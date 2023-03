Erstellt am 06.03.2023 von Andreas Hermann Landl

Pressenza startet neuen Kurs „Gewaltfreier Journalismus“ – Anmeldung eröffnet

02.03.23 – Pressenza IPA

Dieser Artikel ist auch auf Englisch, Griechisch verfügbar

Pressenza startet den zweiten Lehrgang „Gewaltfreier Journalismus“. Die Kurssprache ist Englisch, der Studiengang beginnt Anfang April und endet im Juli. Die Teilnahme ist kostenlos und steht jeder Person offen, die das empfohlene Mindestmaß von 7,5 Stunden pro Woche aufbringen kann. Um sich zu bewerben, hier klicken.

Seit fast 15 Jahren entwickelt Pressenza eine Art von Journalismus, der von der dringenden Notwendigkeit angetrieben wird, eine andere Art von Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen: Informationen, die zum Wohlergehen der Gesellschaft, zur Überwindung von Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung und zur Humanisierung von Individuen, Kollektiven und ganzen Nationen beitragen, über deren tägliche Erfahrung von Schmerz und Leid in den Mainstream-Medien nicht berichtet wird. Dies nennen wir gewaltfreien Journalismus.

Inspiriert von der Denkströmung des argentinischen Denkers und Schriftstellers Silo, die als universalistischer Humanismus bekannt ist, und in Anlehnung an und aufbauend auf der Arbeit des Friedensjournalismus, der über Jahrzehnte hinweg unter anderem von dem norwegischen Soziologen Johan Galtung und dem australischen Journalisten Jake Lynch entwickelt wurde, ist der gewaltfreie Journalismus eine Art, die Kunst der Kommunikation zu praktizieren, die Faktoren und Ereignisse kritisiert und anprangert, die Schmerz und Leid in den Menschen verursachen, und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, in journalistische Produktionen Elemente aufzunehmen, die den Weg in eine gewaltfreie Zukunft für die Menschheit eröffnen.

Ausgehend von der Vorstellung dessen, was uns als Menschen ausmacht, und in kritischer Auseinandersetzung mit dem etablierten Prinzip der „Objektivität“ ist der gewaltfreie Journalismus eine Methodik zur Humanisierung der Erde, die auf jede Form der Kommunikation angewandt werden kann, von der Nachrichtenberichterstattung über Interviews, Meinungsbeiträge, Fotostorys, Pressemitteilungen, soziale Medien und jede andere der unzähligen Gattungen, die dem Kommunikator zur Verfügung stehen.

Als globales Kollektiv von Freiwilligen freut sich Pressenza, Student:innen und Praktiker:innen aus den Bereichen Kommunikation und Journalismus eine viermonatige Schulung und berufliche Praxis anzubieten, in der unsere erfahrenen Redaktionsmitglieder ihre Erfahrungen und Kommunikationstechniken in einer Reihe von Gruppenworkshops und persönlicher Betreuung weitergeben.

Der Kurs wird Anfang April beginnen und bis Juli dauern. Die Teilnahme ist kostenlos und steht jedem offen, der das empfohlene Mindestmaß von 7,5 Stunden pro Woche aufbringen kann. Während dieses Zeitraums werden die Arbeiten der Kursteilnehmer mit einer eigenen Verfasserzeile veröffentlicht, so dass sie ein Portfolio ihrer Arbeiten aufbauen können. Die besten Arbeiten werden von unseren Übersetzungsteams aufgegriffen und in einige der 8 anderen Sprachen neben Englisch übersetzt, in denen Pressenza derzeit publiziert.

Als Netzwerk von unbezahlten Freiwilligen bietet Pressenza diesen Kurs kostenlos an, in der Erwartung, dass die Teilnehmer sich als Teil einer großen Familie von gewaltfreien Kommunikatoren fühlen, mit denen sie in Zukunft von Zeit zu Zeit an Medienproduktionen mitwirken möchten, unabhängig davon, wohin ihre Karriere sie führt.

Um an dem Kurs teilzunehmen, klicke bitte auf den Link, um dich anzumelden. Eine Einführungsveranstaltung findet am Samstag, den 25. März um 10:00 Uhr statt. Wenn du in einer ungünstigen Zeitzone lebst, lass dich davon nicht abschrecken, denn wir werden unser Bestes tun, um einen Weg zu finden, dich einzubeziehen.

Die Übersetzung aus dem Englischen wurde von Alina Kulik vom ehrenamtlichen Pressenza-Übersetzungsteam erstellt. Wir suchen Freiwillige!