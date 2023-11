Erstellt am 30.10.2023 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 801 mal gelesen und am 30.10.2023 zuletzt geändert.

Luisa Neubauer Vortrag in Münster – Klimapolitik ist Friedenspolitik

Der Ton ab 11 Min ist ok, wenn Neubauer anfängt

Scientists for Future – FG Schule Live übertragen am 19.10.2023“Je dramatischer die Wirklichkeit scheint, desto verlockender mag es für Menschen sein, sich vor dieser zu verstecken. Um das zu verhindern, müssen wir Gegenangebote schaffen. Schönere, gerechtere, wärmere Orte, wo Menschen gern hinschauen.” Luisa Neubauer ist eine der bekanntesten Klimaschutzaktivistinnen und setzt sich seit Jahren als Gesicht der deutschen Fridays for Future Bewegung für eine Klimapolitik im Sinne des 1.5 Grad Ziels und einen Kohleausstieg bis 2030 ein. Sie tritt in zahlreichen Talkshows auf, spricht mit Politiker*innen und nahm am Weltklimagipfel in Kattowitz teil. Mittlerweile hat sie mehrere Bücher geschrieben, zuletzt “Gegen die Ohnmacht”, ein Großteil ihres Engagements findet aber noch immer dort statt, wo es angefangen hat: beim Klimastreik auf der Straße.

Transkript

Du kannst im Transkript mitlesen.Transkript anzeigenScientists for Future – FG Schule507 Abonnenten