Menschen auf Impfstoffe, Medikamente oder Lebensmittel warten, um ihr Leben zu retten die reichsten Länder ihre Rüstungsressourcen weiterhin auf Kosten von das Wohlergehen der Menschen, die Gesundheit des Klimas und eine gerechte Genesung.“ Costa Rica wiederholte seine Forderung nach einer schrittweisen und nachhaltigen Reduzierung der Militärausgaben und argumentierte:

„Es geht darum, dem Leben und dem Wohlergehen der Menschen und des Planeten Vorrang vor den aus Waffen und Krieg zu erzielenden Profiten zu geben. Es geht darum, in alternative Sicherheitsansätze zu investieren und diese aktiv aufzubauen, Ansätze, die Zusammenarbeit und Fürsorge statt Wettbewerb und Gewalt fördern.

Boliviens Präsident bemerkte:

„Wir leben in Zeiten, in denen die Konzentration einer großen Anzahl von Massenvernichtungswaffen in einer kleinen Gruppe von Ländern, die sich weigern, sie zu beseitigen und ihre geopolitischen Interessen zu priorisieren, den Frieden und die Sicherheit unseres Planeten gefährden .“ Mit dem Argument, dass „der Mangel an Dialog und vorbeugenden diplomatischen Maßnahmen uns in eine Ära großer globaler Spannungen, wachsender Unsicherheit und Instabilität in der globalen Sicherheit gezogen hat“, forderte Bolivien den Ersatz „der Militärausgaben für die Herstellung von Massenvernichtungswaffen durch eine Messe“. wirtschaftliche Entschädigung, die die kapitalistischen Länder den Ländern der Peripherie und den Armen der Welt moralisch und historisch schulden.“

Guatemalas Präsident appellierte ähnlich und forderte:

„Keine Bruderkriege mehr. Keine ungerechtfertigten, unnötigen Kriege mehr. Kein Tod mehr. Es heißt jetzt oder nie… Anstatt zu den Waffen zu greifen, versuchen wir, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, um in Frieden, Fortschritt, Entwicklung und friedlicher Koexistenz zwischen Mensch und Natur zu leben.“

Atomwaffen

Zu den Risiken, die von globalen Spannungen und Konflikten sowie dem Klimawandel ausgehen, sagte Palaus Außenminister: „Es gibt keinen Profit, der groß genug ist, um den Preis eines Krieges oder der Zerstörung unseres Planeten wert zu sein.“ Doch wie mehrere Regierungen betonten, geben die nuklear bewaffneten Staaten jedes Jahr Milliarden für ihre Massenvernichtungsarsenale aus und setzen die gesamte Welt der Vernichtung aus.

Der Präsident der Marshallinseln äußerte große Besorgnis „über eine zunehmend polarisierte Welt, in der Atomwaffentests und -detonationen immer riskanter werden“. Unter Hinweis darauf, dass die Marshallinseln „während der Ära der von der UNO und den USA verwalteten Treuhandschaft zwölf Jahre lang der Ground Zero für die Erprobung von 67 nuklearen und thermonuklearen Waffen waren“, sagte er, dass die „Exponierung unseres Volkes und unseres Landes Auswirkungen hat, die andauern – und wird überdauern – für Generationen. Diese Auswirkungen auf unsere Menschenrechte, unser Land, unsere Kultur, unsere Gesundheit und unser Leben sind Lasten, die keine andere Nation oder kein anderes Land jemals tragen sollte.“

Dennoch erscheinen die Risiken des Einsatzes von Atomwaffen derzeit so hoch wie nie zuvor. Viele Regierungen haben die jüngsten Drohungen der russischen Regierung mit dem Einsatz von Atomwaffen verurteilt oder Bedenken geäußert, darunter Albanien, Australien, Österreich, Kambodscha, Kanada, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Kroatien, Tschechien, Dänemark, Dschibuti, Fidschi, Heiliger Stuhl und Island , Irland, Jamaika, Japan, Kasachstan, Litauen, Luxemburg, Marshallinseln, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Polen, St. Vincent und die Grenadinen, Samoa, San Marino, Schweden, Thailand, Ukraine, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Vanuatu und Vietnam.

Einige Regierungen, darunter Bangladesch, die Dominikanische Republik, Costa Rica, Kuba, Kiribati, Mexiko, Nauru, Neuseeland und San Marino, hoben den Vertrag über das Verbot von Kernwaffen (TPNW) hervor und forderten andere Staaten auf, sich ihm anzuschließen. Das TPNW ist das einzige internationale Abkommen, das den Einsatz und die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen sowie alle anderen Kernwaffenaktivitäten kategorisch verbietet.

Am Rande der hochrangigen Debatte am 22. September unterzeichneten fünf weitere Länder das TPNW:

Barbados, Burkina Faso, Äquatorialguinea, Haiti und Sierra Leone und zwei ratifizierten es Dominikanische Republik und Demokratische Republik Kongo).

Insgesamt stellen sich der TPNW und seine Vertragsstaaten gegen den Besitz von Atomwaffen und die gefährliche Mythologie der nuklearen Abschreckung. Der Premierminister von Aotearoa Neuseelandstellte fest, dass einige glauben, dass wir durch Atomwaffen sicherer sind, „in Neuseeland haben wir jedoch nie die Weisheit einer gegenseitig zugesicherten Zerstörung akzeptiert. Es braucht ein Land, um zu glauben, dass ihre Sache edler, ihre Macht stärker und ihre Bevölkerung opferbereiter ist. Niemand von uns kann auf dieser Plattform stehen und die Augen vor der Tatsache verschließen, dass es bereits Führungskräfte unter uns gibt, die dies glauben.“ Sie merkte auch an, dass „es zwar diejenigen geben wird, die zustimmen, aber glauben, dass es einfach zu schwierig ist, sich zum jetzigen Zeitpunkt von Atomwaffen zu befreien“, dies jedoch eine Wahl zwischen „der Herausforderung der Abrüstung“ und „den Folgen einer gescheiterten Strategie“ sei waffengestützte Abschreckung.“

Andere nukleare Gefahren

Atomwaffen sind nicht die einzige Quelle potenzieller radioaktiver Kontamination, wie viele Länder während der Debatte auf hoher Ebene anmerkten. Einige Regierungen äußerten ihre Besorgnis über die Kämpfe um das Kernkraftwerk Zaporizhzya, das ein ernstes Risiko einer nuklearen Katastrophe darstellt. Die Europäische Union, Costa Rica, Tschechien, Estland, der Heilige Stuhl, Italien, Litauen, Montenegro, Türkiye und die Ukraine forderten ein Ende der Kämpfe in der Anlage oder warnten vor den Risiken der Besatzung und der militärischen Aktivitäten in der Umgebung.

Gleichzeitig förderten einige Staaten aber auch weiterhin die Verbreitung der Atomkraft.

Belgien argumentierte sogar, die Kernenergie sei „sicherer als je zuvor“.

Im Gegensatz dazu äußerten Mikronesien, die Salomonen und Tuvalu ihre Besorgnis über Japans Absicht, radioaktives Wasser aus der Katastrophe des Kernkraftwerks Fukushima im Jahr 2011 in den Ozean zu entsorgen. „Wir können unsere Augen nicht vor den unvorstellbaren Gefahren der nuklearen Verseuchung, der Meeresverschmutzung und der eventuellen Zerstörung des Blauen Pazifik-Kontinents verschließen“, sagte der Präsident von Mikronesien und argumentierte: „Die Auswirkungen dieser Entscheidung sind sowohl grenzüberschreitender als auch generationenübergreifender Natur.“ Die Salomonen schlossen sich diesen Bedenken an und hoben ebenso wie Kiribati die Risiken hervor, die von Atom-U-Booten ausgehen .

Cyber-Frieden und Sicherheit

Einige hoben die Schäden hervor, die durch Cyberangriffe und Online-Desinformationen verursacht wurden, auch im Zusammenhang mit dem Krieg in Russland. Einige Staaten forderten weitere Maßnahmen zur Förderung von Frieden und Sicherheit im Internet, unter anderem durch ein UN-Abkommen über Cyberkriminalität und durch die offene UN-Arbeitsgruppe für Informations- und Kommunikationstechnologien. Dazu gehörten unter anderem Albanien, Argentinien, Bangladesch, Tschechien, Äquatorialguinea, Estland, Heiliger Stuhl, Jamaika, Kenia, Liechtenstein, Mauritius, Moldawien, Monaco, Namibia, Nepal, Neuseeland, Philippinen, Russland, Samoa, Singapur, Sri Lanka, Tadschikistan, Togo, Tonga, Uruguay und Simbabwe.

„Wir brauchen einen offenen und integrativen globalen Rahmen, um die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen und zu optimieren und gleichzeitig ihre Herausforderungen effektiv anzugehen“, forderte Singapur . „Ein Nullsummen-, Ausgrenzungs- und zweigeteilter Ansatz nützt niemandem. Eine Erosion des Vertrauens und eine Atmosphäre der Konfrontation werden nur Cyber-Bedrohungen und böswillige Cyber-Aktivitäten hervorbringen.“ Albanien sprach von seiner Erfahrung mit einem Cyberangriff, der es veranlasst hatte, die diplomatischen Beziehungen zum Iran abzubrechen, während Argentinien argumentierte, dass die UNO „der richtige Ort für die internationale Gemeinschaft ist, um die notwendigen Vereinbarungen zu finden, die die Aufrechterhaltung eines freien, ein offener, stabiler, sicherer und vor allem friedlicher Cyberspace, in dem Hass und Gewalt nicht aus der Anonymität gesät werden.“

Konventionelle Waffen

Einige Regierungen befassten sich mit anderen abrüstungsbezogenen Themen, einschließlich der Auswirkungen von Landminen und der Verbreitung von Kleinwaffen und leichten Waffen und Munition. Einige Regierungen forderten die Einhaltung des Waffenhandelsvertrags und des UN-Aktionsprogramms für Kleinwaffen, um dieser Geißel zu begegnen. China gab bekannt, dass es beschlossen hat, sein innerstaatliches Verfahren zur Ratifizierung des UN-Schusswaffenprotokolls einzuleiten, „das dazu beitragen wird, die globale Zusammenarbeit bei der Waffenkontrolle zu stärken und das Sicherheitsdefizit zu schließen“.

Der mexikanische Außenminister hob seine Maßnahmen hervor, um den Fluss von Kleinwaffen und leichten Waffen zu stoppen, und argumentierte, dass ihre weit verbreitete Verfügbarkeit die regionale und internationale Sicherheit untergräbt, Demobilisierungs- und Abrüstungsprozesse behindert und jedes Stabilisierungsprogramm für ein Land in einer bewaffneten Situation gefährdet Konflikt. Simbabwe stellte fest, dass die anhaltende Verbreitung von Kleinwaffen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent ein Rückschlag für sein Bestreben war, „die Waffen zum Schweigen zu bringen“.

Jamaikas Premierminister wies darauf hin, dass sein Land keine Waffen herstellt, und wies darauf hin, dass die Bevölkerung Jamaikas dennoch unter den Auswirkungen weit verbreiteter Waffen leide. „Die Länder, die öffentlich zugängliche Waffen herstellen, müssen strengere Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Waffen nicht auf den Straßen und in den Händen von Menschen landen, für die sie nicht bestimmt sind“, forderte er. In ähnlicher Weise forderte St. Lucia „die großen Hersteller, Exporteure und Importeure konventioneller Waffen in unserer Hemisphäre auf, ihren Verpflichtungen im Rahmen dieser Instrumente nachzukommen, das notwendige Fachwissen und die technische Unterstützung bereitzustellen und in gutem Glauben zusammenzuarbeiten, um die Flut der unregulierten Waffen einzudämmen konventionelle Waffen und Munition.“

Der Einsatz von Sprengwaffen in besiedelten Gebieten, insbesondere im Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine, zog ebenfalls einige Verurteilungen nach sich. Obwohl nicht immer der Ausdruck „Sprengwaffen in besiedelten Gebieten“ verwendet wird, verwenden mehrere Regierungen, darunter die von Armenien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Costa Rica, Tschechien, Dschibuti, Israel, Italien, Moldawien, Norwegen, Palau, Palästina, Polen und Spanien , der Ukraine, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Vereinigten Staaten, die Bombardierung von Zivilisten und ziviler Infrastruktur verurteilt oder ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht. Irland war jedoch das einzige Land, das Anfang dieses Jahres die Annahme der politischen Erklärung zum Einsatz von Sprengwaffen in besiedelten Gebieten hervorhob, die im November in Dublin offiziell verabschiedet werden soll.

Kriegstreiberei und wirtschaftliche Ungleichheiten

Das durch Waffen und Krieg verursachte menschliche Leid und die Umweltverschmutzung begründen und verschärfen globale Ungleichheiten. Die untrennbare Verbindung zwischen Militarismus und Kapitalismus hat viele Länder in Konflikte und Armut katapultiert und sie trotz der Versprechungen humanitärer Hilfe oder der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) dort gehalten. Der gesamte Entwicklungsrahmen und seine internationale Finanzierung verewigen Armut und Ungleichheit, wie mehrere Regierungen während der diesjährigen Debatte kritisierten. Da die Frist 2030 für die SDGs schnell näher rückt, beklagten viele Regierungen den mangelnden Fortschritt bei der Erreichung dieser Ziele, obwohl sie ihre Grenzen erkannten.

Die Weltwirtschaft ist eine „zweispurige Autobahn, die repressiv von einer steigenden Flut ausgrenzenden Nationalismus überwacht wird“, sagte der kenianische Präsident . „Ein Gespenst, das die Aussichten auf kollektives Handeln untergräbt und die Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft erheblich beeinträchtigt, die Grundrechte zu garantieren, einschließlich der Sicherheit und Würde der gefährdeten Mehrheit der Welt.“ Der Präsident von Malawi argumentierte, dass „die Weltwirtschaft jetzt ein brennendes Haus ist, aber wir weiterhin Evakuierungsmethoden anwenden, die einige Nationen in Sicherheit bringen, während wir den Rest zurücklassen, um uns in dem brennenden Gebäude selbst zu versorgen“.

Diese wirtschaftlichen Unterschiede haben eine zunehmend katastrophale ökologische Dimension. Kiribati argumentierte, dass seine Entwicklungsagenda zwar auf ihrer Kultur und traditionellen Werten und Normen gründe, diese Agenda aber „durch neokoloniales Denken unterdrückt wird, das unsere Bedürfnisse, unsere Prioritäten und unseren nationalen Kontext nicht berücksichtigt“. Es gibt ein „System des ‚globalen Denkens‘, das von Hinterlassenschaften der Umweltzerstörung durchdrungen ist, die unsere Völker nun geerbt haben“. In der Zwischenzeit führt die Menschheit, wie Fidschi feststellte, einen Krieg gegen sich selbst, zusammen mit den Ökosystemen und dem Ozean. „Dieser Krieg wird nicht mit Kugeln und Bomben geführt, sondern mit Apathie, Verleugnung und einem Mangel an Mut, das zu tun, was wir alle wissen, was getan werden muss.“

In seiner vielleicht leidenschaftlichsten und herzzerreißendsten Rede der Sitzung verband der kolumbianische Präsident die Gewalt des Drogenkriegs; Umweltzerstörung und Klimawandel; das rassistische Gefängnissystem in den Vereinigten Staaten; Kriegsprofite, um Profite zu schützen und Ungleichheiten zu wahren; die Militarisierung von Grenzen und Schrecken, die Migranten zugefügt werden; Impfstoff-Apartheid; und die Kosten der globalen Militarisierung. „Der Dschungel brennt, meine Herren, während Sie Krieg führen und damit spielen“, verkündete Kolumbien. „Die Weltmacht ist irrational geworden.“ Die herrschende Klasse, die Gewinne erzielt, indem sie den Planeten tötet und Menschen entsorgt, hat nur ein Lippenbekenntnis zur Eindämmung des Klimawandels abgelegt:

Als Taten am nötigsten waren, als Reden nicht mehr nützlich waren, als es notwendig war, das Geld in die Fonds einzuzahlen, um die Menschheit zu retten, als es notwendig war, so schnell wie möglich von Kohle und Öl wegzukommen, wurde ein Krieg erfunden und noch eine und noch eine. Sie fielen in die Ukraine ein, aber auch in den Irak, Libyen und Syrien. Sie marschierten im Namen von Öl und Gas ein…. Kriege haben ihnen als Vorwand gedient, nicht gegen die Klimakrise vorzugehen. Kriege haben ihnen gezeigt, wie abhängig sie von dem sind, was die Menschheit auslöschen wird.

Kolumbien zog eine Parallele zwischen der Gewalt vergangener Kriege und der Gewalt gegen Menschen auf der Flucht vor Konflikten und Klimachaos und fragte:

„Was nützen unsere Imperien, wenn das, was kommt, das Ende der Menschheit ist? Die Klimakatastrophe wird nicht vom Planeten produziert, sie wird vom Kapital produziert. Die angebliche Akkumulationslogik des Kapitals ist eine Akkumulation des Todes. „Nur in Frieden können wir Leben auf unserem Land retten. Es gibt keinen totalen Frieden ohne soziale, wirtschaftliche und ökologische Gerechtigkeit. Auch wir befinden uns im Krieg mit dem Planeten. Ohne Frieden mit dem Planeten wird es keinen Frieden zwischen den Nationen geben. Ohne soziale Gerechtigkeit gibt es keinen sozialen Frieden.“

Auch Honduras verurteilte das kapitalistische System für die Verzweiflung, die es verursacht hat.

„Die Industrienationen der Welt sind für die gravierende Verschlechterung der Umwelt verantwortlich, aber sie lassen uns für ihren belastenden Lebensstil bezahlen und sparen dafür nichts, um uns in ihre Pläne und in eine endlose Krise zu stürzen.“ Der honduranische Präsident sagte, diese „willkürliche Weltordnung, in der es Länder der dritten und vierten Kategorie gibt“, sei inakzeptabel, insbesondere „während diejenigen, von denen angenommen wird, dass sie zivilisiert sind, nicht müde werden, Invasionen, Kriege, Finanzspekulationen zu veranstalten und uns damit zu kreuzigen ihre Inflation immer und immer wieder.“

St. Vincent und die Grenadinen (SVG) rief ebenfalls das „von antagonistischen Widersprüchen überflutete Wirtschafts- und Handelssystem aus, das einerseits den Armen und Schwachen unannehmbare Lasten und andererseits den Reichen und Starken Vorteile in Hülle und Fülle gebracht hat“. Zusammen mit „unnötigen und unklugen Konflikten, erklärten und nicht erklärten Kriegen, die die etablierten Normen und Vorschriften des Völkerrechts untergraben und weltweit zu wirtschaftlicher Not und immensem Leid beitragen“, verurteilte der Premierminister von SVG die Hybris der Machthaber, „insbesondere in den globalen Zentren des Imperialismus und in den Schauplätzen derjenigen, die vom Streben nach Hegemonie berauscht sind“ für ihre Verwüstung der Welt. Er stellte fest, dass die „mächtigen“ Länder – und diejenigen, die diesem Club beitreten wollen – jeweils die Notwendigkeit proklamiert haben, eine „Neue Weltordnung“ aufzubauen, ” jeder mit seiner eigenen besonderen Agenda. „Aber von der globalen Peripherie, die den größten Teil der Menschheit umfasst, stelle ich die relevanten und eindringlichen Fragen: Was gibt es Neues? Welche Welt? Und wer gibt die Befehle? Die Zukunft der Menschheit hängt von zufriedenstellenden Antworten auf diese Fragen ab.“

Hoffen und Handeln

Anstelle von Krieg und Konkurrenz forderte SVG stattdessen „Reparatur“ – das Streben nach „neuer Hoffnung, verbunden mit Liebe zur Menschheit und einem beständigen Glauben, der in Werken vollendet wird“. Ohne dies, warnte SVG, „erwartet uns eine Schändung unserer Zukunft“.

Während die Herausforderungen der Welt immens und unüberwindbar erscheinen mögen, gibt es diejenigen, die den Mut und die Vision haben, zurückzudrängen. Obwohl die Debatte der Generalversammlung in erster Linie eine Plattform für Reden ist, bietet sie einen Einblick in das, was möglich sein könnte – und eine Gelegenheit, diejenigen zu finden, die sich gemeinsam für Veränderungen organisieren könnten.

„Es liegt in unserer Macht, diesen Unterschied zu machen, diese definierbare Veränderung“, versicherte der Premierminister von Barbados . „Wir müssen entscheiden, ob wir für den Frieden eintreten wollen, ob wir für die Liebe einstehen wollen und ob wir für Wohlstand einstehen wollen, wissend, dass wir uns in der schwierigsten Zeit und am schwierigsten und tiefsten Ort dafür entscheiden …. Es liegt an uns, Möglichkeiten in Realitäten umzuwandeln.“

Quelle: Reaching Critical Will führt bei den hochrangigen Debatten der VN-Generalversammlung einen länderbezogenen Index aller Bezugnahmen auf Waffen, Militarismus und Abrüstung.