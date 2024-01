TFF • Transnational Foundation & Jan Oberg

Erstellt am 18.01.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 98 mal gelesen und am 18.01.2024 zuletzt geändert.

Da der lesenswerte Newsletter von Jan Oberg in Englisch erscheint und das animierte Bildchen so nett ist habe ich den Newsletter ins Deutsche übersetzt und lege ihn allen ans Herz die jenseits des NATO-Infowars Informationen und Meinungen schätzen.

TFF # 731 – Lund, Schweden, 18. Januar 2023Lund, Sweden, January 18, 2023

Lieber Freund,Dear friend,

Unsere Plattformen sind Our platforms are The TransnationalThe Transnational , , TFF SubstackTFF Substack , ,TFF 2 News und Jan Obergs Online-Home . Hier ist eine Auswahl von Beiträgen zu The Transnational; Schauen Sie sich die anderen drei an, um noch viel mehr zu erfahren: TFF 2 News and Jan Oberg’s online home. Here is a selection of posts on The Transnational; check out the other three for much more:

TFF ist wirklich darauf angewiesen, dass Sie seine Inhalte teilen …

Willkommen bei TFF PressInfo zu The Transnational auf Substack! Welcome to TFF PressInfo on The Transnational on Substack! Abonnieren Sie hier!Subscribe here!

We really need you to share our stuff… Alle Materialien können mit der entsprechenden Referenz und einem Link zum ursprünglichen TFF-Beitrag und dem Autor All materials can be reproduced freely with due reference and a link to the original TFF post and the author ohnewithout Änderungen oder Kürzungen frei reproduziert werden.alterations or shortenings.https://www.youtube-nocookie.com/embed/OYf8VZdz1Bo?rel=0&autoplay=0&showinfo=0&enablejsapi=0

CGTN, 16. Januar 2024CGTN, January 16, 2024