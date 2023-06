Der Kohlenstoffstiefelabdruck des Militärs

Erstellt am 27.05.2023 von Andreas Hermann Landl

Dr. Stuart Parkinson, von Scientists for Global Responsibility (SGR), bewertete 2020 die neuesten Daten über die enormen CO2-Emissionen der Militärs der Welt. Er begründete damit, dass nur Kürzungen der Militärausgaben zu den notwendigen Reduzierungen dieser Form der Umweltverschmutzung führen werden.

Artikel basiert auf der Zeitschrift Responsible Science , Nr. 2 ; Die Online-Vorabveröffentlichung erschien erstmals am 8. Januar 2020

Hinweis: Die in diesem Artikel zitierten Daten wurden inzwischen aktualisiert. Zu den militärischen Emissionen des Vereinigten Königreichs siehe den SGR-Bericht 2020 und zu den globalen militärischen Emissionen siehe den SGR-Bericht 2022 .



1997 Klimaverhandlungen zur Vereinbarung des Kyoto-Protokolls

Im Jahr 1997 führten internationale Klimaverhandlungen zur Vereinbarung des Kyoto-Protokolls, das erstmals Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen für Industrienationen festlegte. Einer der fatalen und zahlreichen Kompromisse, die bei der Verwirklichung dieses Vertrags eingegangen wurden, bestand jedoch darin, dass die Emissionen militärischer Streitkräfte von diesen Zielen ausgenommen werden.

US-Verhandlungsführer Stuart Eizenstat erklärte später:

„Wir haben uns bei der Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium besondere Mühe gegeben, um die einzigartige Position der Vereinigten Staaten als einzige Supermacht der Welt vollständig zu schützen. Wir haben alles erreicht, was sie zum Schutz des Militärs als notwendig beschrieben haben.“ Operationen … In Kyoto haben die Parteien beispielsweise beschlossen, wichtige militärische Aktivitäten im Ausland von jeglichen Emissionszielen auszunehmen. einschließlich Ausnahmen für Bunkertreibstoffe, die im internationalen Luft- und Seeverkehr verwendet werden, sowie für Emissionen, die aus multilateralen Operationen resultieren.“ [1] Lorincz T (2015)

2015 Verhandlungen zum Pariser Klimaabkommen

2015 führten die Verhandlungen zum Pariser Klimaabkommen, das die CO2-Emissionen aller Unterzeichnerstaaten erstmals begrenzte. Gemäß den operativen Regeln des Vertrags können militärische CO2-Emissionen ausgeschlossen werden. Die Entscheidung dafür bleibt jedoch den einzelnen Ländern überlassen. [2]

Da Militärfahrzeuge wie Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge, Panzer usw. große Verbraucher fossiler Brennstoffe sind (siehe Tabelle 1), entsteht eine erhebliche Lücke bei der Kontrolle der Treibhausgasemissionen.

Wie groß sind die militärischen CO2-Emissionen insgesamt?

Fahrzeug Kraftstoffeffizienz (Meilen pro Gallone) Kohlenstoffemissionen pro Mission (nur Nutzung) HUMVEE (gepanzerter LKW) 6 mpg 260 kg CO2e F-35 (Kampfflugzeug) 0,6 mpg 27.800 kg CO2e B-2 (atomar bewaffnetes Flugzeug) 0,3 mpg 251.400 kg CO2e

Tabelle 1 – Kohlenstoffemissionen ausgewählter Militärfahrzeuge [3]

Zum Vergleich:

Der Durchschnittsverbrauch eines neuen britischen Dieselautos liegt bei fast 60 mpg [4] also kommt man damit mindestens 10 mal weiter als mit einem gepanzerten LKW und 200 mal weiter als mit einem B2 Atombomber.

Schätzungen der CO2-Emissionen des US-Militärs

Da es keine Verpflichtung gibt, militärische CO2-Emissionen auf nationaler Ebene zu kontrollieren, vertreten viele Regierungen den Standpunkt, dass es nicht einmal notwendig sei, sie zu berechnen. Das heißt, es ist sehr schwierig abzuschätzen, wie groß das Problem ist. Was für die Militärs der Welt natürlich praktisch ist.

Einige Länder veröffentlichen jedoch Daten zum Energieverbrauch/Treibstoffverbrauch ihrer Streitkräfte, und einige veröffentlichen sogar Daten zu den Kohlenstoffemissionen ihrer militärischen Aktivitäten. Daraus lässt sich durchaus abschätzen, wie groß das Problem ist.

Der Ausgangspunkt ist das größte Militär der Welt – das der USA.

Während die Regierung keine Daten zu militärischen Kohlenstoffemissionen veröffentlicht, sind Daten zum militärischen Energieverbrauch verfügbar. Sowohl zum Treibstoffverbrauch von Fahrzeugen als auch zum Energieverbrauch militärischer Anlagen. Auf dieser Grundlage hat Prof. Neta Crawford in einem von der Brown University veröffentlichten Bericht die gesamten Kohlenstoffemissionen des US-Militärs von 2001 bis 2017 geschätzt. [5]

Im Jahr 2017 lagen diese also bei 59 Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalent (tCO2e).

Alleine dies entspricht den Gesamtemissionen eines Industrielandes wie Schweden oder der Schweiz. [6]

Militärstützpunkte und andere Einrichtungen waren für 40 % der Emissionen verantwortlich

Der Treibstoffverbrauch bei militärischen Einsätzen war für 60 % verantwortlich.

Zu diesen Emissionen gehörten auch jene aus dem Netzwerk von Hunderten von Militärstützpunkten, die die USA auf der ganzen Welt betreiben. Es gibt aber ernsthafte Bedenken, dass die Qualität der Daten von vielen dieser Stützpunkte schlecht ist. Crawford kam zu dem Schluss, dass:

Das US-Verteidigungsministerium (das Pentagon) ist der größte institutionelle Verbraucher von Erdölprodukten weltweit. Prof. Neta Crawford, Brown University

Doch diese Emissionen sind nur ein Teil des Gesamtproblems. Es müssen beispielsweise auch die Kohlenstoffemissionen der Rüstungsindustrie, die die gesamte militärische Ausrüstung herstellt, die Gewinnung der von dieser Industrie verwendeten Rohstoffe und die Auswirkungen beim Einsatz der militärischen Ausrüstung, also im Krieg, berücksichtigt werden.

Tabelle 2 fasst zusammen, was Parkinson als „militärischen CO2-Ausstoß“ definiert, also die Gesamtemissionen einschließlich aller Aspekte im Zusammenhang mit Militäreinsätzen.

Routinetätigkeiten – inländische Stützpunkte Routinetätigkeiten – Auslandsstützpunkte Kriegsführung Kriegsauswirkungen(Schlüsselbeispiele) Produktion von militärischer AusrüstungRohes MaterialLieferketteEndmontage Wiederaufbau nach dem Konflikt Militärstützpunkte uswEnergieverbrauchEssenAbfallmanagement Gesundheitsfürsorge für Hinterbliebene (zivil/militärisch) FahrzeugnutzungFlugzeugMarineschiffeLandfahrzeuge (Öl-)Brände durch WaffeneinsatzAbholzung während des Konflikts

Tabelle 2 – Bestandteile des „militärischen Kohlenstoffstiefelabdrucks“

Daten zum gesamten Spektrum militärischer Kohlenstoffemissionen sind viel spärlicher und die veröffentlichten Daten sind unsicherer. In einigen Bereichen sind die Methoden noch nicht einmal klar definiert – etwa bei kriegsbedingten Auswirkungen. Es liegen jedoch einige Daten zur Rüstungsindustrie und ihrer Lieferkette vor. Auch hier hat Neta Crawford Schätzungen für die USA erstellt. [7]

Für 2017 errechnete sie insgesamt 280 Millionen tCO2e

(Wobei es sich dabei laut Parkinson um eine grobe Schätzung handele).

Somit haben wir gesamt fast 340 Millionen Tonnen CO2e für militärbedingte Kohlenstoffemissionen der USA. Das sind etwa 6 % der nationalen CO2 Gesamtmenge 2017. [8]

Diese Abbildung umfasst einen Großteil der Kategorien in der linken Spalte von Tabelle 2,

jedoch keine der Kategorien in der rechten Spalte.



Wie sieht es mit den Kohlenstoffemissionen des britischen Militärs aus?

Das Vereinigte Königreich veröffentlicht viel mehr Daten zu seinen militärischen Kohlenstoffemissionen als die USA. Direkte Emissionen aus „Militärflugzeugen und Schifffahrt“ sind ebenfalls als Kategorie im nationalen Inventar enthalten, sodass die Reduktionsziele des Landes diesen Sektor umfassen. [9] Daten zu Kohlenstoffemissionen finden Sie in der jährlichen Regierungspublikation „Sustainable Ministry of Defence“. [10] Die neueste Ausgabe – für 2017–18 – liefert eine Reihe von Zahlen für die CO2-Emissionen verschiedener Komponenten des britischen Militärs, gibt aber leider keine übergreifende Gesamtsumme an. Basierend auf den im Bericht bereitgestellten Daten habe ich diese Gesamtmenge auf 3,2 Millionen tCO2e berechnet.

Um die Emissionen der Rüstungsindustrie und ihrer Lieferkette einzuschätzen, könnten wir einen Blick auf die „Corporate Responsibility“-Berichte der Hauptlieferanten – wie BAE Systems und Rolls-Royce – werfen. Dies würde jedoch nur die direkten Emissionen dieser Unternehmen selbst umfassen und nicht die Lieferkette oder Rohstoffe. Um die Gesamtzahl zu schätzen, habe ich mich auf eine CO2-Fußabdruck-Methode gestützt, die von einem der führenden Forscher auf diesem Gebiet, Prof. Mike Berners-Lee von der Lancaster University, verwendet wurde. Er hat Input-Output-Wirtschaftsmodelle verwendet, um den CO2-Fußabdruck von Industriesektoren und Bereichen staatlicher Ausgaben abzuschätzen. [11] Im Falle des britischen Militärhaushalts führt dies zu einem gesamten CO2-Fußabdruck von 13 Millionen tCO2e, also 3 % des nationalen Gesamtwerts. [12]



Der globale militärische Footprint

Noch schwieriger ist es, die weltweiten CO2-Emissionen des Militärs zu schätzen.

Nationen, die Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind – zu der die meisten industrialisierten Demokratien der Welt gehören – veröffentlichen regelmäßig Daten zum Energieverbrauch und zur Wirtschaftstätigkeit. Dies kann zur Schätzung militärischer Kohlenstoffemissionen verwendet werden, sofern die betreffenden Regierungen keine eigenen Schätzungen erstellt haben. Viele dieser Länder geben tendenziell einen geringeren Anteil des Nationaleinkommens für ihr Militär aus als Länder mit höheren Ausgaben wie die USA oder das Vereinigte Königreich.

Allerdings sind viele der anderen großen Militärausgaben der Welt – wie China, Saudi-Arabien, Russland und Indien – weitaus weniger transparent. Und das sind die Volkswirtschaften, die oft auch stark auf fossilen Brennstoffen basieren.

Basierend auf den Daten, die Parkinson bis 2020 untersucht hat, und den Berechnungen, die er für den Artikel und frühere SGR-Ausgaben zu diesem Thema durchgeführt habe, [13] schätze er, dass:

„die Kohlenstoffemissionen der Streitkräfte der Welt und der Industrien, die ihre Ausrüstung bereitstellen, in im Bereich von 5 % der weltweiten Gesamtmenge liegen“.

Darin seien jedoch die Kohlenstoffemissionen der Kriegsauswirkungen (die rechte Spalte in Tabelle 2) nicht enthalten. CO2-Quellen wie Brände, Entwaldung, Gesundheitsversorgung für Überlebende und Wiederaufbau nach dem Konflikt.

In einem Jahr mit hohen kriegsbedingten CO2-Emissionen – wie 1991, als in den kuwaitischen Ölfeldern Brände wüteten – könnte dieser Wert bis zu 1 % betragen. [14]

Der gesamte CO2-Ausstoß des Militärs könnte folglich 1991 sogar bei 6 % gelegen sein. Dies würde ihn zu einem noch umweltschädlicheren Sektor machen als beispielsweise die Zivilluftfahrt. Und natürlich:

An dieser Stelle lohnt es sich zu fragen, was der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC), das wissenschaftliche Beratungsgremium der Vereinten Nationen, zum Thema militärische Kohlenstoffemissionen zu sagen hat.

Die Antwort lautet: „nichts Bedeutendes“, so Parkinson.

In seinem ausführlichen Bewertungsbericht, der 2014 veröffentlicht wurde, wurden die Kohlenstoffemissionen der Streitkräfte der Welt oder der Industrien, die ihre Waffen und andere Ausrüstung herstellen, nur in einem Anhang erwähnt, in dem militärische Aktivitäten erwähnt wurden, die geringfügige Treibhausgasemissionen verursachten Gase – ohne Angabe von Zahlen. [15]



Reduzierung der CO2-Emissionen des Militärs

Während es eindeutig an detaillierten Daten zu militärischen CO2-Emissionen mangelt, fällt auf, dass es – zumindest in Nordamerika und Westeuropa – zahlreiche militärische Initiativen gibt, die zur Reduzierung dieser Emissionen beitragen. Dazu gehören

die Verbesserung der Energieeffizienz von Militärfahrzeugen,

die verstärkte militärische Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen und/oder

die Reduzierung der Kohlenstoffbelastung im Allgemeinen.

Tatsächlich kann der derzeitige Trend hin zu einem stärkeren Einsatz kleinerer, treibstoffeffizienterer Roboterflugzeuge – Drohnen – als Ersatz für bemannte Militärflugzeuge zu einer Reduzierung der militärischen Emissionen führen. Die Daten von Neta Crawford deuten darauf hin, dass ein erheblicher Teil der jüngsten Reduzierungen der CO2-Emissionen des US-Militärs auf diese Art von Änderungen sowie auf eine (aktuelle) Reduzierung groß angelegter Auslandseinsätze zurückzuführen ist.

Auch wenn die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen einiger Streitkräfte und einiger Rüstungskonzerne willkommen sei, sollten wir uns davor hüten, uns auf Initiativen wie diese zu verlassen, so Parkinson 2020. Der Titel eines Berichts des US Defence Science Board verrät die wahre Absicht solcher Programme: Mehr Kampf, weniger Treibstoff. [16]

Wenn die Motivation hauptsächlich darin besteht, den Krieg effizienter zu führen, ist die Logik dieser Programme gefährlich und fehlgeleitet. Laut IPCC kann „der Klimawandel indirekt das Risiko gewaltsamer Konflikte erhöhen, indem er gut dokumentierte Ursachen dieser Konflikte wie Armut und wirtschaftliche Schocks verstärkt“. [17]

Der Schlüssel zu einer echten Reduzierung der militärischen Kohlenstoffemissionen liegt daher darin, die riesigen Militärbudgets auf der ganzen Welt zu kürzen – die sich 2018 auf mehr als 1.800 Milliarden US-Dollar beliefen. [18] Und der Schlüssel zur Kürzung dieser Budgets liegt im Abbau militärischer Spannungen, so Parkinson

Anstatt also nach neuen, CO2-ärmeren Wegen zur Kriegsführung zu suchen, sollten unsere Regierungen Maßnahmen wie

Diplomatie,

internationalen Abrüstungsverträge,

fairen Handel,

Armutsbekämpfung und

natürlich der Reduzierung CO2-Emissionen in der gesamten Wirtschaft Priorität einräumen.



Nur dann können wir selbstbewusst eine sicherere Welt erreichen schließt Parkinso 2020 und das gilt wohl auch noch im Jahr 2023.

Dr. Stuart Parkinson ist Geschäftsführer von Scientists for Global Responsibility. Er hat einen Doktortitel in Klimawissenschaften und war Gutachter für das IPCC.

Dieser Artikel basiert auf einer Präsentation , die auf einer von der Bewegung für die Abschaffung des Krieges im Juni 2019 organisierten Konferenz gehalten wurde.

