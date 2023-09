Verständlichen Friedensjournalismus mit KI

Erstellt am 19.09.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 51 mal gelesen und am 20.09.2023 zuletzt geändert.

Gestern war ich beim Innovationsdialog 2023 der Innovationsstiftung-bildung.at in Wien. Die spannendste Entdeckung für friedensnews.at war @capito. Das ist ein kleines Start Up das erkannt hat, dass 2/3 der Menschen maximal B1-Texte verstehen. B1 sind mittelschwere Texte. Sie sind ohne Schachtelsätze, Abkürzungen die und Begriffe … die nur das gebildetste Drittel versteht. Das ist von enormer politischer Tragweite. 2/3 der Texte von Journalist*innen und Ämtern sind nämlich vollkommen unnötig auf Niveau weit über B1.

Martin Gollegger von Capito hat für mich meinen Friedensnewsartikel zum Klimastreik durch capito laufen lassen. Hier ist er:

„Am Freitag stehen wir in Wien und in anderen Städten weltweit auf unserem einzigen Planeten nicht nur als Anhänger des Klimaschutzes, sondern auch als aktive Menschen der Friedensbewegung.

Wir streiken und arbeiten vereint, um gemeinsam für eine Welt zu kämpfen, die nicht nur frei von Umweltzerstörung ist, sondern auch frei von Kriegen und Gewalt – frei von Zerstörenden Menschen.

Wir setzen uns für schrittweise Abrüstung und kooperative Sicherheit ein, denn Frieden und der Schutz unseres Planeten gehen Hand in Hand. Die fünf bis sieben Prozent an Treibhausgas mit denen die Militärs den Planeten vergiften und verbrennen sind nur die Spitze des Eisberges des globalen Terrors mit Waffengewalt.

Stellt Euch die Welt – in der wir leben – vor als ein riesiges, kostbares Mosaik. Jeder von uns trägt einen kleinen, einzigartigen Stein dazu bei. Doch dieser Planet, den wir lieben und schützen wollen, wird von Rissen durchzogen. Diese Risse symbolisieren nicht nur den Klimawandel, sondern auch Konflikte und Kriege, die unsere Welt zerreißen.

Die Wissenschaft ist klar: Die Klimakrise ist wirklich da, und sie erfordert dringende Maßnahmen.

Denkt an

die majestätischen Gletscher, die schmelzen und in den Ozeanen versinken, an

die bedrohten Arten, die in ihrem Lebensraum verloren gehen, und

an die Menschen, die bereits unter den Folgen des Klimawandels leiden.

Diese Bilder müssen uns bewegen und motivieren, zu handeln!

Es ist klar Kriege und Konflikte sind keine Lösung. Sie schaffen nur immer mehr Probleme, gequälte Seelen und traumatisierte Familien über Generationen hinweg.

Stellt Euch eine Welt vor,

in der Kinder nicht mehr von Kriegen traumatisiert werden,

in der Familien nicht mehr fliehen müssen und

in der die Erde selbst aufatmen kann, ohne von Bomben erschüttert zu werden.

Das sind die Bilder, die uns echte Hoffnung geben.

Unsere Forderungen sind einfach, aber entscheidend:

1. Wir fordern eine schrittweise Abrüstung der weltweiten Streitkräfte. Denkt an die Ressourcen, die derzeit für Waffen und Kriege verschwendet werden. Stellt Euch vor, wie wir diese Mittel nutzen könnten, um unsere Wälder zu schützen, unsere Ozeane zu bewahren und erneuerbare Energien zu fördern. Stellt Euch vor, wie wir eine gesunde Welt gemeinsam wieder aufbauen könnten.

2. Wir fordern eine kooperative Sicherheitspolitik, die auf Dialog und Diplomatie basiert.

Stellt Euch vor:

wie Verhandlungen anstelle von Konflikten treten,

wie Diplomatie anstelle von Kriegen die Norm wird und

wie wir gemeinsam an einer friedlichen Zukunft arbeiten.

3. wir fordern eine globale Zusammenarbeit die über Grenzen und Unterschiede hinweggeht. Denkt an Hände, die über Kontinente hinweg gereicht werden, um gemeinsam an Lösungen für unsere planetaren Herausforderungen zu arbeiten. Unser Planet und unsere Zukunft hängen davon ab.

Liebe Freunde, unsere Botschaft ist klar:

Frieden und Umweltschutz sind untrennbar miteinander verbunden!

Wir können und müssen eine Welt schaffen, in der wir nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch in Frieden und Sicherheit leben.

Es liegt in unserer Hand, diese Zukunft zu gestalten.

Lasst uns unsere Stimmen vereinen, um eine Welt zu schaffen, die frei von Kriegen und frei von der Zerstörung unserer Umwelt ist.

Solar Peace Now on Planet A!

Zero Military is Zero Emission!

Lasst uns gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen, denn wir sind die Künstler dieses wertvollen Mosaiks, das unsere Welt ist.

Jagen wir die Klimakrisenleugner und -leugnerinnen

bei jeder Wahl und

bei jedem Einkauf,

bei jeder Investition

zum Teufel damit sie in der Hölle schmoren statt wir.

Vielen Dank, dass ihr zu den Klimastreiks kommt.

Lasst uns gemeinsam für eine heile Welt und Natur voller Schönheit, Frieden und Hoffnung kämpfen und arbeiten!

Jedes Windrad rettet Kindern das Leben!

Jede Wärmepumpe entzieht Bombern die Finanzierung

Solar Peace Now on Planet A!“

Dieser Text wurde mit @capito auf Verständlichkeit überprüft. Ich hoffe beim nächsten Klimastreik in Wien sind statt 20.000 Menschen 40.000 auf der Straße. Dann bald 80.000, 160.000, 360.000!!! Ab 300.000 Menschen sagt die Forschung müsste in Österreich die Öffentliche Meinung endlich hinreichend kippen damit alle ins dringend notwendige Handeln kommen.

Links

#FridaysForFuture (FFF)is a youth-led and -organised movement that began in August 2018. 15-year-old Greta Thunberg and other young activists sat in front of the Swedish parliament every schoolday for three weeks. They protested against the lack of action on the climate crisis. Greta posted what she was doing on Instagram and Twitter and it soon went viral.

Today is active in 7,500 Cities. More 14,000,000 People take Action on ALL Continents

https://fridaysforfuture.at/

https://fridaysforfuture.at/presse/pressekonferenz-weltweiter-klimastreik-am-15-09-2023

GET TO KNOW FFF