Erstellt am 22.06.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 454 mal gelesen und am 22.06.2023 zuletzt geändert.

Ein erster Schritt für ein weiteres Vorgehen gegen Krieg und Gewalt in der Ukraine ist getan. Mit einer Friedensdeklaration wurde am 11. Juni der International Summit for Peace in Ukraine (ISP) beendet.

Über 330 Teilnehmer:innen aus 32 Ländern kamen nach Wien und

weitere rd. 500 verfolgten den Gipfel online.

Detaillierte Berichte und Auswertungen des 1. Friedensgipfels der Zivilgesellschaft zum Krieg in der Ukraine inkl. der kompletten Videoaufzeichnungen finden Sie in einigen Tagen hier: www.peacevienna.org (derzeit ist diese Website leider blockiert, Stand: 22.06.23)

Trotz aller Diffamierungen war die Friedenskonferenz ein großer Erfolg der global denkenden und handelnden Zivilgesellschaft.



Hier die Schlussdeklaration in mehreren Sprachen (weitere folgen):

Final Declaration of ISP

> Schlussdeklaration des Friedensgipfels (DEUTSCH)

> Final Declaration of the Internatt. Peace Summit (ENGLISH)

> Final Declaration (UKRAINIAN)

> Final Declaration (RUSSIAN)

> Déclaration final Vienne (FRENCH)

> Declaratión final (SPANISH)

PRESSEBERICHTE

15. Juni 2023: Global Campaign for Peace Education

Der Internationale Ukraine-Friedensgipfel in Wien ruft weltweit zum Handeln auf

14.6.2023: Junge Welt

„USA riskieren Armageddon“:

US-Ökonom Jeffrey Sachs sprach in Wien über Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs

12. Juni 2023: Il Fatto Quotidiano3

Ben vengano le force politiche. Il conflitto riguarda anche lavoro, sanitá, ambiente

(Politische Kräfte sind willkommen. Der Konflikt betrifft auch Arbeit, Gesundheit, Umwelt)

Interview mit Sergio Bassoli, Koordinator von „Europe for Peace“ mit über 600 Gewerkschaften

11. Juni 2023: AVVENIRE(Italy)

La due gioni internazionale dei pacifisti ha „invaso“ Vienna

(Die internationalen zwei Tage der Pazifisten „eroberten“ Wien)

11. Juni 2023: ll Fatto Quotidiano (Italy)

Da Chomsky a Sachs, l’internazionale pacifista ora c’e. Oggi atteso Lula

(Von Chomsky bis Sachs, die pazifistische Internationale ist jetzt da. Lula wird heute erwartet)

10. Juni 2023: Der Standard

Wiener Friedenskonferenz: Irgendwo zwischen Antiimperialismus, Verschwörungstheorie und redlichem Redebedarf

10. Juni 2023: KURIER

Wiener Ukraine-„Friedensgipfel“: Organisator fordert Waffenstillstand

9. Juni 2023: VIENNA.AT

Wiener Ukraine-„Friedensgipfel“ in Wien-Penzing

9. Juni 2023: ORF.at

Ukraine-„Friedensgipfel“ nun in Penzing

9. Juni 2023: L’HUMANITÉ

Guerre en Ukraine : à Vienne, un sommet pour faire taire les armes

8. Juni 2023: Der Standard

ÖGB lädt Wiener Friedenstreffen unter Propagandaverdacht aus

> ANTWORT von Friedensforscher Werner WIntersteiner auf den Standard-Beitrag:

„Der Standard unter Propagandaverdacht“

7. Juni 2023: EMMA

Internationaler Friedensgipfel Wien

7. Juni 2023: Die FURCHE

Ukraine: Die Waffen nieder, das Gewissen hoch > pdf

7. Juni 2023: Die FURCHE

Jurij Scheljaschenko: „Papst Franziskus’ Stimme hat enorme Bedeutung“ > pdf

7. Juni 2023: puls24.at

ÖGB setzt Wiener Ukraine-„Friedensgipfel“ vor die Tür

6. Juni 2023: L’HUMANITÉ

Guerre en Ukraine : „Les citoyens doivent défendre une logique de paix“, selon Roland Nivet; Publié dans l’Humanité le Mardi 6 juin 2023 Vadim Kamenka

KOMMENTARE

und Berichte zum Friedensgipfel

> Zusammfassung des Friedensgipfels von der US-Aktivistin Medea Benjamin

> Kommentar zum Gipfel von Wolfgang Hofkirchner

> Internationaler Gipfel für Frieden in der Ukraine „Stoppt das Töten – Verhandlungen jetzt“ – Bericht von Peter Fleissner (Vorabdruck aus der Volksstimme 7/8 2023)

> Stellungnahme der Gewerkschafter:innen gegen Atomenergie und Krieg, Wilfried Leisch

> weitere Kommentare folgen

PRESSEAUSSENDUNGEN

11.06.2023: Final Declaration of the Peace Summit

11.06.2023: Einladung zur Pressekonferenz am 12.6.23

08.06.2023 > Der demokratische Dialog findet statt – trotz Absage des ÖGB

06.06.2023: Stellungnahme der Organisatoren zur Diskussion um die Friedenkonferenz in Wien am 10. & 11. Juni 2023

WELTWEITE AKTIONSWOCHE im Herbst: 30. September bis 8. Oktober 2023

Wir rufen die Zivilgesellschaft in allen Ländern auf, sich uns in einer globalen Mobilisierungswoche anzuschließen. (Details über Aktionen in Österreich folgen.)

Link: https://www.peaceinukraine.org/vienna_peace_summit