Bonner Friedenstage 2023

Das Programm der diesjährigen Bonner Friedenstage ab 31. August ist online!

Mehrere Veranstaltungen setzen sich mit dem Krieg in der Ukraine auseinander, seinen Ursachen sowie den Chancen auf eine friedliche Beendigung. Die Bedeutung der Forderung der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner wird diskutiert sowie der Gerechte Frieden, eine gerechte Energiewende in Kolumbien und eine differenzierte Beleuchtung der Auseinandersetzung mit der Israelpolitik und dem Antisemitismus.

Auch in diesem Jahr gibt es vielfältige kreative Events:

Lesungen mit offenem Mikrofon zu unseren

Vorstellungen der Friedenspolitik, ein kreativer

Workshop und Ausstellung „Make Peace with Nature“,

der Friedenslauf der Bonner Schulen und der

Friedensweg in Bonn wird eingeweiht. Anlässlich des

40jährigen Erscheinens der Zeitschrift W&F findet ein

Symposium in Bonn statt.

Mehr erfahren

Neuigkeiten

Informiert und überwacht: Mit dem Smartphone auf der

Flucht

Bild: Brot für die Welt

Brot für die Welt hat ein Online-Tool entwickelt, in dem

in 9 Episoden erzählt wird, wie

Migrant*innen/Geflüchtete und Aktivist*innen das

Smartphone nutzen, um ans Ziel zu gelangen bzw. die

Rechte von people on the move zu verteidigen, und wie

das Smartphone zugleich zunehmend in den Fokus von

Behörden und Sicherheitsakteuren geraten ist.

Mehr erfahren

Rüstungsexportgenehmigungen bleiben auf extrem

hohem Niveau

Die Rüstungsexportgenehmigungen bleiben auf extrem

hohem Niveau und zeigen Aufrüstung von EU- und

NATO-Staaten. Die beabsichtigte Förderung der

Rüstungsindustrie widerspricht der Förderung von

Transparenz.

Mehr erfahren

Publikationen

„Nationale Sicherheitsstrategie“ & globaler Süden

Der neue Blog-Beitrag von Dr. Martina Fischer, Brot für die Welt, analysiert die

kürzlich veröffentlichte „Nationale Sicherheitsstrategie“ der Bundesregierung.

Wie sind die Aussagen des 76-seitigen Dokuments im Einzelnen zu bewerten

und was bedeuten sie für die Friedens- und Entwicklungspolitik?

Mehr erfahren

Workshop-Format: Krieg in der Ukraine

Das Projekt „Aktive Gewaltfreiheit“ von pax christi hat ein Workshop-Format für

Menschen mit unterschiedlichen Haltungen zum Krieg in der Ukraine entwickelt.

Um sich zusammenzubringen, sich gegenseitig zuzuhören und gemeinsame

Handlungsmöglichkeiten zu finden.

Mehr erfahren

Workshop-Berichte der UN-Jugendkonferenz

Von Gendergerechtigkeit bis Klimakrise – Auf der DGVN-Jugendkonferenz

wurden vielseitige Themen der UN behandelt und in acht verschiedenen

Workshops inhaltlich ausgearbeitet. Der Ablauf und die Ergebnisse der

Workshops wurden von acht jungen Journalisten festgehalten und sind nun auf

der DGVN-Webseite verfügbar.

Mehr erfahren

Improving the Prospects for Peace in South Sudan —

Spotlight on Measurement

This SIPRI report, written by Marie Riquier, explores how current monitoring

systems, internal processes and data can be adapted to capture the World Food

Programme’s contribution to improving the prospects for peace in South Sudan.

The report offers 11 recommendations on how WFP South Sudan can leverage

existing processes and continue to adapt its monitoring systems to overcome

some of the challenges ascribed to monitoring, assessing and measuring

contributions to peace in conflict-affected locations.

Mehr erfahren

Stellenanzeigen

Head of Department Peace Education (all genders)

The Berghof Foundation is looking for a Head of Department Peace Education

(all genders) in Berlin.

Mehr erfahren

Spezialist*in Kommunikation und Advocacy (m/w/d),

Amman, Jordanien

Zur Unterstützung des American Friends Service Committee (AFSC) sucht

AGIAMONDO zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Spezialist*in

Kommunikation und Advocacy (m/w/d), Amman, Jordanien.

Mehr erfahren

Fachkraft für kommunale Konfliktbearbeitung (m/w/d)

Zur Unterstützung der Justice and Peace Commission (JCP) bei der

kommunalen Friedensarbeit in der Diözese Rumbek sucht AGIAMONDO zum

nächstmöglichen Zeitpunkt eine Fachkraft für kommunale Konfliktbearbeitung

(m/w/d).

Mehr erfahren

Friedenspädagog*in für inklusive Konfliktbearbeitung

(m/w/d), Ngaoundéré, Kamerun

Zur Unterstützung der Partnerorganisation CODAS/Caritas – CDJP in Kamerun

sucht AGIAMONDO zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Friedenspädagog*in für inklusive Konfliktbearbeitung (m/w/d), Ngaoundéré,

Kamerun.

Mehr erfahren

Sozialpädagog*in für Versöhnungs- und Friedensarbeit

(m/w/d)

Zur Unterstützung des CDJP Cyangugu sucht AGIAMONDO zum

nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Sozialpädagog*in für Versöhnungs- und

Friedensarbeit (m/w/d), Cyangugu, Ruanda.

Mehr erfahren

Fachkraft in der Advocacyarbeit für Binnenvertriebene

(m/w/d), Yaoundé, Kamerun

Zur Unterstützung des Netzwerkes der katholischen Ordensgemeinschaften

Kameruns „Association Foi et Justice“ sucht AGIAMONDO zum

nächstmöglichen Zeitpunkt eine Fachkraft in der Advocacyarbeit für

Binnenvertriebene (m/w/d).

Mehr erfahren

Pädagog*in für gewaltfreie Lehrmethoden (m/w/d),

Ngaoundéré, Kamerun

Zur Unterstützung der Partnerorganisation CODAS/Caritas – SEDUC in

Kamerun sucht AGIAMONDO zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Pädagog*in für gewaltfreie Lehrmethoden (m/w/d), Ngaoundéré, Kamerun.

Mehr erfahren

Development Worker (m/f/d) for Organisational

Development

For its operations in Ramallah/Palestinian territories, the Deutsche Gesellschaft

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) is looking for a Development Worker

(m/f/d) for Organisational Development.

Mehr erfahren

Programmkoordinator*in für den Zivilen Friedensdienst

(ZFD) – Regionalprogramm SAUP

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sucht für

den Standort Phnom Penh/Kambodscha eine*n Programmkoordinator*in für den

Zivilen Friedensdienst (ZFD) – Regionalprogramm SAUP.

Mehr erfahren

Programmkoordinator*in für den Zivilen Friedensdienst

(ZFD)

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sucht für

den Standort Erbil/Irak eine*n Programmkoordinator*in für den Zivilen

Friedensdienst (ZFD).

Mehr erfahren

Koordinator*in ZFD-Programm (w/m/d), Nairobi, Kenia

AGIAMONDO sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Koordinator*in ZFDProgramm

(w/m/d), Nairobi, Kenia.

Mehr erfahren

Koordinator*in ZFD-Programm (m/w/d), Kampala, Uganda

AGIAMONDO sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Koordinator*in ZFDProgramm

(m/w/d), Kampala, Uganda.

Mehr erfahren

Fachkraft psychosoziale Begleitung von Studierenden

(m/w/d), Juba, Südsudan

Zur Unterstützung der Catholic University of South Sudan sucht AGIAMONDO

zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Fachkraft psychosoziale Begleitung von

Studierenden (m/w/d), Juba, Südsudan.

Mehr erfahren

Termine

Training Programme 2023 Academy for Conflict

Transformation

Das komplette Ausbildungsprogramm für das 2.

Halbjahr 2023 der Academy for Conflict Transformation

ist erschienen.

Alle Informationen sind auch auf der Akademie-

Webseite zu finden.

Zweiter Ortskräftekongress: Verantwortung für

Afghanistan und weltweit / 12.08.2023 / Berlin

In Afghanistan leben viele ehemalige Ortskräfte

deutscher Institutionen bis heute – bald zwei Jahre nach

der Machtübernahme der Taliban – in großer Gefahr.

Ähnliche Szenarien drohen im Sudan und in Mali. Der

Kongress dient der Vernetzung ehemaliger Ortskräfte

und der Lösungssuche mit Behörden, Ministerien und

Parlamentarier*innen.

Mehr erfahren

Zurück in Villigst – globale Entwicklungen persönlich

diskutieren / 05.-06.09.2023 / Villigst

Der Slogan „Global denken – lokal handeln“ beschreibt

die Arbeit im Bereich Asylrecht und mag uns bei der

Dialogtagung 2023 im Spannungsfeld der europäischen,

bundesdeutschen und NRW-Politik leiten: Wir

diskutieren die politisch-gesellschaftliche Situation in

vier Ländern: Russland, Türkei, Iran und Afghanistan.

Es erwartet Sie Aktuelles von BMI, BAMF und der

NRW-Landesregierung u.a. mit den jüngsten

Beschlüssen von Bund und Ländern zur

Flüchtlingspolitik und Änderungen im Bereich

Asylverfahren.

Mehr erfahren

Berlin Peace Dialogue / 05.10.2023 / Berlin und online

Der Beirat der Bundesregierung Zivile Krisenprävention

und Friedensförderung lädt ein zum Berlin Peace

Dialogue 2023: Zeitenwende für die Zivile

Krisenprävention?

Angesichts sich mehrender parallel verlaufender

globaler Krisen widmet sich der Berlin Peace Dialogue

2023 der Frage, was die sicherheitspolitische Wende für

die Zukunt der zivilen Krisenprävention in Deutschland

und international bedeutet. Die diesjährige Konferenz

bietet aufschlussreiche Erfahrungsberichte und

Perspektiven aus der Wissenschat, Politik und

praktischen Friedensarbeit.

Mehr erfahren

Wir über uns

Die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung ist das zentrale Netzwerk zur Förderung

der Zivilen Konfliktbearbeitung im deutschsprachigen Raum. Seit ihrer

Gründung 1998 vernetzt und stärkt sie die zivilgesellschaftliche Friedens-

Community und agiert als deren Vertreterin im politischen Raum. Die Mitglieder

der Plattform decken ein breites Spektrum aktiver Friedensarbeit ab. Sie

kommen unter anderem aus der Zivilen Konfliktbearbeitung im Inland, der

Menschenrechts- und Entwicklungszusammenarbeit, Friedensforschung,

Mediation und Friedensbewegung.

