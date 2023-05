Globale Militärausgaben im Allzeithoch

Erstellt am 10.05.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 82 mal gelesen und am 16.05.2023 zuletzt geändert.

Am 24. April 2023 berichtete Al Jazera:

>>Laut führender Denkfabrik spiegelt der Anstieg der Ausgaben den Krieg zwischen Russland und der Ukraine und eine „zunehmend unsichere Welt“ wider.<< Nach Angaben eines führenden Verteidigungs-Think Tanks erreichten die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2022 ein Allzeithoch von 2,24 Billionen US-Dollar. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine habe zu einem starken Anstieg der Militärausgaben in ganz Europa geführt. Die weltweiten Ausgaben seien nun im achten Jahr in Folge gestiegen, so das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut (SIPRI) in seinem Jahresbericht 2022 über die weltweiten Militärausgaben.

In Europa gab es einen Anstieg um 13 Prozent, den stärksten seit mindestens 30 Jahren. SIPRI laut Al Jazera 24. April 2023

SIPRI kam zum Schluss, dass das meiste davon mit Russland und der Ukraine zusammenhänge. Aber auch andere Länder erhöhten ihre Militärausgaben als Reaktion auf befürchtete russische Bedrohungen.

„Der kontinuierliche Anstieg der weltweiten Militärausgaben in den letzten Jahren ist ein Zeichen dafür, dass wir in einer zunehmend unsicheren Welt leben“, sagte Nan Tian, ​​leitende Forscherin beim SIPRI-Programm für Militärausgaben und Waffenproduktion. „Staaten verstärken ihre militärische Stärke als Reaktion auf ein sich verschlechterndes Sicherheitsumfeld, von dem sie nicht erwarten, dass es sich in naher Zukunft verbessern wird.“

Russland

Es marschierte 2014 auf der ukrainischen Halbinsel Krim ein und eroberte sie .

Außerdem unterstützte es separatistische Rebellen im Osten des Landes, bevor es im

Februar 2022 mit der umfassenden Invasion begann.

Diese Schritte lösten bei anderen Ländern, die an Russland angrenzen oder einst Teil des Einflussbereichs der Sowjetunion waren, Besorgnis aus. Laut SIPRI stiegen die Militärausgaben

Finnlands um 36 Prozent und

die Litauens um 27 Prozent.

Im April wurde Finnland, dessen Grenze zu Russland sich über rund 1.340 Kilometer erstreckt, das 31. Mitglied der NATO . Auch Schweden, das Militärbündnissen seit mehr als 200 Jahren aus dem Weg geht, will nun beitreten.

„Während sich die groß angelegte Invasion der Ukraine im Februar 2022 sicherlich auf die Entscheidungen über Militärausgaben im Jahr 2022 ausgewirkt hat, wächst die Besorgnis über eine russische Aggression schon viel länger“, sagte Lorenzo Scarazzato, Forscher beim SIPRI-Programm für Militärausgaben und Waffenproduktion. „Viele ehemalige Ostblockstaaten haben ihre Militärausgaben seit 2014, dem Jahr, als Russland die Krim annektierte, mehr als verdoppelt.“

Ukraine

SIPRI meldete, die Militärausgaben in der Ukraine seien im Jahr 2022 um mehr als das Sechsfache auf 44 Milliarden US-Dollar gestiegen, der höchste Anstieg der Militärausgaben eines Landes in einem Jahr, der jemals in SIPRI-Daten verzeichnet wurde.

Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) stiegen die Militärausgaben im Jahr 2022 auf 34 Prozent, verglichen mit 3,2 Prozent im Jahr zuvor.

Russland

Laut SIPRI stiegen die russischen Militärausgaben im Jahr 2022 um schätzungsweise 9,2 Prozent auf etwa 86,4 Milliarden US-Dollar. Das entsprach 4,1 Prozent des russischen BIP im Jahr 2022, gegenüber 3,7 Prozent im Jahr 2021.

Die Vereinigten Staaten

Sie haben trotz alledem die mit Abstand weltweit größten Militärausgaben. Ein vergleichsweise kleiner Anstieg um 0,7 Prozent auf 877 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 frisst immer noch 39 Prozent der gesamten weltweiten Militärausgaben. Dieser Anstieg sei aber größtenteils auf „das beispiellose Ausmaß an finanzieller Militärhilfe für die Ukraine zurückzuführen“, sagte Nan Tian von SIPRI.

SIPRI zufolge belief sich die finanzielle Militärhilfe der USA für die Ukraine im Jahr 2022 auf insgesamt 19,9 Milliarden US-Dollar.

Asien und Ozeanien

China

Es blieb mit geschätzten 292 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 der zweitgrößte Militärausgabengeber der Welt. Das waren 4,2 Prozent mehr als im Jahr 2021 und stellt den 28. jährlichen Anstieg in Folge dar.

Japan

Japan im Jahr 2022 46 Milliarden US-Dollar für das Militär aus, ein Anstieg von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. SIPRI sagte, es handele sich um die höchsten japanischen Militärausgaben seit 1960.

Japan und China führten die Militärausgaben in Asien und Ozeanien an, die sich auf 575 Milliarden US-Dollar beliefen. SIPRI sagte, die Militärausgaben in der Region seien seit mindestens 1989 gestiegen.

Die Spannungen in Ostasien haben um die selbstverwaltete Insel Taiwan zugenommen , die Peking als Teil seines Territoriums betrachtet. China erhebt außerdem Anspruch auf fast das gesamte Südchinesische Meer , eine wichtige Seehandelsroute, von der Teile auch von Ländern wie den Philippinen, Vietnam und Malaysia beansprucht werden.

Japan und China sind außerdem in einen Streit um die Senkaku- oder Diaoyu-Inseln verwickelt, die nordöstlich von Taiwan liegen.

Tokio hat außerdem einen langjährigen Streit mit Moskau über die Northern Territories , die nordöstlich von Hokkaido liegen und am Ende des Zweiten Weltkriegs von der Sowjetunion erobert wurden. Russland nennt sie die Kurilen.

QUELLE : AL JAZEERA