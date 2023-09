Das Klima küsst den Frieden

Erstellt am 19.09.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 131 mal gelesen und am 19.09.2023 zuletzt geändert.

Auf der suche nach Fotos vom Klimastreik in Wien am 12.9.2023 stieß ich auf einen Post von Klara König zum #KLIMASCHUTZGESETZ das seit über 1000 Tagen ÖVP-Blockade immer noch nicht beschlossen ist. Der Titel des Artikels aus dem Jahr 2022 lautet:

„Krieg in der Ukraine:

Klimapolitik ist Friedenspolitik“

„Wenn wir nicht von fossilen Brennstoffen abhängig wären, hätte [Russland] kein Geld für diese Aggression“, so die ukrainische Klimawissenschaftlerin Svitlana Krakovska. Die Forscherin macht damit einmal mehr deutlich, WIE und durch WEN dieser Krieg finanziert wird.

Europa hat jahrzehntelang Öl und Gas aus dem autokratisch regierten Russland importiert und damit den Krieg in der Ukraine mitfinanziert!

70 Prozent der russischen Gasexporte und die Hälfte der Ölexporte gehen allein nach Europa. Jahrzehntelang waren wir damit am Aufbau russischer Währungsreserven beteiligt, haben Unsummen in Russlands Staatskasse gespült. Und tun es heute immer noch.

Seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine steigen vor allem die Gaskosten und somit auch die Überweisungen Europas an Russland in lichte Höhen. Waren es vor zwei Wochen noch täglich 200–300 Millionen Euro, sind es heute über 660 Millionen – und das jeden Tag.



WIR FINANZIEREN DIESEN KRIEG MAßGEBLICH MIT.

Wir müssen raus aus fossilen Energien und rein in eine klimagerechte Welt – ohne Geschäfte mit Autokraten, ohne Erpressungen und scheinbar unüberwindbare Abhängigkeiten.

Wir brauchen eine Energiewende, einen sozialen Wandel, Umstrukturierungen und eine Verkehrswende.

Wie das gelingen kann?

Es braucht jetzt

Unterstützung in der Ukraine

Aufnahme der Geflüchteten – egal welche Hautfarbe oder Pass-Zugehörigkeit

scharfe Sanktionen und eine Trendwende in unserer Energie- und Klimapolitik.

„Für uns ist ganz klar: Klimapolitik ist Friedenspolitik.“

​​Österreich muss seine Milliarden Zahlungen an Russland stoppen.

„Wir müssen raus aus fossilen Energien!“

Kurz:

#DontFuelWar

#NoFossilsNoWar

#PeopleNotProfit

Quellen:



https://www.nytimes.com/2022/02/25/business/economy/russia-europe-sanctions-gas-oil.html

https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-2-Spezial/13887244/ZIB-2-Spezial/14126777