Rüstungsunternehmen finanzierte Think-Tanks dominieren die Ukraine-Debatte

Erstellt am 16.06.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 342 mal gelesen und am 16.06.2023 zuletzt geändert.

Ben Freeman, Quincy Institute for Responsible Statecraft schrieb am 5. Juni 2023 im Transnational einen erhellenden Post zu den Hintergründen der Finanzierung der Aufrüstungspropaganda rund um diesen Krieg:

„Think Tanks in den Vereinigten Staaten sind eine Anlaufstelle für Medienunternehmen, welche Expertenmeinungen zu drängenden Fragen der öffentlichen Ordnung einholen möchten. Aber Denkfabriken haben oft fest verwurzelte Standpunkte; Eine wachsende Zahl von Untersuchungen hat gezeigt, dass ihre Geldgeber ihre Analyse und Kommentare beeinflussen können. Dieser Einfluss kann Zensur umfassen – sowohl Selbstzensur als auch direktere Zensur von Arbeiten, die für einen Geldgeber ungünstig sind – und direkte Vereinbarungen über die Bezahlung von Forschungsarbeiten mit Geldgebern. Das Ergebnis ist ein Umfeld, in dem die Interessen der großzügigsten Geldgeber die politischen Debatten von Think Tanks dominieren können.

Eine dieser Debatten betrifft das angemessene Ausmaß der militärischen Beteiligung der USA an der russischen Invasion in der Ukraine …

Die Analyse liefert eine Reihe wichtiger Erkenntnisse.

Erstens erhielten von den 27 Think Tanks, deren Geldgeber identifiziert werden konnten, 21 Mittel aus dem Verteidigungssektor (77 Prozent). Da die Offenlegung der Spender freiwillig ist, können wir leider nicht bestimmen, wie viel Prozent der Think-Tank-Finanzierung von Verteidigungsunternehmen stammt.

Zweitens Medienunternehmen haben in Artikeln über die Beteiligung des US-Militärs in der Ukraine in 85 Prozent der Fälle Think Tanks mit finanzieller Unterstützung der Verteidigungsindustrie zitiert, siebenmal so oft wie Think Tanks, die keine Finanzierung von Vertragspartnern des Pentagons annehmen.

Drittens stellen trotz eines allgemeinen Trends zu größerer Gebertransparenz in Think Tanks fast ein Drittel der führenden Think Tanks für die US-Außenpolitik der Öffentlichkeit immer noch keine Informationen über ihre Geldgeber zur Verfügung.

Viertens identifizieren Medienunternehmen selten Interessenkonflikte von Experten, die sie aus von der Verteidigungsindustrie finanzierten Denkfabriken zitieren, wenn sie ihre Meinung zu politischen Maßnahmen äußern, die der Verteidigungsindustrie zugute kommen würden.“

Lesen Sie nun hier diese äußerst wichtige Analyse des Quincy Institute for Responsible Statecraft.