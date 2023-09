Aufruf an die Wissenschaft zum Klimastreik!

Erstellt am 14.09.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 509 mal gelesen und am 15.09.2023 zuletzt geändert.

Liebe Scientists, Kolleg:innen und Wissens-Schaffende,

„Einmal mehr erheben junge Menschen rund um den Globus ihre Stimme, um einzufordern, was ihnen rechtmäßig zusteht:

Eine Zukunft.„

Wir treffen uns daher in:

– Wien: Sammeln ab 11:30, Interviews ab 12:00 vor dem Ströck am Stadtpark bei Wien Mitte

– St. Pölten: ab 11:40 am Rathausplatz

– Klagenfurt: ab 12:00 am Doktor-Arthur-Lemisch Platz

– Mistelbach: ab 14:30 am Bahnhof Mistelbach

– Graz: ab 12:00 am Europaplatz

– Kufstein: ab 11:30 beim Stadtpark

– Salzburg: 15:00 am Mirabellplatz

– Bregenz: 10:30 beim Parkplatz Seestadt

– Innsbruck: um 13:30 beim Christoph-Probst-Platz bei der Hauptuni

– Linz: um 12:00 beim Volksgarten

Wohl am besten mit Bäumen und Moor!

Bitte bringt eure S4F-T-Shirts, Banner und anderen S4F-Merchandise mit, den ihr bereits habt. In Wien wird es auch die Möglichkeit geben, T-Shirts zu kaufen. Bitte nützt auch andere Möglichkeiten wie z.B. Labormäntel, um euren wissenschaftlichen Background zu Verdeutlichen.

Sie tun das auf Grundlage der Wissenschaft, auf Grundlage des IPCC-Reports, der eindeutig und unmissverständlich darlegt, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens, die Erderhitzung möglichst auf 1,5°C zu begrenzen, keine Option, sondern die einzig vernünftige Wahl sind, die wir treffen können. Jeder andere Pfad führt zu Disruptionen, welche die Stabilität unserer Gesellschaft, Wirtschaft, politischer Systeme, unseres Wohlstandes und letztlich auch unser Leben gefährden.

Einmal mehr sind daher auch wir, die Vertreter.innen der Wissenschaft, gefordert, all jene zu unterstützen, welche die wissenschaflichen Fakten verstanden haben und dafür eintreten, dass in dieser Krise endlich angemessene Schritte erfolgen, ob in Österreich, der EU oder auf globaler Ebene. Hinter uns liegt ein weiterer Sommer der Extreme: Waldbrände von bisher ungekanntem, systemischen Ausmaß in Kanada, massive Anomalien bei Wassertemperaturen im Nordatlantik und der Meereisbedeckung der Antarktis und nun Rekordregenfälle in Griechenland – es ist unübersehbar, dass sich unser Klima bereits mit rasanter Geschwindigkeit verändert. Und doch sind all diese Phänomene erst der Anfang, das Schlimmste kann immer noch verhindert werden.

Es ist wichtiger denn je, dass Wissenschaftler:innen aller Disziplinen ihre Stimme erheben, um den Menschen klar zu machen, dass wenig von dem, was wir in diesem Sommer und davor erleben mussten, „normal“ ist. Es ist nicht normal, wenn in kurzer Folge Gletscher und Berggipfel in den Alpen abstürzen. Es ist nicht normal, wenn Jahrhundert-Hochwasser zur Normalität werden. Es ist nicht normal, wenn Temperaturrekorde der Normalzustand sind. Und vor allem ist es nicht normal, die Augen vor all diesen Vorgängen zu verschließen.

Gemeinsam wollen wir daher am Freitag, dem 15. September ein weiteres unübersehbares und unüberhörbares Zeichen setzen. Nicht zum ersten Mal, aber sicher auch nicht zum letzten Mal. Denn Aufgeben oder Nichtstun sind keine Option.

Bitte bringt eure S4F-T-Shirts, Banner und anderen S4F-Merchandise mit, den ihr bereits habt. In Wien wird es auch die Möglichkeit geben, T-Shirts zu kaufen. Bitte nützt auch andere Möglichkeiten wie z.B. Labormäntel, um euren wissenschaftlichen Background zu Verdeutlichen.

mit nachhaltigen Grüßen

Nico Roux, Ariane Giesriegl und Markus Palzer-KhomenkoScientists4Future Österreich



