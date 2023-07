Literatur und Fakten zu Klima & Krieg

Erstellt am 17.07.2023 von Andreas Hermann Landl

Factsheets Klima und Krieg 2023

Die Welt erlebte gerade die heißeste Woche, die jemals gemessen wurde. Sieben Tage in Folge lag die globale Durchschnittstemperatur über dem bisherigen Rekordwert von 2016. Der Nordatlantik ist extrem erhitzt und war zwischenzeitlich sogar bis zu 5 Grad zu warm. In Südeuropa werden dieser Tage an die 45 Grad erwartet. Und auch in Österreich zeigt das Thermometer fast durchgehend deutlich über 30 Grad an.

Die massiven Auswirkungen der Klimakrise sind für uns alle spürbar und nicht mehr zu übersehen. Neben der Rekordhitze verwüsten immer häufiger extreme Unwetter unsere Natur. Trockenheit bedroht ganze Ernten und damit unsere Lebensgrundlage.

Im frisch aktualisierten Factsheet „Klima & Krieg“, haben sich IMI und die Naturfreunde Deutschland bemüht, wichtige Daten rund um die Thematik bündig und grafisch ansehnlich aufbereitet zusammenzutragen.

Es kann hier heruntergeladen werden.

Das Factsheet wurde zusammen mit den Naturfreunden herausgegeben. Bei den Naturfreunde kann das Factsheet auch (gerne auch in größeren Stückzahlen) gratis bestellt werden.

Aus dem Antext:

Der Klimawandel als eine zentrale, die Zukunft der Menschheit bedrohende Gefahr, berührt eine ganze Reihe von Aspekten. Zu wenig Beachtung wird dabei zumeist der problematischen Rolle des Militärs geschenkt – sowohl in seiner Rolle als wichtiger CO2-Emmittent als auch in seiner Funktion, als gewaltsame „Rückversicherung“ der reichen Staaten, die absehbaren Folgen des Klimawandels militärisch zu „bewältigen“, sollten dadurch ihre Interessen bedroht werden. Zu allem Überfluss verschlingt der militärische Bereich auch noch Unsummen, die einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels beitragen könnten. Eine drastische Reduzierung oder gar Abschaffung des Militärs würde demzufolge auch dem Klima in gleich mehrfacher Hinsicht gut tun! „Aufgrund einer sehr lückenhaften Datenlage ist es schwierig, den weltweiten Gesamtausstoß von Treibhausgasen (THG) durch das Militär abzuschätzen. […] Wir kommen zu dem Ergebnis, dass der gesamte militärische CO2-Fußabdruck etwa 5,5 % der globalen Emissionen ausmacht. Wären die Streitkräfte der Welt ein Land, würde diese Zahl bedeuten, dass sie den viertgrößten nationalen CO2-Fußabdruck der Welt haben – größer als der von Russland. Dies unterstreicht die dringende Notwendigkeit für Maßnahmen zur systematischen Erfassung militärischer Emissionen, als auch zur Verringerung des damit verbundenen CO2-Fußabdruckes, zumal diese Emissionen infolge des Ukraine-Krieges erheblich zunehmen werden.“ (Stuart Parkinson/Linsey Cottrell: Estimating the Military’s Global Greenhouse Gas Emissions, Scientists for Global Responsibility/The Conflict and Environment Observatory, 10. November 2022)

Das komplette Factsheet hier zum herunterladen.

Literatur zum Thema Krieg und Krieg

Andres, Jacqueline: Krieg und Klima, IMI-Analyse 2020/34

Peil, Karl-Heinz: Klimawandel und militärische Planungen, IMI-Analyse 2020/04

Peil, Karl-Heinz: Das Militär: Tödlich auch für Umwelt und Klima, Die Linke im Bundestag, Februar 2020

Werner, Marc: Das US-Militär: Auf Kriegsfuß mit dem Klima, IMI-Studie 2019/7

Herausgeber des Factsheets Klima und Krieg sind die Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V., 2023, Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen und die Natur Freunde Deutschlands e.V., Warschauer Str. 58a/59a, 10243 Berlin

