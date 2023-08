Erstellt am 28.08.2023 von Andreas Hermann Landl

Prof. Dr. habil. Klaus Moegling, ret. sandte ein Mail an die Redaktion, welches wir hier gerne die die Friedensnews Echokammer stellen:

Liebe Friedensfreunde_innen, liebe Kollegen_innen

Friedensappell. Nun ist es soweit. Wir beenden die Unterzeichnungszeit für den ‚Appell für den Frieden‘. Er hat deutlich über 16.000 Unterzeichnungen bekommen, weist aber in letzter Zeit kaum noch neue Unterzeichnungen auf, so dass wir, die Initiatoren Karl-Wilhelm Koch, Bernhard Trautvetter und ich, nun diese durchaus sinnvoll verlaufene Aktion beenden. Wir haben sie neben der Pressearbeit genutzt, verantwortliche Politiker_innen national und international anzuschreiben, zu einer Intensivierung diplomatischer Aktivitäten aufzufordern und haben deren Rückmeldung auf der Webseite publiziert. Insbesondere der Vorschlag einer hochrangigen und hochlegitimierten Verhandlungskommission unter Leitung des UN-Generalsekretärs, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, ist zwar noch nicht umgesetzt, ist aber bereits international verbreitet worden.

Zum Abschluss dieser Aktion haben wir gemeinsam einen Brief an den Bundeskanzler mit der Bitte um Rückmeldung verfasst, der noch einmal die Steigerung diplomatischer Aktivitäten hinsichtlich des Kriegs in der Ukraine anmahnt. Nicht immer schwerere Waffenlieferungen sondern Verhandlungen müssen zunehmend dringender angesichts der Eskalationsgefahr Vorrang haben!

Der Brief ist heute an Olaf Scholz versendet worden und auch heute aktuell auf der Friedenswebseite veröffentlicht:

https://www.klaus-moegling.de/peace-appeal/

Friedenslektüre. Dann möchte ich auf mein nun in der neuen Fassung fertiggestelltes politikwissenschaftliches Buchmanuskript in der frei lesbaren Ausgabe auf der für politisch Interessierte entwickelten Webseite hinweisen:

Neuordnung. Eine friedliche und nachhaltig entwickelte Welt ist (noch) möglich. 4. Auflage, aktualisiert und erweitert, Juli 2023.

https://www.klaus-moegling.de/aktuelle-auflage-neuordnung/

Rückmeldungen und auch die Weiterleitung dieser Information an weitere Interessierte würde ich sehr begrüßen.

Friedens- bzw. Antikriegstag. Am Freitag, den 1.9.23, findet wieder der Antikriegsstag statt. Es ist jetzt angesichts des Kriegs in der Ukraine besonders wichtig, an den örtlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Informationen des Netzwerks Friedenskooperative zu Veranstaltungen vor Ort finden sich auf

https://www.friedenskooperative.de/antikriegstag2023

Videointerview. Leider muss ich fast alle Vortragsangebote ablehnen. Es wird einfach zu viel. Vor kurzem habe ich aber mir noch einmal das vor 7 Monaten aufgenommene Interview angesehen, das Josef Mühlbauer (Varna Institute for Peace Research, Österreich) mit mir geführt hat. Ich finde es sehr spannend und hinsichtlich der notwendigen gesellschaftlichen Neuordnung aussagekräftig und möchte es zum Ansehen empfehlen:

Ich bedanke mich nun zum Abschluss für die Zusammenarbeit in den letzten 10 Monaten. Viele von Ihnen/euch haben ja Rückmeldungen gegeben und auch den ‚Appell für den Frieden‘ sowie die Informationen über die Webseite weitergeleitet.

Wollen wir hoffen, dass – nach allen bereits eingetretenen schrecklichen Schäden für Mensch und Natur – letztendlich doch die Vernunft siegen wird und der Krieg in der Ukraine möglichst bald über Verhandlungen ein Ende findet.

Hiermit verabschiede ich mich erst einmal für längere Zeit von Ihnen/euch

mit den besten Grüßen

Klaus Moegling

Prof. Dr. habil. Klaus Moegling, ret.

Homepage: https://www.klaus-moegling.de

Buchpublikation: Neuordnung. Eine friedliche und nachhaltig entwickelte Welt ist (noch) möglich. 4. aktualisierte u. erweiterte Auflage.

Deutsche Ausgabe im freien Zugang: https://www.klaus-moegling.de/aktuelle-auflage-neuordnung/

English edition in open access: https://www.klaus-moegling.de/international-edition/