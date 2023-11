Erstellt am 16.11.2023 von Andreas Hermann Landl

Meinungsumfrage der UNO… Endlich wurde das Ergebnis einer Meinungsumfrage veröffentlicht, die von der UNO in Auftrag gegeben worden war. Die Frage lautete:

“Sagen Sie bitte ehrlich Ihre Meinung zur Lebensmittel-Knappheit im Rest der Welt”. Das Ergebnis war wie folgt: Die Europäer haben nicht verstanden, was “Knappheit”, bedeutet.

haben nicht verstanden, was “Knappheit”, bedeutet. Die Afrikaner wussten nicht, was “Lebensmittel”, sind.

wussten nicht, was “Lebensmittel”, sind. Die Amerikaner fragten, was unter dem “Rest der Welt”, zu verstehen sei.

fragten, was unter dem “Rest der Welt”, zu verstehen sei. Die Chinesen baten verwundert um zusätzliche Erklärungen zum Begriff “Meinung”.

baten verwundert um zusätzliche Erklärungen zum Begriff “Meinung”. Im Italienischen Parlament diskutiert man noch heute über die Bedeutung des Begriffs “ehrlich”, und

diskutiert man noch heute über die Bedeutung des Begriffs “ehrlich”, und die Russen hatten Mühe mit dem Wort “bitte”…

Die folgenden Witze habe ich bei upjoke.com/united-nation-jokes gefunden:

Arbeit bei den Vereinten Nationen

Ich erzähle den Leuten immer, dass ich für die Vereinten Nationen arbeite.

Das ist schlauer als zu sagen, dass ich arbeitslos bin.

Wer wirklich bei der UNO ein und aus geht?

Verschiedene Arten von Menschen, die bei den Vereinten Nationen arbeiten:

Diplomaten und Botschafter: Warum sind Diplomatinnen so gute Zuhörer? Weil sie gelernt haben, jedes Problem zu umschiffen!

Entwicklungsexperten: Warum bringen Entwicklungsexperten immer einen Regenschirm mit? Für den Fall, dass ihre Ideen nicht aufgehen!

Friedenssicherungsexperten: Warum sind Friedenssicherungsexperten so schlechte Geheimnisträger? Weil sie denken, dass Offenheit der Schlüssel zum Frieden ist!

Umweltschützer: Warum sind Umweltschützer so gute Comedians? Weil sie wissen, dass Lachen die beste Medizin für den Planeten ist!

Menschenrechtsanwälte: Warum sollten Menschenrechtsanwälte nie Poker spielen? Weil sie immer versuchen, ihr Blatt aufzudecken!

Sozialarbeiter und Gesundheitsfachleute: Warum sind Sozialarbeiter so gute Schachspieler? Weil sie gelernt haben, die nächsten Züge vorauszusehen, um Probleme zu lösen!

Juristen und Rechtsexperten: Warum mögen Juristen keine Witze? Weil der Sinn für Humor immer vor Gericht gestellt wird!

Wirtschafts- und Finanzexperten: Warum nehmen Wirtschafts- und Finanzexperten immer eine Taschenlampe mit zur Arbeit? Damit sie den „Lichtblick“ in der globalen Wirtschaft finden können!



Arten von Menschen, die bei den Vereinten Nationen arbeiten, „mit scharf“:

Diplomaten und Botschafter: Warum sind Diplomaten wie scharfe Gewürze? Weil sie dazu neigen, die Dinge aufzupeppen sie zu verärgern ohne dass sie es merken!

Entwicklungsexperten: Warum sind Entwicklungsexperten wie scharfe Chilis? Sie setzen alles daran, das Leben zu würzen und nachhaltige Schärfe in die Welt zu bringen!

Friedenssicherungsexperten: Warum bestellen Friedenssicherungsexperten immer scharfes Essen? Weil sie ständig üben müssen, mit heißen Situationen umzugehen!

Umweltschbeamte: Warum sind Umweltschützer wie scharfe Currygerichte? Sie setzen sich dafür ein, dass die Welt heiß wird, aber ohne wirklich negative Nebenwirkungen!

Menschenrechtsanwälte: Warum mögen Menschenrechtsanwälte scharfe Witze? Weil ihre Reaktionen schärfer als Chilli argumentieren!

Sozialarbeiter und Gesundheitsfachleute: Warum sind Sozialarbeiter wie scharfe Pfefferminzbonbons? Sie sorgen für einen erfrischenden Kick, selbst in den süßesten Situationen!

UNO-Juristen: Warum sind UNO-Juristen wie scharfe Salsa? Sie wissen, wie man die Dinge aufmischt und dabei scharf bleibt!



Typologie mit scharfer Note

Diplomaten und Botschafter: Warum sind Diplomaten wie Spione im Gewürzladen? Sie wissen, wie man heimlich alles würzt, ohne dass jemand davon Wind bekommt!

Entwicklungsexperten: Warum sind Entwicklungsexperten wie scharfe Romantiker? Sie versuchen immer, die Welt zu verführen, auch wenn es manchmal brenzlig wird!

Friedenssicherungsexperten: Warum sind Friedenssicherungsexperten wie scharfe Detektive? Sie entlarven Konflikte und würzen sie mit einer Prise Frieden!

Umweltschützer: Warum sind Umweltschützer wie scharfe Detox-Gurus? Sie setzen auf einen scharfen Reinigungsprozess, um die Umwelt von den „giftigen“ Einflüssen zu befreien!

Menschenrechtsanwälte: Warum sind Menschenrechtsanwälte wie scharfe Stand-up-Comedians? Sie können mit ihren Argumenten jeden zum Lachen bringen, selbst wenn es unangenehm wird!

Sozialarbeiter und Gesundheitsfachleute: Warum sind Sozialarbeiter wie scharfe Therapeuten? Sie geben jedem Problem einen würzigen Dreh, um die richtige Balance zu finden!

Juristen und Rechtsexperten: Warum sind Juristen wie scharfe Cartoons? Weil sie die Realität auf humorvolle Weise verzerren, um die Wahrheit schärfer zu machen!

Wirtschafts- und Finanzexperten: Warum sind Wirtschafts- und Finanzexperten wie scharfe Geschäftsmacher? Sie würzen ihre Deals mit einer Prise Risiko, um den Markt auf Trab zu halten!



Treffen sich die Kabarettisten Josef Hader und Thomas Maurer auf einer Party zum 80 Jahresjubiläum der Vereinten Nationen:

Diplomaten und Botschafter: Josef Hader: „Diplomaten, das sind diese Menschen, die so freundlich lächeln, dass du nicht sicher bist, ob sie dich begrüßen oder dir einen Kredit aufnehmen wollen.“

Thomas Maurer: „Botschafter sind wie die Kellner der internationalen Beziehungen – immer höflich, aber du weißt nie wirklich, was in der Küche passiert.“ Entwicklungsexperten: Josef Hader: „Entwicklungsexperten – sie versuchen, die Welt zu verbessern, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie mein Smartphone dazu beiträgt.“

Thomas Maurer: „Entwicklungsexperten sind wie Gärtner für die Welt, nur dass sie versuchen, Blumen in der Wüste wachsen zu lassen.“ Friedenssicherungsexperten: Josef Hader: „Friedenssicherungsexperten sind wie Schiedsrichter im Weltfußball – immer in der Mitte des Geschehens, aber manchmal frage ich mich, ob sie das Spiel wirklich verstehen.“

Thomas Maurer: „Wenn Friedenssicherungsexperten Urlaub machen, gehen sie wahrscheinlich in ein stilles Kloster. Das ist ihre Art von Party.“ Umweltschützer: Josef Hader: „Umweltschützer – sie lieben die Natur so sehr, dass sie sich manchmal denken, sie wäre ohne Menschen besser dran.“

Thomas Maurer: „Umweltschützer sind die Superhelden ohne Umhang. Stattdessen tragen sie recycelte Jeans und versuchen, die Welt zu retten indem sie mit den Elektromoped versuchen die Wüsten der Welt zu durchqueren“ Menschenrechtsanwälte: Josef Hader: „Menschenrechtsanwälte – sie sind wie Batman, nur ohne Batmobil und sie Lächeln weniger.“

Thomas Maurer: „Menschenrechtsanwälte würden wahrscheinlich versuchen, selbst in der Hölle die Menschenrechte zu verteidigen. Das ist Hingabe echte Hingabe!“ Sozialarbeiter und Gesundheitsfachleute: Josef Hader: „Sozialarbeiter – sie hören dir zu, egal wie verrückt deine Geschichten sind, und denken dabei wahrscheinlich: ‚Ich habe Schlimmeres gehört‘.“

Thomas Maurer: „Gesundheitsfachleute – sie versuchen, die Welt gesund zu halten, während der Rest von uns versucht, herauszufinden, welche Pizza mehr fetzt.“ Juristen und Rechtsexperten: Josef Hader: „Juristen – sie verstehen die Kunst, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, besser als jeder Zirkusdirektor.“

Thomas Maurer: „Rechtsexperten sind die Einzigen, die sich bei einem Krieg fragen, welche Paragrafen verletzt oder getötet wurden.“ UNO Wirtschafts- und Finanzexperten: Josef Hader: „Wirtschafts- und Finanzexperten bei den Vereinten Nationen – sie jonglieren mit Zahlen so geschickt, dass sie sogar die Kugeln der globalen Wirtschaft in der Luft halten können. Ich versuche derweil noch herauszufinden, wie ich meine monatlichen Ausgaben jonglieren kann, ohne dass mein Budget zu Boden fällt. Echte Experten schaffen es einen Weltmarkt zu schneller zu balancieren als ich mein Konto am Monatsende!“

Thomas Maurer: „Wenn Wirtschafts- und Finanzexperten Urlaub machen, buchen sie wahrscheinlich eine Reise in die Krypto-Welt. Das ist Wellness pur.“

Georg Schramm sieht Hader und Maurer und und sie philosophieren im Triumvirat zu Spionen, Potentaten den Generalssekretären der UNO.

Josef Hader über Spione:

„Spione sind wie Nachbarn – du weißt nie wirklich, was sie tun, aber du hoffst, dass sie nicht in deiner Wäsche schnüffeln. Wenn sie es tun, sollten sie zumindest den Abwasch übernehmen.“

Thomas Maurer über Potentaten:

„Potentaten, diese Leute, die so viel Macht haben, dass sie denken, sie könnten die Welt verändern. Ich habe Schwierigkeiten, meine Fernbedienung zu beherrschen, und die denken, sie könnten Länder regieren!“

Georg Schramm über Generalsekretäre:

„Generalsekretäre, diese Diplomaten mit dem Jobtitel, der nach Wichtigkeit klingt. Aber ich frage mich manchmal, ob sie wirklich die Welt retten oder nur versuchen, die Kaffeemaschine in der UNO zum Laufen zu bringen.“

Josef Hader über Spionage:

„Spionage ist wie eine langjährige Ehe – man denkt, man kennt sich, aber dann entdeckt man plötzlich einen Geheimgang im Keller.“

Thomas Maurer über Potentaten:

„Potentaten sind wie Tinder-Dates – am Anfang geben sie vor, alles zu sein, was du dir wünschst, und am Ende fragst du dich, wie du in diese Situation geraten konntest.“

Georg Schramm über Generalsekretäre:

„Generalsekretäre sind wie Chefärzte – sie halten alles am Laufen, aber wenn etwas schief geht, müssen sie sich darauf vorbereiten, die Schuld auf den Praktikanten zu schieben.“

Diese Interpretationen sind rein fiktiv und basieren nicht auf tatsächlichen Aussagen der Künstler. Kabarettisten haben oft einen spezifischen Stil und bringen Themen auf ihre einzigartige Weise zum Ausdruck.

Unklare Hierarchien bei der UNO

Anton schreibt in den Chat: „Untersteht das International House of Pancakes den Vereinten Nationen oder ist es umgekehrt? Nur ernstgemeinte Antworten! Ich lerne für meine Abschlussprüfung in Weltgeschichte.“

Die Vereinten Nationen sind wie ein schwarzer Vater in Harlem

„Du weißt, dass er existiert, aber er ist einfach nie da, wenn Du brauchst.“

Internationaler Gerichtshof – Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen

Im Friedenspalast im niederländischen Den Haag:

Ein Teenager bat die Vereinten Nationen um Hilfe …

Der UN-Richter fragt: „Wovor haben Sie Angst?“

Er antwortet: „Mein Gesicht ist so ölig, ich fürchte, die USA würden mich überfallen.“



Arbeit bei den Vereinten Nationen für Fortgeschrittene

Ich fühle mich gerade wie die Vereinten Nationen …

Ich sage, dass ich arbeite, aber das tue ich nicht.

Warum ist es schwierig, mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten?

Warum sind die Vereinten Nationen so gut im Teamwork?

Weil sie immer darauf bedacht sind, nicht nur die Welt zu verbessern, sondern auch die Wortspiel-Abteilung zu stärken – schließlich müssen sie sicherstellen, dass kein UN-fug passiert!

Diskriminierung durch die Vereinten Nationen

Ein paar Städte weiter veranstalten die Vereinten Nationen eine Veranstaltung mit Karussells, Zuckerwatte und einem Riesenrad.

Ich wünschte, sie wären in meine Stadt gekommen. Es ist ungerecht.

Verbote Spiele bei den Vereinten Nationen

Warum spielt die UNO nie UNO?

Weil, egal wie sehr sie versuchen, eine Einigung zu erzielen, jemand immer eine Karte aus dem Ärmel zieht und die ganze Weltordnung auf den Kopf stellt!

Haltungen von US-Präsidenten zur UNO

George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump sind tot und stehen vor Gott.

Gott fragt Bush: „Also? An was glaubst du?“

Bush antwortet: „Ich glaube an einen freien Markt, ein starkes Amerika und eine vereinte Nation.“

Gott sagt: „Sehr gut. Warum setzen Sie sich nicht zu meiner Rechten? Und Bush nimmt seinen Platz ein.

Er wendet sich an Obama und fragt: „Und woran glauben Sie?“

Obama sagt: „Ich glaube an Demokratie, an die Hilfe für diejenigen, die sie brauchen, und an den Weltfrieden.“

Gott sagt: „Sehr schön. Warum setzt du dich nicht zu meiner Linken?“ Obama setzt sich.

Gott wendet sich an Trump und fragt: „Und woran glauben Sie?“

Trump antwortet: „Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Stuhl!“

Besonderheiten der UNO-Standorte

Warum ist die UNO in Wien wie ein Café?

Weil sie sich ständig in „Kaffeepausen“ für Frieden befindet!

Weltfrieden für Erwachsene



Meine Frau fragte mich, was ich mir zu Weihnachten wünsche.

„Weltfrieden“, sagte ich.

„Etwas realistischeres!“ Sie lachte.

„Okay, wie wäre es mit einem Blowjob einmal in der Woche?“