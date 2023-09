Ein Manifest für Aktivismus und Wandel

Erstellt am 28.09.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 142 mal gelesen und am 28.09.2023 zuletzt geändert.

„Rebellion oder Untergang“ von Noam Chomsky, 2021

Bei der Wiener Friedenskonferenz zur Ukraine gab es ein Videovortrag von Noam Chomsky. Der Alte Mann war wie immer hörenswert. Bei der Recherche für den letzten Artikel stieß ich auf sein Buch aus dem Jahr 2021. Damals hatte er in seinem Home Office Dinge über Covid erzählt die Weltbürger wie mich wirklich interssierten.

Wer ist Chomsky?

Noam Chomsky, gilt als einer der herausragendsten Intellektuellen unserer Zeit. Er hat mit seinem neuesten Werk „Rebellion oder Untergang“ erneut bewiesen, warum er als eine der wichtigsten Köpfe des politischen Denkens gilt.

Rezension von Rebellion oder Untergang

Zum Erscheinen seines neuen Buches hat Dr. Michael Schiffmann mit Noam Chomsky gesprochen. In „Rebellion oder Untergang“ warnt Chomsky vor den existenziellen Bedrohungen durch Atomwaffen und den Klimawandel. Er stellt diese Bedrohungen in den Kontext einer nie dagewesenen Macht der Konzerne und einer zunehmend global vernetzten rechten Elite von der Republikanischen Partei bis zur AfD. Noam Chomsky fordert eine linke Gegenbewegung nach dem Vorbild von DiEM25, um Menschen aufzuklären und Regierungen zu zwingen, sich den beispiellosen Herausforderungen für das Überleben unserer Zivilisation zu stellen.

Weitere Infos zum Buch unter: https://www.westendverlag.de/buch/reb…

In seinem Buch analysiert Chomsky schonungslos die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts . Er ruft vor dem Hintergrund seiner 90 Jahre Weltbeobachtung gleichzeitig dazu auf, aktiv zu werden, bevor es zu spät ist.

Chomsky beginnt seine Abhandlung mit einem düsteren Blick auf die bestehenden Krisen, sei es

Anstatt in Resignation zu verfallen, zeigt er auf, wie die Menschen durch kollektives Handeln und politisches Engagement die Macht haben, die Dinge zu ändern.

Das Buch ist in seinem Stil klar und prägnant und ohne unnötiges Fachjargon. Chomsky nutzt seine beeindruckende Rhetorik, um komplexe Ideen verständlich zu vermitteln. Dabei bezieht er sich nicht nur auf seine eigenen Analysen, sondern auch auf eine breite Palette von Forschungsergebnissen und historischen Beispielen.

Ein zentrales Thema des Buches ist die Notwendigkeit einer globalen Bewegung für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz. Chomsky argumentiert, dass die verschiedenen Probleme, vor denen die Menschheit steht, miteinander verknüpft sind und daher gemeinsame Lösungen erfordern. Er ruft dazu auf, sich über nationale Grenzen hinweg zu vernetzen und die herrschenden Machtstrukturen in Frage zu stellen.



Besonders beeindruckend ist Chomskys Optimismus und sein Glaube an die Fähigkeit der Menschen, positive Veränderungen herbeizuführen.

Er ermutigt die Leserinnen und Leser, sich nicht von der scheinbaren Ausweglosigkeit der aktuellen Situation entmutigen zu lassen, sondern stattdessen aktiv an der Gestaltung einer besseren Zukunft teilzunehmen.



„Rebellion oder Untergang“ ist ein aufrüttelndes Manifest, das sowohl eine schonungslose Diagnose unserer Zeit liefert als auch einen klaren Handlungsauftrag gibt. Es ist ein Buch, das zum Nachdenken anregt und gleichzeitig dazu inspiriert, sich für eine gerechtere und nachhaltigere Welt einzusetzen.

Noam Chomsky bleibt ein Vordenker, der es versteht, die drängendsten Fragen unserer Zeit auf den Punkt zu bringen. „Rebellion oder Untergang“ ist ein Muss für alle, die sich für politisches Denken, soziale Gerechtigkeit und die Zukunft unseres Planeten interessieren. Es ist:

Ein Aufruf zur Veränderung und ein Leitfaden für all jene, die den Wandel herbeisehnen.