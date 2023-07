Erstellt am 24.07.2023 von Andreas Hermann Landl

France Culture emission de „Avoir raison avec…

Marie-Antoinette Marteil Enseignante d’allemand, auteure d’une thèse sur Bertha von Suttner

Ingeborg Rabenstein-Michel Maîtresse de conférences à l’Université Claude Bernard de Lyon

Qui était Bertha von Suttner ?

Pourquoi cette aristocrate autrichienne qui a marqué l’histoire du pacifisme, première femme à obtenir le Prix Nobel de la Paix en 1905, a-t-elle été injustement oubliée?

„Le nom de Bertha von Suttner ne vous dit peut-être rien, mais il est possible que son portrait se cache au fond de votre porte-monnaie – plus précisément, sur le côté face d’une pièce de deux euros émise par l’Autriche, qui vous serait parvenue par la magie de la libre-circulation. Toute cette semaine, nous redécouvrons l’œuvre et l’engagement de cette étonnante baronne, première femme lauréate du Prix Nobel de la Paix en 1905.

Bertha von Suttner est née le 9 juin 1843 à Prague, morte le 21 juin 1914 à Vienne. Née comtesse Kinský von Wchinitz und Tettau, elle est issue d’une des familles les plus illustres de la noblesse autrichienne, très influente sur le plan militaire et politique. „Ce sont de grands serviteurs de l’empire depuis des générations“, précise Ingenborg Rabenstein-Michel. Après avoir refusé par deux fois de se marier avec des hommes de haut rang, elle se retrouve autour de trente ans, célibataire, obligée de travailler. Elle entre comme gouvernante auprès de la famille von Suttner et se marie secrètement, en 1876, avec le fils : Arthur Gundakkar von Suttner.

Juste avant son mariage en 1876, toujours avec la même logique d’indépendance qui la caractérise, Bertha von Suttner voyage à Paris et devient la secrétaire d‘Alfred Nobel le temps de quelques semaines. Ils entretiennent une correspondance jusqu’à la mort de Nobel en 1896. Dans leurs lettres, on peut voir à quel point Bertha von Suttner est attachée à défendre l’idée de paix en Europe, ce qui a pu influencer Alfred Nobel dans la mise en place d’une distinction pour ceux qui agissent pour la paix.

Journaliste et écrivaine, influencée par des intellectuels comme Thomas Buckle ou Charles Darwin, elle couvre avec son époux plusieurs conflits en Europe (dont la guerre russo-turque) qui les sensibilisent à la lutte contre l’antisémitisme et au combat pour la paix.

En 1889, Bertha von Suttner connaît un immense succès littéraire avec la parution de son roman Bas les armes ! qui se vend à plus de deux millions d’exemplaires. Elle y décrit les horreurs de la guerre. „Avec ce livre-là, analyse Marie-Antoinette Marteil, elle est la première à prendre l’ampleur de ce qu’est la guerre et elle commence à le théoriser.“

Elle meurt le 21 juin 1914, quelques jours avant l’assassinat de l’archiduc de l’Empire d’Autriche-Hongrie, François-Ferdinand d’Autriche, et le début de la Première guerre mondiale.“

Extraits sonores :

Lecture : extrait du Monde d’hier de Stefan Zweig

Extrait du film Herz der Welt (Le Cœur du monde), film sur Bertha von Suttner, de Harald Braun (1952)

Next week (Monday to Friday) Radio France (France Culture) is broadcasting a series of five half-hour programmes on Bertha von Suttner; this is perhaps something you can report in Friedensnews (although everything is in French). There is extensive information about each of the programmes (subject, and speakers) on the web.

(4) https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/avoir-raison-avec/une-europeenne-visionnaire-8252291

In the second instalment, in the last part, I am being interviewed about the French translation of Die Waffen nieder! (Bas les armes!).

