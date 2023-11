Roithners News zu Friedenspolitik, Rüstung und U-Booten

Erstellt am 14.11.2023 von Andreas Hermann Landl

Es gibt Newsletter die es sich wirklich lohnt zu lesen. Oder gar in die Echokammern des Netzes zu stellen:

„Liebe Kolleg*innen,

um den steinigen Weg zum Frieden, U-Boote, Rüstung und zivilgesellschaftliche Beiträge zur Friedenspolitik dreht sich der heutige Newsletter.

Daphne Hruby – Ö1

„Auf Tauchgang“ konnte ich mit Daphne Hruby gehen. Es ging um Rüstung, die Weltuntergangsuhr und warum U-Boote immer wichtiger werden.

Neben Heinz Gärtner durfte ich einen Beitrag leisten. Die „Dimensionen“ auf Ö1 waren am 7.11. auf Sendung. Sie waren eine Woche lang in der Radiothek kostenlos nachzuhören. Ö1 Klubmitglieder können sie noch bis 29.12.23 ein Monat hören oder downloaden. Ab nächstes Jahr werden die Sendungen länger online sein.

„Wie stehen die Chancen auf Frieden?“ hat mich Stefan Lenglinger in der ZIB 3 auf ORF 1 gefragt. Wir haben auch darüber gesprochen, was ein neutraler Staat beitragen kann und dass der UN-Generalsekretär auf die Einhaltung des humanitären Völkerrechts achten muss. Das Interview gibt’s noch bis morgen in der TVthek des ORF.

Mit dem steinigen Weg zum Frieden hat sich Edwin Baumgartner in der Wiener Zeitung befasst. Im umfassenden Beitrag hat er u.a. Viktorija Ratkovic und mich um ein Statement zu Krieg und Verhandlungsprozessen gebeten. Online in der Wiener Zeitung seit dem 1.11. und ohne Bezahlschranke einsehbar.

Ich freue mich auf morgen, Dienstag. Das Evangelische Lichthaus Mödling lädt zu Vortrag und Diskussion. „Wie viel Sicherheit braucht mein Frieden?“ Wir diskutieren über zivilgesellschaftliche und persönliche Beiträge zu einer aktiven Friedenspolitik. Gerne vorbeischauen und mitreden.

Vortragstermine werden online regelmäßig aktualisiert. Auf der Seite sind auch weitere aktuelle Publikationen und Medienberichte abrufbar.

Gesundheit und herzliche Grüße wünscht

Thomas Roithner



