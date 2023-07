Erstellt am 16.07.2023 von Andreas Hermann Landl

12. Juli 2023 veröffentlichte Pallavi Rao visualcapitalist.com eine Grafik von Joyce Ma über die 40 größten Aufrüstungs- und Klimasünder*innen.

Auf der Karte: Die 40 größten Militärbudgets der Welt

Im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs gaben die USA etwa 38 % ihres BIP für ihr Militär aus. Inflationsbereinigt belief sich der Militärhaushalt dieser vier Kriegsjahre im Jahr 2020 auf unglaubliche 4,1 Billionen US-Dollar .

Fast 80 Jahre später sind die heutigen Militärausgaben nicht mehr weit von den Budgets des Zweiten Weltkriegs entfernt. Die Spitzenreiter haben ihre militärischen Fähigkeiten weiter ausgebaut, während der Krieg in der Ukraine auch die Länder in der Region dazu veranlasst hat, ihre Budgets neu zu bewerten.

Nach Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts ( SIPRI ) erreichten die weltweiten Militärbudgets im Jahr 2022 mit 2,2 Billionen US-Dollar ein Allzeithoch und verzeichneten damit das achte Jahr in Folge einen Anstieg. Dieser Beitrag befasst sich mit den 40 größten Militärbudgets der Welt.

Die größten Militärbudgets im Jahr 2022

Auf die Vereinigten Staaten entfallen fast 40 % der weltweiten Militärausgaben, wobei sich ihre Ausgaben im Jahr 2022 auf 877 Milliarden US-Dollar belaufen.

Hier sind die 40 größten Militärbudgets der Welt für 2022 in US-Dollar:

Rang Land Militärbudget (Milliarden) % der weltweiten

Militärausgaben 1 🇺🇸 USA 876,9 $ 39,0 % 2 🇨🇳 China 292,0 $ 13,0 % 3 🇷🇺 Russland 86,4 $ 3,9 % 4 🇮🇳 Indien 81,4 $ 3,6 % 5 🇸🇦 Saudi-Arabien 75,0 $ 3,3 % 6 🇬🇧 Großbritannien 68,5 $ 3,1 % 7 Deutschland 55,8 $ 2,5 % 8 🇫🇷 Frankreich 53,6 $ 2,4 % 9 🇰🇷 Südkorea 46,4 $ 2,1 % 10 🇯🇵 Japan 46,0 $ 2,1 %

Auf China , das in absoluten Zahlen an zweiter Stelle steht, entfallen mit 292 Milliarden US-Dollar weitere 13 % der weltweiten Militärausgaben.

Russland, Indien und Saudi-Arabien vervollständigen die fünf größten Militärbudgets im Jahr 2022. Rechnet man noch das Vereinigte Königreich hinzu (Platz 6), so machten die Militärausgaben dieser Länder alle mindestens 3 % der weltweiten Ausgaben aus.

Im Vergleich dazu gehören Rumänien mit 5,2 Milliarden US-Dollar, Dänemark mit 5,5 Milliarden US-Dollar und Chile mit 5,6 Milliarden US-Dollar zu den niedrigsten Budgets unter den Top 40. Sie machen im Jahr 2022 jeweils nur 0,2 % der weltweiten Militärbudgets aus, und natürlich gibt es viele Länder mit noch geringeren Ausgaben.

Größte Erhöhung des Militärbudgets im Jahr 2022

Die Position Russlands als drittgrößter Militärausgabengeber ist eine neue Entwicklung, da die Militärausgaben des Landes laut SIPRI-Schätzungen zwischen 2021 und 2022 um 9 % gestiegen sind.

Auf der anderen Seite der russischen Invasion gehörte die Ukraine zu den 40 größten Militärhaushalten mit dem größten jährlichen Anstieg im Jahr 2022 und überstieg ihre Ausgaben im Jahr 2021 fast um das Sechseinhalbfache.

Land % Veränderung

(2021-2022) Rangänderung

(2021–2022) 🇺🇦 Ukraine 640 % +25 🇶🇦 Katar 27 % +2 🇸🇦 Saudi-Arabien 16 % +3 🇧🇪 Belgien 13 % 0 🇳🇱 Niederlande 12 % 0 🇸🇪 Schweden 12 % -1 🇵🇱 Polen 11 % 0 🇷🇺 Russland 9,2 % +2 🇩🇰 Dänemark 8,8 % +3 🇪🇸 Spanien 7,3 % -1

Der dramatische Anstieg in der Ukraine stellt den höchsten Anstieg in einem Jahr dar , den SIPRI je verzeichnet hat, und zeichnet ein lebendiges Vorher-Nachher-Bild einer Nation, die in einen Konflikt verwickelt ist.

Obwohl kein anderes Land auch nur annähernd mit dem Anstieg der Verteidigungsausgaben der Ukraine mithalten kann, verzeichnete Katar im letzten Jahr einen erheblichen Anstieg von 27 %, was einen anhaltenden Trend im letzten Jahrzehnt zur deutlichen Aufstockung seines Militärs markiert.

Darüber hinaus verzeichneten Saudi-Arabien sowie vier europäische Länder (Belgien, die Niederlande, Schweden und Polen) im Jahresvergleich Veränderungen von über 10 %.

Auf der anderen Seite haben 13 der Länder mit den höchsten Militärbudgets ab 2021 ihre Ausgaben gesenkt , darunter die 15 Länder mit den höchsten Ausgaben wie Südkorea, Italien und Israel.

Den größten Rückgang verzeichnete Türkiye mit einer geschätzten Kürzung des Militärbudgets um 26 %. Dieser Rückgang könnte mit dem Inflationsproblem in Türkiye zusammenhängen, das im Jahr 2022 zu einem Preisanstieg von 72,3 % führte, was die Kaufkraft ihrer Währung im Vergleich zu anderen Ländern effektiv verringerte.

Das Gespenst des Krieges in Europa

Angesichts des anhaltenden Konflikts in der Region und großer Finanzmächte ist es keine Überraschung, dass acht der zehn Länder mit den höchsten Steigerungen der Militärausgaben in Europa liegen.

Infolgedessen haben die europäischen Militärbudgets ein Niveau erreicht, das seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr erreicht wurde.

Und angesichts der zunehmenden geopolitischen Bedenken haben auch Länder in Asien wie Indien , Japan und China ihre Verteidigungsausgaben erhöht. Dies ist ein Hinweis auf schwelende globale Krisenherde wie die Grenzscharmützel zwischen Indien und China, den langjährigen Territorialkonflikt im Südchinesischen Meer und Bedenken hinsichtlich der Souveränität Taiwans.

Quelle: Stockholm International Peace Research Institute ( SIPRI ).

Datenhinweis: Die Datenerhebung zu den Militärausgaben des SIPRI begann im Jahr 1949, weshalb seine Aufzeichnungen nicht alle Ausgaben berücksichtigen, die während beider Weltkriege angefallen sind.

Weitere Informationen dazu, wie das Unternehmen seine Daten erfasst und Schätzungen erstellt, finden Sie auf der Seite „Methodik“ von SIPRI .