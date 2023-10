Erstellt am 05.10.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 103 mal gelesen und am 05.10.2023 zuletzt geändert.

IMI-Kongress

Deutschland im Kriegszustand?!

Datum: 24.-26. November 2023

Ort: Hepperhalle, Westbahnhofstraße 23, 72070 Tübingen

Der (anhaltende) russische Angriff auf die Ukraine und die kurz darauf von der Bundesregierung ausgerufene „Zeitenwende“ haben hierzulande den wohl größten Militarisierungsschub der letzten Jahrzehnte ausgelöst. Politische, militärische und wirtschaftliche Akteure gerieren sich fast so, als ob Deutschland sich im Krieg befinde. Zur Lösung des Konfliktes wird nahezu ausschließlich auf militärische Gewalt gesetzt. Eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Veränderungen vollziehen sich, hin zu noch mehr Geld für noch mehr Waffen, noch mehr Rüstung, noch mehr Militär. Die Veränderungen werfen die Frage auf, ob Deutschland faktisch in einen Kriegszustand übergewechselt ist. Ob dies der Fall ist, und wenn ja, wie sich das zeigt, welche Folgen dies auf verschiedenen Ebenen hätte oder hat und vor allem, was dagegen getan werden könnte, diesen Fragen wollen wir beim diesjährigen Kongress der Informationsstelle Militarisierung nachgehen.

Alle Infos zum Kongress finden sich hier: https://www.imi-online.de/2023/09/20/deutschland-im-kriegszustand/

FREITAG: Auftaktveranstaltung

Make Punk Not War: PunkRock-Lyrik-Lesung mit Texten, die seit

dem Ukraine Krieg entstanden sind.

VoKü: 19h30

Lesung: 20h30

Ort: Schellingstr. 6, Tübingen (Achtung: Der Rest des Kongresses findet in der Hepperhalle statt)

SAMSTAG

12h Begrüßung

12h15-13h30 Deutschland im Krieg (mit Russland)? (Tobias Pflüger)

14h00-15h15 Die Medien im (Ukraine-)Krieg (Pablo Flock)

15h45-17h45 Mental im Krieg? Von der Ächtung zur neuen Akzeptanz von Militär, Bundeswehr und Waffen?!

— Banaler Militarismus (Alexander Kleiß)

— Vereinnahmung emanzipatorischer Bewegungen (Jacqueline Andres)

— Rekrutierungsstrategien in der Zeitenwende (Michael Schulze v. Glaßer)

— Zivilklausel im Fadenkreuz: Aufbruch in einen militärisch-universitären Komplex? (Chris Hüppmeier)

19h-20h30 Rüstungsexporte: Vehikel für Macht- und Interessenspolitik

— Deutsche Rüstungsexportkontrolle: Gegenwärtige Praxis und notwendige Änderungen (Susanne Weipert)

— Waffenlieferungen: Interessen, Gefahren und Folgen (Claudia Haydt)

SONNTAG

9h30-10h45 Kriegswirtschaft? Eine wirtschafts- und militärpolitische Einordnung

— Deutschland: Auf dem Weg in die Kriegswirtschaft? (Martin Kirsch)

— Europa: ASAP in die Kriegswirtschaft? (Özlem Demirel)

11h-12h15 Die Folgen der Aufrüstung: Sozial und global

— Zeitenwende: Rüstung durch Sozialabbau (Jürgen Wagner)

— Der Globale Süden: Militarisierung und schwindende Ressourcen (Pablo Flock)

12h30-14h Abschlusspodium: Zeitenwende(n): Raus aus der Schockstarre – Rein in die Bewegungen!

Anfahrt:

Die Auftaktveranstaltung am Freitag den 24.11 findet an einem anderen Ort wie der restliche Kongress statt: in der Hausbar des Wohnprojektes Schellingstrasse 6. Aus dem Bahnhof Ausgang Süd nehmen und schräg rechts über den Platz laufen – dann im Wohnprojekt im Untergeschoss ist die Hausbar.

Von Samstagmittag (25.11) bis Sonntagnachmittag (26.11) findet der Kongress in der Hermann-Hepper-Halle Tübingen, Westbahnhofstraße 23, statt. (Vom Hauptbahnhof mit den Linien 11 oder 12 bis Weberstraße fahren).

Aktuelle Informationen zum Kongress finden sich auch auf unserer Internetseite: www.imi-online.de

Ein Ruheraum für Eltern mit Kindern ist vorhanden.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Eine Kongressgebühr wird nicht erhoben. Über Spenden zur Finanzierung des Kongresses und unserer Arbeit freuen wir uns natürlich.

Unser Spendenkonto:

DE64 6415 0020 0001 6628 32 (IBAN)

bei der KSK Tübingen (BIC: SOLADES1TUB)

Spenden sind steuerlich absetzbar!

Der Kongress wird unterstützt von:

attac Tübingen/Reutlingen

DFG-VK Tübingen

Friedensplenum/Antikriegsbündnis Tübingen

Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg

IMI-List – Der Infoverteiler der

Informationsstelle Militarisierung

Hechingerstr. 203

72072 Tübingen

imi@imi-online.de

Sie können die IMI durch Spenden unterstützen oder indem Sie Mitglied werden (http://www.imi-online.de/mitglied-werden/).

Spendenkonto:

IMI e.V.

DE64 6415 0020 0001 6628 32 (IBAN)

bei der KSK Tübingen (BIC: SOLADES1TUB)

Hier können Sie den Bezug der IMI-List abbestellen oder ihre persönlichen Einstellungen ändern:

https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/imi-list