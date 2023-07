Schuldige Täter und verantwortliche Opfer im jüngsten Krieg

Erstellt am 28.06.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 551 mal gelesen und am 28.06.2023 zuletzt geändert.

Können ganze Nationen gerichtet werden, wenn ihre Führer in den Krieg ziehen damals Hitler, heute Putin?



Wenn wir die Geschichte des 20. Jahrhunderts betrachten würden, „während wir das 21. erleben“, seien wir gezwungen, eine alte Fragen neu zu stellen:

* Wie ist totalitäres Böses möglich?

* Wie kann ein totalitärer Führer die Art von Macht erlangen, die es ermöglicht, die grausamsten Grausamkeiten in großem Maßstab auszuführen?



Diese Fragen werden am Donnertag den 29.6.2023 im Bruno-Kreisky-Forum in Wien in englischer Sprache diskutiert.

Vor dieser Frage hätten auch „die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg“ gestanden. Mit der Zeit würden „sich auch die Russen dieser Frage stellen müssen“. Als gewöhnlicher Mensch in einem totalitären Regime zu leben, bedeute, darin verwickelt zu sein, sich in einer Situation wiederzufinden, in der die Grenze zwischen Opfer und Unterdrücker, in den Worten von Václav Havel, „de facto durch jeden Menschen verläuft, denn jeder ist auf seine Weise sowohl Opfer als auch Unterstützer des Systems“.

Gibt es Auswege aus diesen Spielen der Erwachsenen?

Was bedeuten Komplizenschaft, Widerstand, Verantwortung, Schuld?



Infolink:

https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de&anmeldung=10028#item-10028