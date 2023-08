Erstellt am 13.08.2023 von Andreas Hermann Landl

Übersetzungen sind in Deutsch, Russisch und Chinesisch verfügbar.

„In den letzten zwei Jahren gab es viele große Krisen in der Welt.“ Die Covid-Situation, die die Welt erschütterte, und die vielen Kriege in vielen Ländern wie

Myanmar und

Afghanistan, um nur einige zu nennen. Und die jüngste Krise mit der

Ukraine und Russland.

Wenn wir dieses Thema näher an Deutschland, Österreich heranholen, nehmen die Fälle von häuslicher Gewalt zu. Insbesonders seit viele Unternehmen verlangen, dass man von zu Hause aus arbeitet. Viele Menschen sind desillusioniert, wütend, trauern über den Verlust ihrer Angehörigen, sind verwirrt und hilflos.

Es ist eine schwierige Zeit. Im Interview unterstützt uns Prof. Dr. Franz Ruppert aus München dabei, diese Krisen von innen heraus zu sehen. Wir können unsere inneren Ressourcen anzapfen, indem wir uns auf uns selbst konzentrieren und zunächst einmal FRIEDEN in uns finden. Wir hoffen, dieses Interview von Christine Wong der Gründerin von System of the Heart gibt Ihnen Klarheit und macht Ihnen Hoffnung.

PEACE AND WAR

FRIEDEN UND KRIEG

МИР И ВОЙНА

和平与战争