Cancel-Un-Culture against Peace Summit

Erstellt am 09.06.2023 von Andreas Hermann Landl

am 09.06.2023 zuletzt geändert.

Gestern kurz vor Mitternachat hat mich H. Peter Degischer – einer der Organisatoren des International Summit for Peace in Ukraine 2023 – ISPUkraine 2023 – Peace by peaceful means (peacevienna.org) – informiert:

Die Lämmer haben zu schweigen, wenn die War-Dogs gemeinsam in den Abgrund steuern

„Da der ÖGB dem Ansinnen des ukrainischen Botschafters nachgegeben hat, wird der Vienna Peace Summit vom ÖGB Catamaran in die LORELY, Penzingerstr.72, 1140 Wien verlegt.“ Das Programm vom Samstag dem 10. Juni und Sonntag den 11. Juni 2023 bleibt unverändert.

Vielleicht sollten wir nun eine neue Kategorie Unfriedenskultur einführen. Aber das Tag „Unfrieden“ tut es wohl auch. Kreisky hätte wohl den Terrorchef der PLO auch nie einladen dürfen. Wenn die Waffen donnern, dann haben Christen, Sozialisten, Liberale, Juden, Pazifisten … zu schweigen.

