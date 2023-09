Erstellt am 19.09.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 83 mal gelesen und am 19.09.2023 zuletzt geändert.

John Mecklin, Chefredakteur, Bulletin of the Atomic Scientists hat am 11.9.23 einen Beitrag gepostet. Er beginnt mit der „Anmerkung des Herausgebers: Diese Einführung wurde von ChatGPT-3.5 auf meine Aufforderung hin geschrieben und nur sehr leicht bearbeitet.“ Sie sei nicht so gründlich oder nuanciert wie das Intro, das er geschrieben hätte. Aber die Zeit habe gedrängt, „wir hatten die Frist für die Einreichung des Exemplars für diese Ausgabe überschritten und … ok, ich gestehe.“: Er habe erfundenen Zeitdruck und ein Klischee verwendet . Er fordert auf: „sehen Sie sich diese KI an, die ein Magazin über künstliche Intelligenz vorstellt!“ Er habe das gemacht, um ungeschickt zu veranschaulichen, dass Chatbots eingesetzt werden, weil das, was sie produzieren, manchmal gut genug sei, um nützlich zu sein. Die wichtigsten offenen Fragen zur KI seien:

Wie wird KI eingesetzt? Kann KI so gehandhabt werden, dass die positiven Vorteile der Verwendung die negativen Wirkungen bei weitem überwiegen?

In einer Zeit, die vom rasanten technologischen Fortschritt geprägt sei, bestehe kein Zweifel daran, dass künstliche Intelligenz (KI) an der Spitze der Innovation stehe. Die Fantasie von Nationen und Einzelpersonen werde derzeit gleichermaßen gefesselt. Ihr Potenzial werde nahezu jeden Aspekt unseres Lebens zu revolutionieren:

von der Kriegsführung und

Regierungsführung bis hin zum

Wesen der menschlichen Natur

Dies sei sowohl beeindruckend als auch entmutigend.

„Während wir durch diese unbekannten Gewässer navigieren, richtet die Septemberausgabe des Bulletin of the Atomic Scientists den Blick fest auf das komplexe Zusammenspiel zwischen Mensch und KI und untersucht den Hype, die Gefahren und die Versprechen, die diese transformative Kraft umgeben.“

Mecklin und sein Ghostwriter (ChatGPT) beginnen die Ausgabe mit einem aufschlussreichen Interview, das Chefredakteur John Mecklin mit Paul Scharre, einem aufstrebenden Experten für Militärtechnologie, geführt habe. Scharre rückte die komplexe Dynamik globaler Macht im Zeitalter der KI in den Fokus, in dem Technologie die Konturen des geopolitischen Einflusses neu forme.

Während wir über die Fähigkeiten der KI staunen, sei es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Mensch der Architekt dieser sich entwickelnden Landschaft sei. In ihrem zum Nachdenken anregenden Artikel fordern uns die Managementexperten der Northwestern University, Moran Cerf und Adam Waytz, auf, den Blick von KI-bedingten Ängsten auf den potenziellen Schaden zu richten, den Menschen selbst anrichten könnten. Sie argumentieren laut Mecklin überzeugend, dass unser Fokus auf der Steuerung der Absichten und Handlungen unserer eigenen Spezies liegen solle, während wir vorsichtig mit den leistungsstarken Werkzeugen umgehen, die uns die KI bietet.

Allerdings würden nicht alle KI-Behauptungen einer Prüfung standhalten.

Sara Goudarzi, Redakteurin für disruptive Technologien im Bulletin , übernimmt die Aufgabe, den Chatbot-Hype zu entleeren und die Übertreibungen zu durchbrechen, um das wahre Potenzial und die Grenzen dieser automatisierten Gesprächsagenten aufzudecken. In einem ergänzenden Beitrag befasst sich Dawn Stover mit den psychologischen Auswirkungen der Interaktion mit Chatbots und geht der Frage nach, ob diese digitalen Einheiten uns letztendlich an den Rand des Wahnsinns treiben werden.

Die globalen Auswirkungen von KI erfordern eine durchdachte und koordinierte Governance. Der existenzielle Risikoforscher Rumtin Sepasspour untersucht in einer zum Nachdenken anregenden Untersuchung, wie ein harmonischer internationaler Governance-Rahmen für KI aussehen sollte. Während wir uns mit den Herausforderungen der grenzüberschreitenden Regulierung von KI auseinandersetzen, beleuchtet Sepasspour mögliche Wege für globale Zusammenarbeit und verantwortungsvolle KI-Entwicklung.

Darüber hinaus ist die Integration von KI in die Kernmaterialproduktion ein Bereich, der große Bedenken und Potenziale mit sich bringt. In ihrem faszinierenden Artikel beleuchten die internationalen Sicherheitsforscher Jingjie He und Nikita Degtyarev die außergewöhnliche Art und Weise, wie KI diesen kritischen Bereich revolutioniert. Während die Schnittstelle zwischen KI und Atomen entsteht, müssen wir mit Urteilsvermögen und Verantwortung vorgehen, um diese Innovation zum Wohle der Allgemeinheit zu nutzen.

ChatGPT-3.5, im Namen von John Mecklin, Chefredakteur, Bulletin of the Atomic Scientists

