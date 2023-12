Friedensbewusstsein

Erstellt am 26.12.2023 von Andreas Hermann Landl

Quelle: Trancend Media

Frieden, Krieg und Bewusstsein

„Es gibt etwas, das stärker ist als alle Armeen der Welt. Und das ist eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ Victor Hugo (1802 – 1885)

Die Transcend-Mitglieder Robert Kowalczyk und Klaus Schichtmann (KS) haben auf TRANSCEND Media Service am 25. Dezember 2023 einen interessanten Artikel in englischer Sprache gepostet.

Sie vertreten die alte Idee: „Krieg abschaffen und echte kollektive Sicherheit schaffen“ Die „normative“ (rechtliche) Strömung Frieden durch Recht zu schaffen:

Vollständiges Bewusstsein

Die erhabenste Bedeutung dieses zutiefst geheimnisvollen, fundamentalen menschlichen Konzepts erfordere Ruhe und „ein fürsorgliches Verständnis der Realität“. Jede dieser beiden Eigenschaften erfordere ein

ausgeprägtes Bewusstsein,

hohe Intelligenz und

eine bescheidene und offene Akzeptanz

Und zwar zusammen mit jeglicher Abwesenheit von

Verlangen

Gier

Eifersucht

Angst und

Wut.

Mit wahrem Bewusstsein erreiche man ein Verständnis für andere und sei daher in sich selbst und mit der Welt im Frieden. In einem solchen Zustand sei eine Verwirrung der Prioritäten, insbesondere für oder zur Unterstützung eines Krieges, unmöglich. Nur die dunkelsten Berechnungen des Geistes können zum Krieg führen.

„Wir leben jetzt in einer Welt der Macht, des Verlangens, der Gier, der Angst und der Wut. Ob auf nationaler Ebene oder zwischen Nationen, man findet andauernde Konflikte oder sieht, wie künftige Kriege zu schwelen beginnen – alles begleitet von der Auseinandersetzung einer Seite mit der anderen. Dies sind Projektionen von Kriegen in uns selbst, die bei der Geburt entstehen oder durch Trauma, Bildung, Erfahrung oder Indoktrination in einen Glauben, der zum Dogma geworden ist, sei es nationalistisch, kommunistisch, kapitalistisch und/oder eine der vielen unverhältnismäßigen Formen der Pseudodemokratie .“ Robert Kowalczyk und Klaus Schichtmann

Das Paper von Robert Kowalczyk und Klaus Schichtmann schlägt eine „Heilung für diese Krankheit vor“. Ein Heilmittel, das seit langem in zahlreichen kurzlebigen Vereinbarungen und mit gut formulierten Formulierungen seit der Antike vorgeschlagen werde, Gedanken, die in dieser, unserer höchst verwirrenden und volatilen Zeit besonders notwendig seien. Die Menschheit könne sich den verwickelten Komplexitäten, die jetzt in den meisten Köpfen um ihren Ausdruck kämpfen, nicht länger stellen. Wir alle bräuchten „Unterstützung und Verständnis, angefangen von der ausgestreckten Hand in aufrichtiger Freundschaft bis hin zum Rat der besten unserer Psychologen“. Unsere Welt sei einfach zu einem Topf geworden, der kurz vor dem Überkochen stehe, da die individuelle Neurose möglicherweise in eine Massenpsychose – den Krieg – übergehe. Ein Zeitalter unserer Welt, das aktiv und willentlich unbewusst geworden sei.

Dr. Klaus Schichtmann ist ein Wissenschaftler, der zu Friedens- und Sicherheitsthemen geforscht, gelehrt und ausführlich veröffentlicht hat, darunter auch bei Transcend Media Service. Er treibt seit langem ein Heilmittel voran, das er „The Normative Current“ nennt. Der Kern seiner Arbeit bestehe darin, Klauseln in den nationalen Verfassungsgesetzen vieler Länder anzuerkennen, die Zusammenarbeit und Frieden ermöglichen. Dies erscheine auch in den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung sowie in Äußerungen und Aufrufen zum Frieden, die seit jeher in allen Kulturen zu finden seien. Eine teilweise Auflistung der Ergebnisse seiner Arbeit findet sich unten.

Da Robert Kowalczyk Klaus schon seit einigen Jahren kenne, haben sie kürzlich gemeinsam eine Theorie formuliert, die nach Beweisen verlange: Den Einsatz eines KI-Programms zur Förderung von Frieden und Nachhaltigkeit. Diese Theorie beinhalte „eine hochmoderne Computerisierung des gesammelten Wissens zum Thema Frieden, einschließlich derjenigen, die in diesem Aufsatz zusammen mit anderen unzähligen Theorien, Methoden und Ausdrücken erscheinen“. Ihre Hoffnung bestehe darin, den gesammelten programmierten Input zu einem tieferen und umfassenderen Verständnis der Wege zum Frieden zu nutzen, die darauf warten, beschritten zu werden. Mehr dazu folge in einem oder mehreren zukünftigen Aufsätzen bei trancend.

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (die bis 2030 erreicht werden sollen)

Beenden Sie die Armut in all ihren Formen überall. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. Sorgen Sie für ein gesundes Leben und fördern Sie das Wohlbefinden aller Menschen jeden Alters. Sorgen Sie für eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung und fördern Sie Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle. Erreichen Sie die Gleichstellung der Geschlechter und stärken Sie alle Frauen und Mädchen. Gewährleistung der Verfügbarkeit und nachhaltigen Bewirtschaftung von Wasser und Sanitäranlagen für alle. Den Zugang zu bezahlbarer, zuverlässiger, nachhaltiger und moderner Energie für alle sicherstellen. Fördern Sie nachhaltiges, integratives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle. Bauen Sie eine widerstandsfähige Infrastruktur auf, fördern Sie eine integrative und nachhaltige Industrialisierung und fördern Sie Innovationen. Reduzieren Sie die Ungleichheit innerhalb und zwischen Ländern. Machen Sie Städte und menschliche Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig. Sorgen Sie für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster. Ergreifen Sie dringend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen. Bewahren und nutzen Sie die Ozeane, Meere und Meeresressourcen nachhaltig für eine nachhaltige Entwicklung. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Landdegradation stoppen und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt Einhalt gebieten. Fördern Sie friedliche und integrative Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung, ermöglichen Sie allen den Zugang zur Justiz und bauen Sie wirksame, rechenschaftspflichtige und integrative Institutionen auf allen Ebenen auf. Stärkung der Umsetzungsmittel und Neubelebung der Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung.

Quelle: https://sdgs.un.org/goals

Wenn dies in den kommenden Jahren erreicht werden solle, bräuchten wir eine gestärkte, souveräne Organisation der Vereinten Nationen, die die UN-Mitgliedsstaaten selbst „durch Gesetz“ ermächtigt haben, indem sie nach und nach einen Teil ihrer nationalen Souveränität aufgegeben haben. Jede Nation müsse erkennen, dass echte Zusammenarbeit und wirksame Partnerschaften ein wirksames kollektives Sicherheitssystem erfordern, um sie aufrechtzuerhalten.

Der normative Strom

Es gäbe bereits wirksame Gesetze, die in vielen, insbesondere europäischen Verfassungen verankert sind und zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele beitragen könnten. „Diese nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedeten Verfassungen sehen Mittel und Wege vor, um die Zusammenarbeit sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die Vereinten Nationen effektiv arbeiten können. Tatsächlich kann eine einzelne Nation den Prozess des Übergangs zu einem internationalen Frieden auf der Grundlage von Gerechtigkeit und Ordnung einleiten, indem sie dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Hauptverantwortung für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit überträgt.“ Um den Weltfrieden zu retten, müsse Europa möglicherweise durch ein Nadelöhr gehen. Denn: „Echte Zusammenarbeit und wirksame Partnerschaften erfordern die Gewährleistung kollektiver Sicherheit.“

IRLAND: Zur Ausübung einer Exekutivfunktion des Staates in oder im Zusammenhang mit seinen Außenbeziehungen kann die Regierung in dem gesetzlich festgelegten Umfang und vorbehaltlich etwaiger Bedingungen solche in Anspruch nehmen oder übernehmen Organ, Instrument oder Verfahrensmethode, die von den Mitgliedern einer Gruppe oder Liga von Nationen, mit denen der Staat zum Zwecke der internationalen Zusammenarbeit in Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse verbunden ist oder wird, zu einem ähnlichen Zweck verwendet oder angenommen wird. (Artikel 29 IV, 2°, ursprünglich vom 1. Juli 1937)

FRANKREICH: Unter der Bedingung der Gegenseitigkeit akzeptiert Frankreich die Einschränkungen der Souveränität, die für die Organisation und Verteidigung des Friedens erforderlich sind. (Präambel, 1946, erneut bestätigt 1958)

ITALIEN: Italien verzichtet auf den Krieg als Instrument der Verletzung der Freiheit anderer Völker oder als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten und stimmt unter den Bedingungen der Gleichheit mit anderen Staaten den Einschränkungen seiner Souveränität zu, die für eine Organisation erforderlich sind, die dies gewährleistet Frieden und Gerechtigkeit zwischen den Nationen und fördert und ermutigt internationale Organisationen, die zu diesem Zweck gegründet wurden. (Artikel 11, Verfassung von 1948)

DEUTSCHLAND: (1) Der Bund kann durch Gesetz hoheitliche Befugnisse auf internationale Organisationen übertragen. (2) Zur Wahrung des Friedens kann der Bund Vertragspartei eines Systems der kollektiven Sicherheit werden; Dabei stimmt es solchen Einschränkungen seiner souveränen Befugnisse zu, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und unter den Nationen der Welt herbeiführen und sichern … (Artikel 24, Verfassung von 1949)

DÄNEMARK: Befugnisse, die gemäß dieser Verfassung bei den Behörden des Königreichs liegen, können durch einen Gesetzentwurf in einem genau festgelegten Umfang auf internationale Behörden übertragen werden, die im gegenseitigen Einvernehmen mit anderen Staaten zur Förderung der internationalen Rechtsordnung und Zusammenarbeit eingesetzt werden . (Artikel 20, 1953)

NORWEGEN: Um den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit zu gewährleisten oder um das internationale Recht und die internationale Ordnung sowie die Zusammenarbeit zwischen Nationen zu fördern, kann das Storting mit einer Dreiviertelmehrheit einer internationalen Organisation zustimmen, deren Mitglied Norwegen ist oder wird hat das Recht, innerhalb eines funktional begrenzten Bereichs Befugnisse auszuüben, die gemäß dieser Verfassung normalerweise den norwegischen Behörden zustehen … (Art. 115, 1965/2015)

BELGIEN: Die Ausübung bestimmter Befugnisse kann durch einen Pakt oder ein Gesetz Institutionen übertragen werden, die dem internationalen Zivilrecht unterliegen. (Artikel 34, 1971, erneut bestätigt 1994)

LUXEMBURG: Die Ausübung der in der Verfassung der Legislative, Exekutive und Judikative vorbehaltenen Befugnisse kann durch einen Vertrag vorübergehend Institutionen übertragen werden, die dem Völkerrecht unterliegen. (Artikel 49 A., 1973)

GRIECHENLAND: Um einem wichtigen nationalen Interesse zu dienen und die Zusammenarbeit mit anderen Staaten zu fördern, können Behörden durch eine Konvention oder Vereinbarung Agenturen einer internationalen Organisation übertragen werden … Griechenland kann frei vorgehen … die Ausübung nationaler Souveränität einzuschränken, soweit dies vorgeschrieben ist ein wichtiges nationales Interesse darstellt, die Menschenrechte und die Grundlagen einer demokratischen Regierung nicht verletzt und auf der Grundlage der Grundsätze der Gleichheit und unter der Bedingung der Gegenseitigkeit berührt wird. (Artikel 28 II., 1975)

SCHWEDEN: Die Entscheidungsbefugnis … kann … in begrenztem Umfang auf eine internationale Organisation für friedliche Zusammenarbeit, der Schweden angehört oder demnächst Mitglied werden wird, oder auf einen internationalen Gerichtshof übertragen werden. (Kapitel 10, Artikel 7, 1976, erneut bestätigt 2011)

PORTUGAL: Portugal lobt die Abschaffung aller Formen von Imperialismus, Kolonialismus und Aggression; allgemeine, gleichzeitige und kontrollierte Abrüstung; die Auflösung politisch-militärischer Blöcke und die Errichtung eines Systems der kollektiven Sicherheit, um eine internationale Ordnung zu schaffen, die in der Lage ist, Frieden und Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen den Völkern zu gewährleisten. (Artikel 7 II. von 1976)

SPANIEN: Durch ein organisches Gesetz kann die Ermächtigung zum Abschluss von Verträgen festgelegt werden, die einer internationalen Organisation oder Institution die Ausübung von aus der Verfassung abgeleiteten Befugnissen übertragen. Es liegt in der Verantwortung der Regierung, je nach Fall die Einhaltung dieser Verträge und der Resolutionen der internationalen oder supranationalen Organisationen zu gewährleisten, denen diese Abtretung zusteht. (Artikel 93 von 1978)

ÖSTERREICH: Durch Gesetz oder durch einen Staatsvertrag, der gemäß Artikel 50 (1) ratifiziert werden muss, können bestimmte Hoheitsrechte des Bundes auf zwischenstaatliche Institutionen übertragen werden … (Art. 9 Abs. 2 von 1981)

NIEDERLANDE: Die Regierung fördert die Entwicklung der internationalen Rechtsstaatlichkeit. (Artikel 90) … Legislative, exekutive und judikative Befugnisse können internationalen Institutionen durch oder gemäß einem Vertrag übertragen werden … (Artikel 92 von 1983, unverändert im Jahr 2008)

(Quelle: https://sdgs.un.org/goals )Art. 2 (Ziele), Nr. 4: Sie setzt sich für … eine gerechte und friedliche internationale Ordnung ein … Art. 140 (Pflichtreferendum) … b. Eintritt in Organisationen für kollektive Sicherheit oder in supranationale Gemeinschaften … (Verfassung von 1999)

Eine Reihe von Ländern außerhalb von Europa – Indien, Costa Rica, Japan, Timor-Leste, Singapur, die Philippinen, Guatemala, Argentinien, Burundi, Kongo und Zaire – hätten ähnliche Bestimmungen in ihren Verfassungen.

Insbesondere Artikel 9 der japanischen Verfassung

Er sei insofern von Bedeutung, als er, ähnlich wie die Bestimmung in der französischen Verfassung, bereits grundsätzlich Einschränkungen seiner nationalen Souveränität zugestimmt habe, die auf einen internationalen Frieden auf der Grundlage von Gerechtigkeit und Ordnung abzielen.

Von Interesse sei auch die Verfassung der neu gegründeten souveränen Nation Osttimor aus dem Jahr 2002, in der es heißt, sie ziele auf „Zusammenarbeit mit allen anderen Völkern … die friedliche Beilegung von Konflikten, allgemeine, gleichzeitige und kontrollierte Abrüstung, die Schaffung eines Systems der kollektiven Sicherheit und einer neuen internationalen Gemeinschaft“. Wirtschaftsordnung, die Frieden und Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen den Völkern gewährleistet.“

Um den Weg zu ebnen, verbot die Charta der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg die Androhung und Anwendung von Gewalt und legte fest, dass die Mitgliedstaaten dem Sicherheitsrat die „Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“ übertragen und diese bereitstellen können Es verfügt über ein Grundgesetz oder ein Betriebshandbuch (mit einer Liste von Standardarbeitsanweisungen, SOPs), um seine polizeilichen Maßnahmen als Exekutive der Vereinten Nationen zu leiten. Artikel 106 sieht eine Übergangszeit vor, in der sich die Organisation weiterentwickeln und von einem bewaffneten, negativen Frieden zu einem positiven, nachhaltigen Frieden übergehen soll. Während des Übergangs sollen die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats eine sichere Durchreise gewährleisten.

Friedensbekundungen im Wandel der Zeit

Im Folgenden einige kraftvolle Zitate, die den Wunsch nach Frieden in allen Teilen der Welt bezeugen; Als Teil der Normativen Strömung zeigen diese Aussagen seit jeher den starken Wunsch, internationalen Frieden und echte menschliche Sicherheit zu schaffen.

Margaret Mead (1901 – 1978): „Dies soll ein Übergang von der Armee zur Polizei sein, von der Betrachtung der Welt als eine Ansammlung kriegführender nationaler Einheiten hin zur Betrachtung als eine bürgerliche Einheit.“ (Margaret Mead, 1942)

1961 Das McCloy-Zorin-Abkommen zwischen den USA und der UdSSR, das im Dezember 1961 von der UN-Generalversammlung einstimmig angenommen wurde, zielte auf „die Auflösung militärischer Einrichtungen, einschließlich aller Stützpunkte“ sowie die völlige „Abschaffung der militärischen Ausbildung und die Schließung“ ab aller militärischen Ausbildungsstätten.“

Karl Jaspers (1883 – 1969): „Die Weltordnung würde mit der Abschaffung der absoluten Souveränität die Abschaffung des alten Staatsbegriffs zugunsten der Menschheit bedeuten.“ Das Ergebnis wäre kein Weltstaat (das wäre ein Weltreich), sondern eine durch Verhandlungen und Entscheidungen immer wieder neu etablierte Ordnung von Staaten, die sich innerhalb gesetzlich begrenzter Bereiche selbst regieren: ein allumfassender Föderalismus.“

1949 wurde eine Resolution des US-Kongresses angenommen, die darauf abzielte, die Entwicklung der Vereinten Nationen zu einer „Weltföderation anzustreben“, die allen Nationen offensteht und über definierte und begrenzte Befugnisse verfügt, die ausreichen, um den Frieden zu wahren und Aggressionen durch die Verabschiedung, Auslegung und Durchsetzung des Weltrechts zu verhindern. ” Eine identische Resolution wurde auch in England eingeführt.

1945 erklärte John F. Kennedy als junger Journalist auf der UN-Konferenz in San Francisco: „Dinge können nicht von oben erzwungen werden … Der internationale Verzicht auf Souveränität müsste vom Volk ausgehen – er müsste so stark sein, dass der …“ Gewählte Delegierte würden ihres Amtes enthoben, wenn sie dies nicht täten.“

Sarvepalli Radhakrishnan 1940: „So wie wir denken, dass die ultimative Realität ist, so verhalten wir uns.“ Vision und Handeln gehören zusammen. Wenn wir Absurditäten glauben, werden wir Gräueltaten begehen.“

Manabendra Nath Roy (1887 – 1954): „Diktatur jeglicher Form, wie plausibel der Vorwand auch sein mag, wird durch die radikal-humanistische Perspektive der sozialen Revolution ausgeschlossen … Um die Demokratie wirksam zu machen, muss die Macht immer beim Volk und beim Volk verbleiben.“ Es muss Mittel und Wege für das Volk geben, souveräne Macht effektiv auszuüben …“

Die Interparlamentarische Unionskonferenz in Genf 1924 empfahl den 30 nationalen Gruppen (darunter Japan, die Philippinen, Ägypten usw.), „ihren Parlamenten Entwürfe für eine Verfassungsänderung vorzulegen, die darauf abzielt … das Verbot jeglicher Kriegsführung …“

Die Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907 waren auf der Grundlage der Erkenntnisse der Aufklärung die ersten, die die Nationen der Welt in einer globalen Konföderation zusammenbrachten, deren Ziel es war, den Krieg als Institution abzuschaffen, Abrüstung zu erreichen und einen internationalen Gerichtshof zu errichten die friedliche Beilegung von Streitigkeiten.

Baron Kijūrō Shidehara (1872 – 1951): „Lasst uns gemeinsam mit der Weltmenschheit (sekai jinrui) eine Welt ohne Krieg (sensō naki sekai) erschaffen.“

Woodrow Wilson (1856 – 1924): „Es muss kein Kräftegleichgewicht geben, sondern eine Machtgemeinschaft; keine organisierten Rivalitäten, sondern ein organisierter gemeinsamer Frieden.“ (22. Januar 1917)

Mahatma Gandhi (1869 – 1948): „Wir wollen nicht wie Frösche im Brunnen bleiben. Wir streben eine Weltföderation an … auf keiner anderen Grundlage können die Probleme der modernen Welt gelöst werden …“

Marie Curie (1867 – 1934): „Die Menschheit wird eine grundlegend neue Denkweise brauchen, wenn sie überleben will … Wir müssen glauben, dass wir für etwas begabt sind und dass dieses Ziel erreicht werden muss.“

Uchimura Kanzo (1861 – 1930): „Eine Zivilisation, die nur unter der Schirmherrschaft von Staffeln und Armeekorps existiert, ist eine Anomalie. Es ist keine Zivilisation, es ist schlicht und einfach Barbarei!“

Kang Youwei (1858 – 1927): „Eine Welt ist eine Welt, weil alle Grenzen, die Spaltungen (und damit Gegensätze) geschaffen haben, abgeschafft wurden. Man nennt es das Zeitalter des völligen Friedens und der Gleichheit.“

In Artikel 34 der brasilianischen Verfassung von 1891 wurde in Anlehnung an den französischen Artikel hundert Jahre zuvor festgelegt: „Die Republik soll mit allen anderen Nationen zum Zweck der friedlichen und gegenseitigen Entwicklung ihres jeweiligen Reichtums zusammenarbeiten und auf das Unternehmen verzichten jeden Eroberungskrieg sowie gegen die Freiheit eines jeden Volkes.“

Leo Tolstoi (1828 – 1910): „Wenn jeder für seine eigenen Überzeugungen kämpfen würde, gäbe es keinen Krieg.“

Victor Hugo (1802 – 1885): „Lieben heißt handeln … Frieden ist die Tugend der Zivilisation.“ Krieg ist sein Verbrechen.“

In der französischen Verfassung von 1791 heißt es in Bezug auf die Beziehungen zu fremden Nationen: „Die französische Nation verzichtet darauf, Kriege zu führen, um Eroberungen zu erzielen, und sie wird ihre Kräfte niemals gegen die Freiheit eines Volkes einsetzen.“

Simon Bolivar (1783 – 1830): „Eine gerechte Sache kann niemals besiegt werden … Um etwas richtig zu machen, muss man es zweimal tun.“ Das erste Mal belehrt das zweite.“

Raja Ram Mohan Roy (1772 – 1833): „Wenn die Menschheit ins Leben gerufen und von Natur aus dazu geformt wird, die Annehmlichkeiten der Gesellschaft und die Freuden eines verbesserten Geistes zu genießen, kann es sein, dass sie berechtigt ist, sich jedem System zu widersetzen, sei es religiös, häuslich oder politisch.“ , was dem Glück der Gesellschaft abträglich ist oder darauf abzielt, den menschlichen Intellekt zu entwürdigen.“

Immanuel Kant (1724 – 1802): „…ohne einen Pakt der Nationen untereinander kann der Frieden weder begründet noch gesichert werden.“ Daher bedarf es einer besonderen Form des Bündnisses, das man als Friedensbündnis (foedus pacificum) bezeichnen könnte. Dies wäre nicht dasselbe wie ein Friedensvertrag (pactum pacis), denn während letzterer lediglich darauf abzielt, einen bestimmten Krieg zu beenden, zielt ersterer darauf ab, allen Kriegen für immer ein Ende zu setzen.“

Ogyū Sorai (1666 – 1728): „Wir dürfen nicht ruhen, bis der richtige Lebensunterhalt für jeden Menschen auf dieser Erde, den wir lieben und schätzen, erreichbar ist.“ Wir alle müssen dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen.“

Gottfried Leibniz (1646-1716): schlug ein universelles internationales System vor, das auf Gerechtigkeit und Ordnung basiert und an dem auch China teilnehmen sollte. „Nichts ist auf einmal erledigt …“

John Amos Comenius (1592 – 1670): „Wir sind alle Bürger einer Welt, wir sind alle von einem Blut … Lasst uns nur ein Ziel vor Augen haben, das Wohlergehen der Menschheit …“

Tokugawa Ieyasu (1543-1616): „Die Welt ist nicht der Besitz eines einzelnen Mannes. es wird von allen geteilt.“

Erasmus von Rotterdam (ca. 1466/1469 – 1536): „Der ungünstigste Frieden ist besser als der gerechteste Krieg.“

Averroes (Ibn Rushd, 1126 – 1198): „Unwissenheit führt zu Angst, Angst führt zu Hass und Hass führt zu Gewalt.“

Lactantius (250 – 325): „Die Waffen der Nationen sollen verbrannt werden; und nun wird es keinen Krieg mehr geben, sondern Frieden und ewige Ruhe.“

Marcus Tullius Cicero (106 – 43): „Frieden ist Freiheit in der Ruhe.“

Mozi (ca. 470 – ca. 391): „Der weise Mann, der das Reich regiert, sollte die Ursache der Unordnung kennen, bevor er sie in Ordnung bringen kann.“

Konfuzius (ca. 551 – ca. 479): „Innerhalb der vier Meere sind alle Menschen Brüder.“

Ashoka (ca. 304 – ca. 238): „Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt … Mögen sich die Verfechter aller Lehren in allen Ländern vereinen und in einer gemeinsamen Gemeinschaft leben.“

Jesaja (ca. 740 – ca. 686): „Und er wird zwischen den Nationen richten … und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Winzermessern umarbeiten; kein Volk wird das Schwert gegen das andere erheben, und sie werden nicht den Krieg lernen.“ mehr.“

Maha Upanishad (ca. 800 bis ca. 600): „Der eine ist ein Verwandter, der andere ein Fremder, sagen die Kleingeistigen. In Wahrheit ist die ganze Welt eine Familie (Sanskr. Vasudhaiva Kutumbakam).“

1269 v. Chr. wurde ein Vertrag auf Tontafeln von Hattusilli III., dem König der Hethiter, und Ramses, dem Pharao der Ägypter, unterzeichnet; Es war vielleicht der erste Friedensvertrag in der Geschichte, der ewige Freundschaft, dauerhaften Frieden, territoriale Integrität, Nichtangriff, gegenseitige Hilfe usw. versprach.

Ein Aufruf für das normale aktuelle Projekt

Wir möchten alle Friedensprofis und die vielen, die sich für den Frieden einsetzen, auffordern, sich uns auf eine von drei Arten anzuschließen:

Bitte ergänzen Sie die oben formulierten Ideen und Beispiele auf jede erdenkliche Weise, indem Sie auf diesen Artikel unten antworten oder einem von uns Ihre Ergänzungen, Empfehlungen, nachdenklichen Überlegungen, Fragen oder jede andere Form von Beiträgen zu unseren Ideen, Idealen oder unserer Arbeit senden .

Wenn Sie Friedensarbeiter sind, über Expertenwissen im Einsatz von KI verfügen und mit uns zusammenarbeiten möchten, kontaktieren Sie uns bitte zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Wenn Sie andere Veröffentlichungen kennen, in denen dieser Aufsatz geschätzt werden könnte, veröffentlichen Sie ihn bitte dort zusammen mit einem Verweis auf Transcend Media Service (TMS) https://www.transcend.org/tms/ zusammen mit seinen vielen guten Beiträgen zu Peace over diese vielen Jahre.

Besondere Anerkennung gilt Antonio CS Rosa, Herausgeber von TMS, für seine lebenslange Arbeit zur Verbreitung der Wahrheit des Friedens und dafür, dass er uns den Raum gibt, unsere Ideen, Ideale und Hoffnungen auszudrücken.

Wir wünschen allen ein schönes und friedlicheres Jahr 2024, während wir alle an einer lebendigeren, friedlicheren, ausgeglicheneren und nachhaltigeren Welt arbeiten. Lasst uns alle die Ärmel hochkrempeln, über die Möglichkeiten nachdenken und im neuen Jahr daran arbeiten, eine bessere Welt zu schaffen.

Robert Kowalczyk ist Mitglied des TRANSCEND Network for Peace Development Environment . Er ist ehemaliger Professor und Vorsitzender der Abteilung für interkulturelle Studien an der Fakultät für Kunst, Literatur und Kulturwissenschaften der Kindai-Universität in Osaka, Japan. Robert hat eine Vielzahl von Projekten im interkulturellen Bereich koordiniert und ist derzeit internationaler Koordinator des Peace Mask Project . Er hat auch in der kulturellen Dokumentarfotografie gearbeitet und verfügt über Portfolios mit Bildern aus Korea, Japan, China, Russland und anderen Ländern. Er hat regelmäßig Beiträge für das Kyoto Journal verfasst . Der Kontakt kann über sein Website-Portfolio hergestellt werden: robertkowalczyk.zenfolio.com . E-Mail: Journey04@mac.com

Dr. Klaus Schichtmann ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Artikel und mehrerer Bücher, darunter „Japan in the World“. Shidehara Kijuro, Pacifism and the Abolition of War (Lexington 2009) und A Peace History of India. Von Ashoka Maurya bis Mahatma Gandhi (Vij Books 2016). Der gebürtige Hamburger reiste in den 1960er-Jahren über Land nach Indien und nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er Friedensaktivist und Umweltschützer. Als Weltföderalist und Mitglied der International Peace Research Association (IPRA) nahm er an vielen internationalen Konferenzen teil. Nachdem er ein Stipendium für einen Forschungsaufenthalt in Japan erhalten hatte, wurde seine Dissertation über Shidehara und Artikel 9 1997 auf Deutsch veröffentlicht. Dr. Schlichtmann ist unter kschlichtmann@law.email.ne.jp erreichbar. Kontakt: klaus.san@gmail.com

