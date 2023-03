Friedensnobelpreisträger Pauling fordert Frieden durch Recht statt Atombomben

Erstellt am 14.03.2023 von Andreas Hermann Landl

1964 fordert Pauling einige bemerkenswerte Dinge wie die Aufnahme Chinas in die Vereinten Nationen und die Ersetzung der Atomaren Abschreckung durch internationales Recht. Damals war stand die Doomsday Clock wesentlich sicherer als heute. Pauling begründete seine Forderungen damit, dass sich sonst die Menschheit auslöschen würde. Da er auch Chemienobelpreisträger war wusste er um die enorme Zerstörungskraft die Atomen innewohnen. Am Anfang muss man im Video leider auf den Ton warten.

Foto aus dem Archiv der Nobel-Stiftung.

Linus Carl Pauling

Der Friedensnobelpreis 1962

Geboren: 28. Februar 1901, Portland, OR, USA

Gestorben: 19. August 1994, Big Sur, Kalifornien, USA

Preismotiv: „für seinen Kampf gegen das atomare Wettrüsten zwischen Ost und West“

Gewinnanteil: 1/1

Außerdem verliehen: Nobelpreis für Chemie 1954

Chemiker und Friedensaktivist

Eine Person, Linus Pauling, hat zwei ungeteilte Nobelpreise gewonnen. 1954 gewann er den Preis für Chemie. Acht Jahre später wurde er für seinen Widerstand gegen Massenvernichtungswaffen mit dem Friedenspreis ausgezeichnet.

Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki

Sie waren ein Wendepunkt in Paulings Leben. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern sprach und schrieb er gegen das nukleare Wettrüsten und war eine treibende Kraft in der Pugwash-Bewegung. Sie wollte die Rolle der Atomwaffen in der internationalen Politik reduzieren und wurde 1995 mit dem Friedenspreis ausgezeichnet.

1959 entwarf Linus Pauling den berühmten „Hiroshima Appeal“, das abschließende Dokument, das nach der Fünften Weltkonferenz gegen Atom- und Wasserstoffbomben herausgegeben wurde. Er gehörte zu den treibenden Kräften, die die Atommächte USA, Sowjetunion und Großbritannien zum Abschluss eines Atomteststoppvertrags drängten, der am 10. Oktober 1963 in Kraft trat. Am selben Tag gab das norwegische Nobelkomitee bekannt, dass Linus Pauling hatte den seit 1962 verschobenen Friedenspreis gewonnen.

