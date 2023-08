Neues zu Atomwaffen für Anfängerinnen

Erstellt am 22.08.2023 von Andreas Hermann Landl

Dr. Philip Webber von den Scientists for global Responsibility (SGR) veröffentliche kürzlichen einen Leitfaden für Anfänger*innen zu den regionalen und globalen Bedrohungen von Atomwaffen

Er fasst die wichtigsten wissenschaftlichen und technologischen Informationen zur aktuellen Bedrohung durch Atomwaffen mit Stand 20. Juli 2023 zusammen. Ich habe mir erlaubt seine Arbeit ins Deutsche zu übersetzen



Inhalt

Einführung

1. Was ist eine Atomwaffe?

2. Atomwaffen: die Grundlagenwissenschaft

3. Wie viele Atomwaffen gibt es?

4. Wie viel Zerstörungskraft haben die nuklear bewaffneten Nationen?

5. Ein Atomangriff: die kurzfristigen, lokalen Auswirkungen

6. Ein nuklearer Angriff: längerfristige und globale Auswirkungen

Einführung

Regierungen auf der ganzen Welt sind sich einig, dass Atomwaffen ein sehr großes Risiko darstellen.

Im Januar 2022 gaben die fünf Nationen, die am längsten über Atomwaffen verfügen

die USA,

Russland,

das Vereinigte Königreich,

Frankreich und

China

eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie sagten, dass „ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf“. Sie wiederholten damit ihre Erklärung von 1985. [a] Darüber hinaus gaben die Staats- und Regierungschefs der wirtschaftlich mächtigsten Nationen der Welt – der G20 – im November 2022 eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie den Einsatz oder die Androhung eines Einsatzes von Atomwaffen anprangerten. [B]

Diese Überzeugungen wurden durch zahlreiche wissenschaftliche Studien und militärische Simulationen untermauert, die zu dem Ergebnis kamen, dass der Einsatz nur einer kleinen Anzahl von Atomwaffen eine globale Katastrophe auslösen würde. (Siehe dazu ausführlicher Abschnitt 5 und Abschnitt 6 dieses Leitfadens).

Trotz dieser Aussagen setzen die Nuklearstaaten weiterhin auf den Einsatz und die Entwicklung noch tödlicherer Waffensysteme. Die meisten von ihnen ihre Nukleararsenale erweitern und einige erneut Drohungen aussprechen. Im Allgemeinen argumentieren die Nuklearstaaten, dass sie Atomwaffen behalten müssen, um mit den Bedrohungen durch andere Atommächte fertig zu werden. Für den öffentlichen Gebrauch verwenden sie und ihre Verbündeten Begriffe wie „nukleare Abschreckung“ oder „nuklearer Schirm“, die die Menschen in einem falschen Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit wiegen. [c] Der fatale Fehler in dieser Ausdrucksweise besteht jedoch darin, dass die „Abschreckung“ oder der „Regenschirm“ einer Person die drohende Vernichtung des Rests der Welt darstellt.

Die damit verbundene existenzielle Bedrohung veranlasste die nicht atomar bewaffneten Länder der Welt, darunter einige, die ihre eigenen Atomwaffenprogramme gestoppt hatten (wie Brasilien und Südafrika), dazu, den UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen auszuhandeln und schließlich in Kraft zu setzen Atomwaffen im Jahr 2017. [d] Der Vertrag besagt, dass die Entwicklung, Produktion, der Einsatz und die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen sowie jede Unterstützung dieser Aktivitäten nach internationalem Recht illegal sind. Wichtig ist, dass der Vertrag auch Prozesse für die schrittweise Abrüstung von Staaten festlegt. Mittlerweile unterstützt die Mehrheit der Länder diesen Vertrag, und selbst einige Länder, die Teil von Atombündnissen sind, beginnen, ihre Politik zu überdenken. [e]

Seit der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 haben die Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen zugenommen und das Risiko eines Atomkrieges wird allgemein als gestiegen angesehen. Aber weder der Einsatz von Atomwaffen noch die Abschreckung haben zu einem Gefühl größerer Sicherheit geführt. Neue russische Atomwaffenstationen in Weißrussland wurden von den USA kritisiert [f] , die gleichzeitig im Rahmen der Zusammenarbeit im Rahmen des NATO-Militärbündnisses verbesserte nuklear gelenkte Bomben in mindestens fünf europäischen Ländern stationieren, [g] und möglicherweise auch Großbritannien. [H]

In den folgenden Abschnitten fassen wir aktuelle Informationen zusammen – beispielsweise über die Anzahl und Zerstörungsfähigkeit der verschiedenen Waffen der Atomstaaten. Auf jeden Abschnitt wird vollständig verwiesen, sodass die Leser bei Bedarf tiefer in die Themen eintauchen können.



Weitere Quellen zur Einführung

[a] Das Weiße Haus (2022). Gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs der fünf Atomwaffenstaaten zur Verhinderung eines Atomkrieges und zur Vermeidung von Wettrüsten . 3. Januar. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/03/p5-statement-on-preventing-nuclear-war-and-avoiding-arms-races/

[b] G20 (2022). Erklärung der G20-Staats- und Regierungschefs von Bali. Indonesien, 15.-16. November. https://www.consilium.europa.eu/media/60201/2022-11-16-g20-declaration-data.pdf

In Absatz 4 heißt es: „Der Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Atomwaffen ist unzulässig.“

[c] Webber P (2022). Hat unsere Gesellschaft den extremen Horror von Atomwaffen vergessen? Verantwortungsvolle Wissenschaft, Nr. 4. https://www.sgr.org.uk/resources/has-our-society-forgotten-extreme-horror-nuclear-weapons

[d] ICAN (2017). Der UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen. https://www.icanw.org/the_treaty

[e] Beispielsweise aus der Nationalen Sicherheitsstrategie 2023 (S. 45): „Angesichts erhöhter Proliferationsrisiken wird die Bundesregierung ihr Engagement für die nukleare Nichtverbreitung auf der Grundlage des Atomwaffensperrvertrags weiter verstärken.“ (NVV). Das Ziel bleibt eine sichere Welt ohne Atomwaffen. Dazu müssen die Voraussetzungen für Abrüstungsschritte geschaffen werden, insbesondere im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags, aber auch im Dialog mit den Vertragsparteien Verbot von Atomwaffen.“

Die Bundesregierung (2023). Nationale Sicherheitsstrategie. https://www.nationalesicherheitsstrategie.de/Sicherheitsstrategie-DE.pdf

[f] Reuters (2023). Weißrussland beginnt mit der Lieferung russischer Atomwaffen. 14. Juni. https://www.reuters.com/world/europe/belarus-has-started-take-delivery-russian-tactical-nuclear-weapons-president-2023-06-14/

[g] Newsweek (2022). Was sind B61-12-Schwerkraftbomben? Russland sagt, die USA würden ihre nukleare Schwelle senken. 29. Oktober. https://www.newsweek.com/what-are-b61-12-gravity-bombs-russia-says-us-lowering-nuclear-weapon-threshold-1755584

[h] Federation of American Scientists (2022). Der Luftwaffenstützpunkt Lakenheath wurde zur Modernisierung des Atomwaffenlagerstandorts hinzugefügt. 4. November. https://fas.org/publication/lakenheath-air-base-added-to-nuclear-weapons-storage-site-upgrades/



1. Was ist eine Atomwaffe?

Eine Atomwaffe besteht aus zwei Hauptbestandteilen:

einem extrem starken Sprengkopf, der über seinem Ziel explodiert; und einen „Abgabesystem“ – das ist normalerweise eine Rakete. Nuklear bewaffnete Raketen können von einem unterirdischen „Silo“, einem bodengestützten mobilen Abschussgerät (im Grunde ein großer Lastwagen), einem U-Boot oder einem in großer Höhe fliegenden Bomber abgefeuert werden. Heutzutage sind Atombomben, die einfach auf ein Ziel fallen, sehr selten, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie sowohl den Bomber als auch das Ziel zerstören. [1] Einige Atomsprengköpfe können auch mit schwerer Artillerie oder Mehrfachraketenwerfern abgefeuert oder als nukleare Landmine in den Boden gelegt werden.

Ein typischer moderner Sprengkopf kann recht klein sein. Beispielsweise ist der Sprengkopf der W-80-Marschflugkörper der USA weniger als einen Meter lang, hat einen Durchmesser von etwa 30 cm – etwa so groß wie eine Hausmülltonne – und wiegt 130 kg. [2]

Alle Atomwaffen entfalten eine enorme Zerstörungskraft, indem sie die sehr mächtigen Kräfte freisetzen, die Atome – die Bausteine ​​aller Materie – zusammenhalten. Die meisten heute eingesetzten Atomwaffen haben eine Sprengkraft von 100.000 Tonnen TNT-Äquivalent (100 Kilotonnen oder kT) bis zu mehreren Millionen Tonnen (MT). [3]

Viele nuklear bewaffnete Raketen haben eine interkontinentale Reichweite, wobei die Sprengköpfe kurzzeitig in den Weltraum abgefeuert werden. Diese Raketen tragen mehrere Sprengköpfe (normalerweise zwischen 3 und 12). [4] Solche Sprengköpfe treten einzeln hoch über ihrem Ziel mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit wieder in die Atmosphäre ein, so dass ein Raketenstart mehrere Ziele im Abstand von Hunderten von Kilometern treffen kann. Atomwaffen sind sehr robust – beim Wiedereintritt glühen sie weißglühend. Sie können ihre Ziele weniger als 30 Minuten nach dem Start erreichen.

Während Vergleiche mit herkömmlichen Sprengstoffen angestellt werden, hat ein Atomsprengkopf weitaus mehr schädliche Auswirkungen. Er erzeugt

einen intensiven elektromagnetischen Energieimpuls (EMP), der elektronische Geräte außer Gefecht setzen kann,

einen blendenden Lichtblitz, intensive nukleare Strahlung,

einen äußerst heißen Feuerball, der über große Entfernungen Feuer entfachen und Verbrennungen verursachen kann, und

eine extrem starke Druckwelle und

radioaktive Partikel, die viele Kilometer weit in den Wind getragen werden können. [5] [6] [7]



3. Wie viele Atomwaffen gibt es?

Neun Nationen verfügen über Atomwaffen:

die USA

Russland

China

Frankreich,

Großbritannien,

Indien,

Pakistan,

Israel und

Nordkorea.

Insgesamt gibt es

fast 4.000 schussbereite Sprengköpfe ,

, fast 9.000 weitere befinden sich in verschiedenen Lagerbeständen (einige gelten als „ausgemustert“).

Die Federation of American Scientists schätzt, dass die Gesamtzahl der Sprengköpfe aller neun Nationen derzeit etwa 12.500 beträgt. [13] Etwa 90 % davon befinden sich im Besitz der USA und Russlands. [14]

Die Gesamtzahl der Sprengköpfe nimmt weiter ab, da die USA und Russland ausgemusterte Waffen abmontieren, aber die Zahl der „einsatzbereiten“ Sprengköpfe – also derjenigen, die den Streitkräften zugeordnet sind – stieg im Jahr 2022 zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges.

Insbesondere China, Indien, Nordkorea, Pakistan und das Vereinigte Königreich erhöhen ihre Bestände an Atomwaffen. Möglicherweise vergrößert auch Russland seine Bestände, obwohl es veraltete Waffen ausmustert. Alle Nuklearnationen verfügen über Modernisierungsprogramme, die die Entwicklung neuer Sprengköpfe, neuer Trägersysteme und/oder neuer Einsätze umfassen. Beispielsweise begann Russland im Jahr 2023 mit der Stationierung von Atomraketen kürzerer Reichweite in Weißrussland. [f] Die USA stationieren bereits Atomsprengköpfe (luftgestützte gelenkte Bomben) in fünf NATO-Ländern – Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Türkei –, begannen jedoch Ende 2022 mit der Stationierung ihrer neuen Atombombe B61-B (mit fortschrittlicher Atombombe). „Fusing“ und „Targeting“). [g] Im Jahr 2023 wurden die Atomlageranlagen im Vereinigten Königreich auf dem Luftwaffenstützpunkt Lakenheath modernisiert, möglicherweise auch für diese neuen US-Sprengköpfe. [H]

Ein weiterer zentraler Punkt ist, dass nur Russland und die USA über sehr kurzfristig abschussbereite Atomraketen verfügen.

Russland und die USA verfügen jeweils über rund 900 Sprengköpfe – auf jeweils etwa 300 Raketen –, die innerhalb von Minuten schussbereit sind. [15] Die Absicht besteht darin, diese Raketen gegen einen potenziellen Angreifer abfeuern zu können, bevor ankommende Sprengköpfe ihre Ziele treffen. Dieser Status wird als „Start bei Warnung“ bezeichnet. In einer solchen Situation bleibt sehr wenig Zeit – normalerweise weniger als 20 Minuten –, um zu entscheiden, ob eine Warnung echt ist.

Putin oder Biden hätten normalerweise weniger als zehn Minuten oder möglicherweise sogar nur fünf Minuten um zu entscheiden, ob sie feuern oder nicht. [16] Wenn dieser Start im Warnstatus gehalten wird, besteht daher eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler – menschlicher oder technischer Art – zu einem versehentlichen Nuklearstart führen könnte.

Die Atomsprengköpfe des Vereinigten Königreichs werden auf von den USA geleasten Trident-Raketen in Atom-U-Booten transportiert. Derzeit können acht Raketen mit 40 x 100kT-Sprengköpfen abgefeuert werden, und zwar mit einer Vorlaufzeit von ein paar Stunden von einem untergetauchten U-Boot aus. [17] Das gesamte Atomwaffenarsenal des Vereinigten Königreichs wurde nach einer Änderung der Regierungspolitik im Jahr 2021 auf 225 erhöht – auf dem Weg zu einem Ziel von 260. [18]

Die französische Nuklearpolitik ähnelt der des Vereinigten Königreichs. Sie verfügen über 16 Raketen, die auf einem Patrouillen-U-Boot mitgeführt werden, das mit bis zu 96 Sprengköpfen von etwa 100 kt bewaffnet ist. [19] Ihr Gesamtarsenal besteht aus 290 Sprengköpfen. [20]

Die vier anderen größeren Atommächte (China, Indien, Pakistan und Israel) halten ihre Atomwaffen nicht schussbereit, da sie das Risiko eines unbeabsichtigten Abschusses für zu riskant halten. Sie lagern Trägerraketen und Sprengköpfe getrennt und ihre Trägerraketen sind nicht schussbereit. [21]

Von diesen Nationen verfügt nur China über Raketen, die Ziele in Russland und den USA treffen können. Sie verfügen über U-Boote, die mit Atomwaffen bewaffnet werden können, aber ihrer Marine mangelt es an Fähigkeiten, sie zuverlässig innerhalb der Reichweite der USA zu steuern, und sie tragen normalerweise keine Atomwaffen. [22] Insgesamt verfügt China über über 60 Langstreckenraketen und etwa 410 Sprengköpfe. [23]

Indien und Pakistan verfügen jeweils über rund 165 Atomwaffen in einer ähnlichen Größe wie die, die am Ende des Zweiten Weltkriegs auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden. [24] Ihre Raketen haben eine begrenzte Reichweite und sind in der Lage, Ziele innerhalb des Subkontinents zu treffen.

Israel weigert sich zu bestätigen, dass es Atomwaffen besitzt, aber es wird angenommen, dass es 90 Atomsprengköpfe und Raketen getrennt lagert, die über eine ausreichende Reichweite verfügen, um Länder im Nahen Osten wie Iran, Syrien oder Saudi-Arabien anzugreifen. Sie verfügen auch über atomwaffenfähige U-Boote und Flugzeuge. [25]

Im letzten Fall Nordkoreas haben sie bei Tests mehrere kleine Atomwaffen gezündet. Nordkorea hat auch Raketen getestet, die über eine ausreichende Reichweite verfügen, um Nachbarländer wie Südkorea oder Japan zu treffen, und Interkontinentalraketentests durchgeführt. Allerdings ist nicht klar, ob diese Raketen die Atomsprengköpfe tragen könnten. [26]

Es gibt drei Länder – Brasilien, Argentinien und Südafrika –, die ursprünglich verdeckte Atomwaffenprogramme hatten, sich dann aber entschieden, diese zu stoppen, da sie Atomwaffen eher als Risiko denn als Vorteil betrachteten. [27]Die meisten Länder mit fortschrittlichen Produktionsanlagen und Zugang zu Kernmaterial über Kernenergieprogramme könnten vielleicht innerhalb weniger Monate eine einfache Atombombe bauen. Beispiele sind Japan und Finnland. Das ist ein zentraler Punkt. Gegner der nuklearen Abrüstung behaupten oft, dass man Atomwaffen nicht loswerden könne, weil sie nicht unerfunden sein könnten. Dennoch gibt es internationale Verträge, die chemische und biologische Waffen, Landminen und einige andere Waffentechnologien verbieten. Diese Verträge haben wesentlich dazu beigetragen, diese Waffen zu delegitimieren und ihre vollständige Abschaffung voranzutreiben. Dies ist auch der Prozess, der durch den UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen aus dem Jahr 2017 eingeführt wurde.



4. Wie viel Zerstörungskraft haben die nuklear bewaffneten Nationen?

Über Städten sind die Folgen der Explosion nur eines Atomsprengkopfs so extrem, dass führende Mediziner, Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz und der Rote Halbmond sowie mehrere Studien zu dem Schluss gekommen sind, dass eine wirksame medizinische und humanitäre Reaktion unmöglich wäre. [28] Wenn ein paar Dutzend oder Hunderte von Sprengköpfen gezündet würden, würden sie riesige Brände in Städten, Ölraffinerien und anderen leicht entflammbaren Zielen entfachen. Die daraus resultierenden, anhaltenden Rauchpartikel in großer Höhe würden das globale Klima stören und zu einem weit verbreiteten Zusammenbruch der Landwirtschaft und Hungersnöten führen. [29]

Moderne Atomwaffen sind bis zu 50-mal stärker als die einzelnen Atombomben, die 1945 die japanischen Städte Hiroshima (Bombenausbeute 15.000 Tonnen TNT oder 15.000 Tonnen) und Nagasaki (21.000 Tonnen) verwüsteten. [30 ]

Es wird geschätzt, dass während der sechs Jahre des Zweiten Weltkriegs alle abgeworfenen Bomben, einschließlich der beiden Atombomben, eine Gesamtexplosionskraft hatten, die 3 Millionen Tonnen TNT (3MT) entsprach. [31]

Der größte russische Sprengkopf ist der RS-20 mit einer Sprengkraft von 800 kt. Dies entspricht der 40-fachen Größe der auf Nagasaki abgeworfenen Bombe. Die russische SS-18-Rakete (von der NATO als „Satan“ bezeichnet) kann zehn solcher Sprengköpfe tragen, was dieser einen Rakete eine Gesamtzerstörungskraft von 8 MT verleiht. Mit anderen Worten: Diese eine Atomrakete hat eine Zerstörungskraft, die mehr als doppelt so hoch ist wie die aller während des Zweiten Weltkriegs abgeworfenen Bomben und die 400-fache der Atombombe von Nagasaki! Die Russen haben 46 dieser Raketen einsatzbereit und weitere 507 Trägerraketen (Raketen und Bomber) mit kleineren Sprengköpfen. [32]

Die gesamte Zerstörungskraft der schussbereiten russischen Atomwaffen beträgt etwa 510 MT, was dem 170-fachen der gesamten im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben entspricht. [33] Dies ist offensichtlich ein unglaubliches Maß an Zerstörungskraft – und beinhaltet nicht die in Lagerbeständen aufbewahrten Waffen.

Der größte vergleichbare US-Sprengkopf ist der W-88 Trident-II Mk-5 mit einer Sprengkraft von 475.000 Tonnen. Eine US-amerikanische Trident-Rakete trägt vier dieser Sprengköpfe mit einer Gesamtzerstörungskraft von 1,9 MT. Diese eine Rakete entspricht somit dem 95-fachen der Nagasaki-Waffe oder mehr als der Hälfte aller im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben! Die USA verfügen über 96 solcher Raketen und weitere 692 Trägerraketen (Raketen und Bomber) mit kleineren Sprengköpfen. [34]

Die gesamte Zerstörungskraft des schussbereiten Arsenals der USA beträgt etwa 431 MT, was dem 144-fachen aller während des Zweiten Weltkriegs abgeworfenen Bomben entspricht. [35] Auch dies ist ein atemberaubendes Niveau.

Ein britischer Trident-Sprengkopf hat eine Sprengkraft von 100.000 Tonnen, und die gesamte Zerstörungskraft aller Sprengköpfe, die ein einzelnes britisches U-Boot trägt, beträgt derzeit 4 Tonnen. [36] Auch wenn dies nach russischen und US-amerikanischen Maßstäben bescheiden ist, ist dies immer noch eine zerstörerischere Kraft als alle im Zweiten Weltkrieg abgeworfenen Bomben. Daher verfügt selbst das Vereinigte Königreich mit seinem vermeintlich „minimalen“ Atomwaffenarsenal (das mit dem der meisten anderen kleineren Atomwaffenstaaten vergleichbar ist) über die Fähigkeit zur Verwüstung mit globalen Folgen.

Atomwaffen sind so unglaublich zerstörerisch, dass es sehr schwer ist, sich ein klares Bild vom Ausmaß der Zerstörung zu machen, zu der sie fähig sind. Sogar die heute als kleine Atombomben geltenden Atombomben verursachten 1945 in Hiroshima und Nagasaki unglaubliche Verwüstungen, Todesfälle und Verletzte. [37]Atomwaffentests liefern einige Einblicke mit Bildern und Bildern von riesigen Feuerbällen und Schockwellen, die ganze Flotten (ausgemusterter) Schlachtschiffe überwältigen, die in Testgebieten wie dem Mururoa-Atoll im Pazifik festgemacht sind, und der vollständigen Zerstörung von Zielunterkünften, Brücken und anderer ziviler Infrastruktur. Daher gibt es ziemlich zuverlässige Methoden zur Schätzung der Verluste, die durch den Einsatz von Atomwaffen über einer modernen Stadt und verschiedenen militärischen Zielen entstehen würden. Dies wird Gegenstand eines späteren Artikels sein.



5. Ein Atomangriff: die kurzfristigen, lokalen Auswirkungen

Auf einer Reihe von Regierungskonferenzen ab 2013 wurden umfangreiche Beweise für die enormen „humanitären Folgen“ vorgelegt, falls Atomwaffen jemals wieder in einem Krieg eingesetzt werden sollten. Einige Eckdaten stellen wir hier vor.



Die Auswirkungen einer Atomwaffe auf Menschen und die lokale Umwelt

Bei einer Kernexplosion wird plötzlich die enorme Energiemenge freigesetzt, die Atome zusammenhält. Dies kann auf zwei Arten erfolgen, die als Spaltung und Fusion bekannt sind (siehe Abschnitt 2 oben).

Die Auswirkungen von Atomwaffen werden intensiv untersucht. Zahlreiche Studien haben die Opferzahlen in Hiroshima und Nagasaki untersucht – den beiden japanischen Städten, in denen 1945, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, „kleine“ Spaltbomben von den Vereinigten Staaten gezündet wurden. Forscher haben auch die Auswirkungen einer Reihe leistungsstärkerer Waffentests untersucht, die von den USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China durchgeführt wurden. Atombombentests in der Atmosphäre wurden 1963 weltweit verboten, nachdem in einer Reihe von Lebensmitteln radioaktive Stoffe gefunden wurden, insbesondere Strontium-90 in Milch.

Bei der Kernspaltung spaltet sich der schwere Kern des Uranatoms in zwei oder mehr kleinere Kerne. Dadurch entstehen radioaktive Versionen – sogenannte Isotope – vieler im menschlichen Körper wichtiger Elemente wie Kalzium, Kalium, Cäsium, Jod und Strontium. Die radioaktiven Elemente werden direkt von der Atomwaffe erzeugt, die während der Explosion auch intensive Neutronenstrahlung aussendet, die wiederum große Gebiete um den Detonationspunkt für lange Zeiträume – mindestens mehrere Jahre – stark radioaktiv machen kann.

Die Explosion einer Atomwaffe hat folgende Auswirkungen.

In weniger als einer Sekunde wird ein intensiver Impuls nuklearer Strahlung zusammen mit einem intensiven elektromagnetischen Impuls (EMP) erzeugt. Das EMP bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und kann Stromkreise zerstören, indem es enorme Spannungen und Ströme erzeugt. Infolgedessen sind Stromnetze, Computerausrüstung, Telefonnetze, Fahrzeugmanagementsysteme und Satelliten alle anfällig und können über Gebiete, die sich über Hunderte von Kilometern erstrecken, funktionsunfähig werden.

Der EMP wird von einem äußerst starken Lichtblitz begleitet, der jeden, der ihn betrachtet, blenden kann, indem er viele Meilen entfernt seine Netzhaut zerstört. Testbeobachter, die nicht direkt auf eine nukleare Detonation blickten, konnten ihre Knochen durch ihre Hände sehen.

Ein intensiver Impuls nuklearer Strahlung bestrahlt einen relativ kleinen Bereich um die Explosion herum mit subatomaren Teilchen, sogenannten Neutronen, und intensiver Gammastrahlung.

Der Sprengkopf erzeugt dann einen extrem heißen Feuerball – 6000 Fuß im Durchmesser für eine 1-Megatonnen-Waffe – der schnell in die Luft steigt. Der Feuerball ist heißer als die Sonnenoberfläche und kann Materialien in Brand setzen und schwere Verbrennungen verursachen – bis hin zum völligen Schmelzen oder Verdampfen von Menschen im Freien. In Hiroshima konnten einige Opfer nur anhand des Schattens erkannt werden, den ihr Körper hinterlassen hatte, bevor er durch die starke Hitze vollständig verbrannte und verdampfte.

Innerhalb von 12 Sekunden erzeugt eine intensive Druckwelle, die sich etwas schneller als die Schallgeschwindigkeit ausbreitet, Windgeschwindigkeiten von über 200 Meilen pro Stunde – weitaus stärker als jeder Hurrikan. Dadurch werden Häuser zerstört und Menschen und Trümmer über weite Strecken geschleudert. Menschen erleiden schreckliche Explosionsverletzungen. Beispielsweise konnte man in Hiroshima beobachten, wie Überlebende, die gerade noch am Leben waren, mit ihren Augäpfeln in den Händen oder mit heraushängenden Eingeweiden von schweren Explosionsverletzungen umhergingen, während der Feuerball buchstäblich die Haut der Gehenden abbrannte und er in Streifen von ihren verkohlten Körpern hing. Ähnlich schreckliche Verletzungen können auch durch Explosionen herkömmlicher Sprengstoffe wie Artilleriegranaten verursacht werden. Das Besondere an einer Atomwaffe ist die lange Dauer der Druckwelle, der intensive, mehrere Minuten andauernde Feuerball und die nukleare Strahlung.

Die anfängliche Explosion schleudert auch große Mengen radioaktiven Materials in die Luft und der Feuerball trägt kleinere radioaktive Partikel viel höher – weit über den Wolken – in mehrere Meilen Höhe. Die radioaktiven Partikel werden als Fallout bezeichnet und beginnen in den nächsten Stunden als radioaktiver Staub zu fallen.

Diese drei zunächst intensiven Auswirkungen der nuklearen Explosion – Hitze, Explosion und Strahlung – bilden zusammen einen tödlichen inneren Ring, in dem niemand überleben kann.

Im weiteren Verlauf sind Explosionen und Verbrennungen die bedeutendsten unmittelbaren Auswirkungen. Der Sprengkopf wird auch großflächig Feuer entfachen. In einer Stadt können sich diese zu einem sogenannten „Feuersturm“ verbinden. Diese wurden im Zweiten Weltkrieg in Dresden und Tokio durch konventionelle (nichtnukleare) Brandbomben und in Hiroshima durch die Atombombe erlebt. In einem Feuersturm verbinden sich einzelne Brände zu starken Aufströmungen heißer Luft und Winden auf Hurrikan-Niveau, die sie von der Peripherie speisen. Das Feuer wird so heftig, dass es alle brennbaren Materialien in einem Bereich vernichtet und dabei den verfügbaren Sauerstoff aus der Luft verbraucht. In Dresden erstickten viele Menschen, die in Kellern Schutz suchten und von den Bränden verschont blieben, aufgrund von Sauerstoffmangel.

Eine Kombination aus Explosionsschaden, Feuer und EMP würde bedeuten, dass die Strom-, Wasser- und Gasversorgung nicht funktionieren würde. Straßen würden durch Trümmer blockiert, die meisten Fahrzeuge würden nicht mehr funktionieren und die gesamte lebenswichtige Infrastruktur würde zerstört oder stark beeinträchtigt werden. Alle Studien zeigen, dass in dem von der Explosion betroffenen Gebiet keine wirksame medizinische oder humanitäre Hilfe möglich wäre.

Nach den Verbrennungen, der Explosion und einem möglichen Feuersturm ist der nächste Einschlag radioaktiver Niederschlag.

Radioaktiver Staub fällt aus der charakteristischen „Pilzwolke“ viele Meilen breit und über viele Meilen windabwärts und bedeckt alle Oberflächen mit radioaktivem Material. Dieser Fallout kann den Menschen über einen Zeitraum hinweg, typischerweise über einige Stunden oder Tage hinweg, eine Reihe von Strahlungsdosen zuführen, wenn die Strahlung allmählich abklingt.

Diese verzögerte Strahlendosis kann eine Reihe von Symptomen hervorrufen und innerhalb der nächsten zwei Wochen oder sogar länger zum Tod führen. Ohne ein Strahlungsmessgerät und die Möglichkeit, es zu nutzen, wüsste niemand, wie viel Strahlung er erhalten hätte.

Strahlung schädigt direkt lebenswichtige Zellen im Körper wie rote und weiße Blutkörperchen sowie die Magen- und Darmschleimhaut. Strahlung verursacht einige Schäden auf allen Ebenen, einschließlich längerfristiger höherer Krebsinzidenz oder kurzfristiger Sterilität. Typische Symptome sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Haarausfall. Weitere Symptome sind Blutflecken auf der Haut und Blindheit. Nach einem nuklearen Angriff steht keine medizinische Behandlung mehr zur Verfügung, aber die Behandlung einer schweren Strahlenkrankheit erfordert in jedem Fall Blut- und Flüssigkeitstransfusionen, Knochenmarktransplantationen und andere größere Eingriffe. Bei ausreichend geringer Strahlendosis kann sich die Genesung über mehrere Wochen hinziehen, sofern der Zugang zu Wasser und Flüssigkeit gewährleistet ist. Bei Personen, die tödliche Dosen erhalten, treten schwere Symptome auf. Nach einer Remissionsphase kehren die Symptome wieder zurück, da die Abwehrkräfte des Körpers überfordert sind. Der Tod folgt dann über einen langen und schmerzhaften Zeitraum von bis zu einem Monat.

Besonders gefährdet sind junge, alte und schwangere Frauen.

Längerfristig kommt es zu einer höheren Inzidenz einer Reihe von Krebsarten und fetalen Anomalien.

Aufgrund des enormen Ausmaßes an Schaden und Verletzung, das eine Atomwaffe durch ihre Träger- und Zielmittel anrichten kann – und tatsächlich auch anrichten soll –, wird jeder Einsatz auch nur einer einzigen Atomwaffe weithin als Verbrechen gegen die Menschlichkeit angesehen und stellt einen Verstoß dar einer Reihe humanitärer Standards wegen des unverhältnismäßigen und inakzeptablen Schadens, den seine Verwendung verursachen würde.



Ein nuklearer Angriff: die Auswirkungen eines oder mehrerer Sprengköpfe auf Städte

Auswirkungen eines einzelnen Sprengkopfes

Eine von der Organisation Article 36 veröffentlichte Studie [38] war eine detaillierte Analyse der Auswirkungen eines einzelnen modernen Atomsprengkopfs, der über einer typischen Stadt in einem Industrieland explodierte. Als Ziel wurde Manchester in Großbritannien als Musterstadt einer mittelgroßen modernen Stadt ausgewählt. Die Sprengkraft des Sprengkopfes wurde auf 100.000 Tonnen (100.000 Tonnen) festgelegt – ähnlich wie bei vielen kleineren Sprengköpfen, die von den USA, Russland, Frankreich und Großbritannien eingesetzt werden. Die unmittelbaren Auswirkungen der Explosion wurden anhand der Nachtbevölkerung der Stadt geschätzt. [39]Sehr vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 210.000 Menschen durch die Explosion verletzt wurden – viele davon sehr schwer – und etwa 80.000 sofort getötet wurden. Viele der Verletzten würden wahrscheinlich an ihren Verletzungen sterben. In diesen Zahlen sind Verletzungen durch Blitzverbrennungen durch den Feuerball, schwere Brände, einen möglichen Feuersturm oder längerfristige gesundheitliche Auswirkungen nicht berücksichtigt. Ähnliche Opferzahlen wurden für einen am Boden explodierenden Sprengkopf ermittelt. Dies würde den Radius der Explosions- und Feuerschäden leicht verringern, aber stattdessen eine lange tödliche Strahlungszone schaffen, die viele Meilen in Windrichtung Menschen töten und verletzen könnte.

Diese Ergebnisse basieren auf allgemein anerkannten Unfallmodellen [40] und stellen daher vernünftige Mindestschätzungen der Auswirkungen dar. Eine Reihe humanitärer Organisationen (darunter UN-Organisationen und das Rote Kreuz) sind zu dem Schluss gekommen, dass die Detonation nur einer solchen Waffe in der Nähe eines Bevölkerungszentrums irgendwo auf der Welt die Gesundheitsinfrastruktur überfordern und eine wirksame humanitäre Reaktion unmöglich machen würde. [41]

Diese Ergebnisse sind erschreckend, aber die Atommächte verfügen über viele Raketen mit mehreren Sprengköpfen und einer viel größeren Sprengkraft als in diesem Szenario berücksichtigt.



Auswirkungen großer Sprengköpfe und Mehrfachsprengkopfraketen

Ich werde kurz auf die Auswirkungen eingehen, die zwei der größten US-amerikanischen und russischen Raketen verursachen würden.

Die russische RS-20-Rakete trägt zehn 800kT-Sprengköpfe. Somit ist die gesamte Sprengkraft dieser einen Rakete 80-mal so groß wie die des oben betrachteten einzelnen 100-kT-Sprengkopfs.

Allerdings ist die Schätzung der Verluste, die diese Rakete verursachen könnte, komplizierter als eine einfache Multiplikation mit dem Faktor 80. Jeder 800-kT-Sprengkopf hat offensichtlich die achtfache Zerstörungskraft eines 100-kT-Sprengkopfs. Dies bedeutet, dass das Volumen der Explosion achtmal größer ist. Allerdings ist die entsprechende Fläche der Explosion nur viermal größer. [42] Man würde daher erwarten, dass die Zahl der durch die Explosion getöteten Menschen auf 4 x 80.000, also 320.000, ansteigt. Die Explosion würde sich jedoch auf Gebiete mit geringerer Bevölkerungsdichte weit außerhalb der Hauptbebauungsgebiete erstrecken, so dass die beste Verlustschätzung für diesen einen 800-kT-Sprengkopf, der auf eine Stadt wie Manchester abgeworfen wurde, bei 240.000 Toten und 535.000 Verletzten liegt. [43]Darüber hinaus ist mit einer großen Zahl von Toten und Verletzten durch Blitzbrand, schwere Brände und Flächenbrände oder sogar einen Feuersturm zu rechnen. Ein Feuersturm ist ein extrem heftiger und heftiger Brand, der orkanartige Winde erzeugt und lokal so viel Sauerstoff verbraucht, dass Menschen, die Schutz suchen, ersticken können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz nur eines 800-kT-Sprengkopfs die meisten, wenn nicht alle Einwohner einer mittelgroßen modernen Stadt töten und die gebaute Infrastruktur zerstören würde.

Eine RS-20-Rakete mit zehn solchen Sprengköpfen könnte zehn städtische Gebiete zerstören und insgesamt mindestens 2,4 Millionen Tote und mindestens 5,4 Millionen Verletzte fordern.

Russland verfügt über 48 solcher Raketen.

Die US-Rakete Trident Mk-5 trägt vier 475kt-Sprengköpfe. Somit ist die gesamte Sprengkraft dieser Rakete 19-mal so hoch wie die der 100-kT-Waffe. Unter Berücksichtigung der oben genannten Skalierungsfaktoren und erneuter Betrachtung des Manchester-Szenarios könnte ein 475-kT-Sprengkopf 190.000 unmittelbare Explosionstote und 450.000 Opfer verursachen.

Eine Trident Mk-5-Rakete mit vier solchen Sprengköpfen könnte daher vier städtische Zentren zerstören und insgesamt mindestens 750.000 Menschen töten und mindestens 1,8 Millionen Menschen verletzen.

Das sind etwas niedrigere Zahlen als bei der russischen Rakete, dafür stationieren die USA doppelt so viele – 96 – Trident-Raketen.

Es ist auch zu bedenken, dass diese Opferzahlen nur für die (sehr zahlreichen) mittelgroßen Städte gelten würden. Atomsprengköpfe würden viel verheerender sein, wenn sie auf größere Städte wie Shanghai (24 Millionen Einwohner), Moskau (12 Millionen), London (8,5 Millionen) oder New York (8,5 Millionen) gerichtet würden. [44] Beispielsweise würde Moskau schätzungsweise 760.000 unmittelbare Todesfälle und 2,7 Millionen Verletzte durch einen US-Trident-Mk-5-Sprengkopf erleiden. Für Shanghai belaufen sich die geschätzten Todesopfer auf 3 Millionen und 4,4 Millionen Verletzte. [45]



Zielgerichtete Entscheidungen und Bedrohungen

In der Praxis sind die meisten Atomwaffen der USA und Russlands, wie wir aus verschiedenen im Laufe der Jahre veröffentlichten Dokumenten zur strategischen Atomkriegsplanung [46] erfahren, auf Atomwaffenabschussplätze, Kommandozentralen, Häfen, Großindustrien, Kraftwerke und andere wichtige Ziele gerichtet – sowie große Bevölkerungszentren. Da die Bevölkerungszentren in der Nähe von Häfen, großen Industriebetrieben und vielen Kommandozentralen liegen, gilt dies nicht einmal für Atomwaffengezielt gegen Zivilisten gerichtete Angriffe würden immer noch viele Menschen töten und verletzen. Aber wenn die Führer der nuklear bewaffneten Nationen von „nuklearer Abschreckung“ sprechen, meinen sie damit konkret, dass sie bereit sind, eine große Zahl von Zivilisten zu töten. Beispielsweise bestätigte die damalige britische Premierministerin Theresa May während einer Parlamentsdebatte im Jahr 2016, dass sie bereit sei, „100.000 Männer, Frauen und Kinder“ mit einer Atomwaffe zu töten. [47] Diese Zahl entspricht durchaus unserer hier vorliegenden Mindesteinschätzung und wäre ein klarer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht [48] – ebenso wie jeder Einsatz von Atomwaffen durch einen Staat oder eine andere Organisation gegen die Zivilbevölkerung.



Ausmaß der weltweiten Opferzahlen

Wenn man bedenkt, dass in den obigen Beispielen 48 der russischen Raketen und 96 der US-Raketen zum Einsatz kommen – und dass sowohl die USA als auch Russland zusammen etwa 1800 Sprengköpfe im Einsatz haben – wird deutlich, dass nur ein sehr kleiner Bruchteil davon zum Einsatz kommt der verfügbaren Arsenale könnten je nach Zielpolitik leicht alle großen städtischen Gebiete in Russland, den USA, Europa und vielen anderen Ländern verwüsten. Es könnten leicht Hunderte Millionen Menschen sterben. [49] Das wären in wenigen Stunden mehr Menschen, die getötet würden als in wahrscheinlich allen vorherigen Kriegen der Geschichte zusammen.

Aber selbst diese Verwüstung wäre nicht das Ende der Geschichte. Im nächsten Abschnitt werden die längerfristigen Auswirkungen eines Atomkriegs untersucht, insbesondere die Störung des globalen Klimas, der Ozonschicht, der Ökosysteme und der Nahrungsmittelversorgung.



6. Ein nuklearer Angriff: längerfristige und globale Auswirkungen

In den 1980er Jahren äußerten wissenschaftliche Studien große Bedenken hinsichtlich längerfristiger und globaler Umweltauswirkungen aufgrund eines Atomkriegs, einschließlich der Möglichkeit eines „nuklearen Winters“. [50]Diese Studien wiesen darauf hin, dass explodierende Atomsprengköpfe über „brennbaren Zielen“ wie Städten und Fabriken zu ausgedehnten, intensiven Bränden führen würden, die große Mengen Rauch in die Atmosphäre schleudern würden, was zur Bildung ausgedehnter Rauchwolken in großer Höhe führen würde. Diese würden zu einer Abkühlung des Klimas führen, ähnlich wie nach sehr großen Vulkanausbrüchen (z. B. Krakatau im Jahr 1883), allerdings in größerem Ausmaß, was die Landwirtschaft und damit die Nahrungsmittelversorgung auf der ganzen Welt gefährden würde. Zu den weiteren Auswirkungen gehörten schwere Schäden an der Ozonschicht – die Menschen und Ökosysteme vor den schädlichen ultravioletten Strahlen der Sonne schützt – und die langlebigen Auswirkungen der Radioaktivität.



Klimatische Auswirkungen

Neuere Studien, die seit 2007 von Wissenschaftlern aus den USA, Russland, Großbritannien und anderen Ländern unter Verwendung einiger der neuesten computergestützten Klimamodelle durchgeführt wurden, sagen voraus, dass Angriffe mit einer deutlich geringeren Anzahl von Atomsprengköpfen als in den früheren Studien immer noch zu globalen Klimastörungen führen würden . Diese neueren Studien gehen davon aus, dass der Einsatz von nur einigen zehn bis hundert „kleinen“ Atomwaffen gegen Städte zu einer starken globalen Abkühlung, starken Frösten, kürzeren Vegetationsperioden, Dürren und Hungersnöten führen würde, die bis zu zehn Jahre auf der gesamten Nordhalbkugel andauern würden. [51]Zu den in diesen neueren Computerstudien untersuchten Szenarien gehörten: der Einsatz von 100 kleinen Atomwaffen gegen Städte in Indien und Pakistan in einem regionalen Konflikt; der Einsatz von etwa 1.800 kurzfristig einsatzbereiten russischen und US-Sprengköpfen; und ein umfassender Atomkrieg unter Einsatz aller schussfähigen Waffen.

Im Falle eines „regionalen“ Konflikts zwischen Indien und Pakistan wäre allein die Zahl der Todesopfer enorm, da beide Länder über große, sehr dicht besiedelte Stadtgebiete in Megastädten wie Delhi, Karatschi, Mumbai und Kalkutta verfügen. Der Einsatz von „nur“ 100 Hiroshima-Waffen verursachte schätzungsweise 21 Millionen Todesopfer. [52] Zusätzlich zu diesen schrecklichen Verlusten war die sehr schockierende Erkenntnis, dass selbst dieser sogenannte regionale Konflikt große klimatische Auswirkungen haben würde.

Der Einsatz einer größeren Anzahl größerer russischer und amerikanischer Atomsprengköpfe würde zu noch stärkerer Abkühlung und größeren Auswirkungen führen, die ein Jahrzehnt oder länger anhalten würden. Das Szenario mit 1.800 US-amerikanischen und russischen Sprengköpfen würde eine lang anhaltende Kälteperiode mit einer globalen Spitzenkühlung von 4 °C verursachen, während ein Atomkrieg in vollem Umfang 8 °C verursachen würde. Zum Vergleich: Die globale Abkühlung während der letzten Eiszeit betrug etwa 5 °C. Die Wissenschaftler modellierten die Auswirkungen auf die wichtigsten Anbaugebiete der Welt: Weizen in Ohio und der Ukraine sowie die Reisproduktion im Fernen Osten. Frost, Dürre und Monsunstörungen würden die Pflanzenproduktion über mehrere Jahre hinweg stark beeinträchtigen.



Radioaktivität

Es wurden verschiedene Studien durchgeführt, um die Zahl der Opfer eines groß angelegten Atomkriegs abzuschätzen (siehe oben). Schätzungen über die unmittelbaren Todesfälle reichen von mehreren zehn bis mehreren hundert Millionen Menschen, hauptsächlich abhängig von den betrachteten Angriffsszenarien. Atomwaffen, die in Bodennähe explodieren – beispielsweise wenn sie gegen Raketensilos oder unterirdische Einrichtungen wie Kommandobunker und Regierungszentren gerichtet werden – würden eine starke Strahlung erzeugen. Die Strahlungswerte würden dazu führen, dass solche Zielgebiete aufgegeben werden müssten, und es würde zu tödlichen „Fallout“-Werten Dutzende von Kilometern in Windrichtung kommen. Radioaktive Partikel würden über viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar noch länger, zu frühen Todesfällen durch Krebs führen. Atomwaffen detonierten jedoch in geringer Höhe über Städten oder Infrastrukturzielen und verursachten dabei weitaus weniger Strahlung.

Die schwerwiegendsten Strahlungsauswirkungen würden durch Angriffe auf Kernkraftwerke und nukleare Wiederaufbereitungsanlagen entstehen. Diese würden sehr langlebige radioaktive Niederschlagsfahnen über Hunderte von Kilometern in Windrichtung erzeugen. [53] Dies liegt daran, dass Kernkraftwerke und Abfallentsorgungsanlagen viele sehr langlebige, gesundheitsgefährdende radioaktive Materialien enthalten, die zusätzlich zu den radioaktiven Materialien im Sprengkopf selbst in Windrichtung verteilt würden.



Andere globale ökologische und soziale Auswirkungen

Schließlich würden die durch die nuklearen Explosionen entstehenden Mengen an Stickoxidgas und Rußpartikeln die schützende Ozonschicht der Erde schwer schädigen. Es wurde geschätzt, dass 50 % des Schutzwerts verloren gehen würden. [54] Dies würde zu einem Anstieg der bodennahen ultravioletten Strahlung und der Hautkrebserkrankungen bei allen Überlebenden führen. Außerdem würde es das Leben im Wasser stark beeinträchtigen, da es das Phytoplankton schädigt, das ein wichtiger Bestandteil der Meeres- und Süßwasserökosysteme ist und eine lebenswichtige Nahrungsquelle für alle größeren Wasserlebewesen darstellt.

Aus all diesen Gründen, ganz abgesehen von den enormen Verlusten, die ein Atomkrieg, die Zerstörung lebenswichtiger Infrastrukturen wie Gesundheitsversorgung, Wasser-, Nahrungsmittel- und Energieversorgungssysteme und eine völlige Unterbrechung der Kommunikation und des Handels mit sich bringen würde, ist die längerfristige Die langfristigen Folgen für die Umwelt der Erde würden für alle, die die ersten Detonationen überlebt haben, eine große Herausforderung darstellen. Realistisch gesehen sollte man sich nach einem groß angelegten Atomkrieg eine brutalisierte, traumatisierte, zerrüttete Gesellschaft vorstellen, die gewaltsam in ein vorindustrielles Zeitalter zurückgeworfen wird. Unter der Annahme, dass die gesamte Menschheit diese globale Katastrophe überleben könnte, würde eine „Erholung“ sicherlich Hunderte von Jahren dauern. Auch nach dem, was früher als kleiner Atomkrieg galt, wären die Folgen überall auf der Welt, weit über die Konfliktgebiete hinaus, verheerend.

Es muss als schockierendes Armutszeugnis für unsere moderne Zivilisation angesehen werden, dass die derzeitigen Vorräte an Atomwaffen ausreichen, um eine solche globale Katastrophe auszulösen.



