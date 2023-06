Erstellt am 25.05.2023 von Andreas Hermann Landl

Tina Turner – Sarvesham Svastir Bhavatu

(Peace Mantra)

Video-Clip for the Hindu Mantra recorded by Tina Turner, Regula Curti & Dechen Shak-Dagsay for the album ‚Children Beyond‘ released in 2011 and available on Amazon (See links at the bottom). Clip created with footage from the „Children Beyond“ documentary.

Images: Xaver Walser https://www.instagram.com/xaverwalser/ Music: Regula Curti & Roland Frey (NJP Studio Zurich) https://www.instagram.com/beyondmusic/

Videoclip Editing & Upload: Benjamin Degrèse (TinaTurnerBlog) https://www.instagram.com/benjamin_de…

Origin: Hindhuism Language: Sanskrit

Sanskrit Om Om Om Sarvesham Svastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Poornam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Om, Shanti, Shanti, Shanti Mantra’s Meaning: May there be happiness in all May there be peace in all May there be completeness in all May there be success in all GET ‚BEYOND‘ (2009): http://goo.gl/uYccFZ

