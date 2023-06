Gerhard Kofler Friedensaktivist

Erstellt am 22.06.2023 von Andreas Hermann Landl

Gerhard Kofler die Quelle von AbFaNG

Militärdienstverweigerung, Klima & Krieg,

Sean MacBride Peace 2022

VIPR – Varna Peace Institute 2050 Abonnenten

06.01.2023Gerhard Kofler ist Ingenieur, Elektroniker & Friedensaktivist.

Er organisiert Friedensdemos & Konferenzen in Österreich.

Timeline: 7:05 – soziale Ungleichheit 12:06 – Anarchismus & Frieden 13:00 – Blinder Gehorsam & patriarchale Strukturen 14:47 – Indiens Außenminister zum westlichen Moralismus & Interventionismus 19:45 – Militärdienstverweigerung 25:40 – Gender & Maskulinität 38:10 – AbFaNG 55:47 – Ankündigung: 26.1.23 „Sicherheit neu denken“ mit Ralf Becker im Albert-Schweitzer-Haus in Wien 1:00:17 – Klima & Krieg 1:06:40 – Sean MacBride Peace Prize 2022 an Alexander Kmentt

Quelle: Gerhard Kofler, AbFaNG, Varna Institute for Peace Research (VIPR), 4.01.2022.

Videoproduction: Petar Jekow Moderation: Josef Muehlbauer

Phänomenologie aus der Perspektive der Critical Race Studies und Queer Theorie: https://www.grin.com/document/1014844 Die Krise der Demokratie und die radikaldemokratische Antwort: https://www.grin.com/document/1035087. Eine Neue Weltwirtschaftsordnung. Zur Einhegung und den Widersprüchen der imperialen Lebensweise: https://www.grin.com/document/1101454