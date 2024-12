Wölfe im Schafspelz für den Frieden?

Erstellt am 12.06.2024 von Andreas Hermann Landl

Die Föderation für Weltfrieden hat mir wieder mal eine Einladung gesendet, Vivaldi? Ah nett, Vivaldi, mag ich, wunderbar! Soll ich mit meiner Freundin hingehen? Für Weltfrieden bin ich ja auch. Moment den Weltfrieden und sogar den Friedensjournalismus pachten ja alle möglichen Leute zur Zeit. Die FPÖ, Linke, Rechtsextreme, … Nicht einmal als Friedensjournalist kann man sie sich ersparen sogar für über sich selbst nach zu denken und über andere „Friedenstauben“.

Folgt mir! Ich mache euch zu Menschenfischern?

Na eh klar, Gott hat die Überfischung der Meere schon vorher gesehen und Fischer kann man halt mit Fischen ködern und dann göttlich vernaschen – oder nicht? Auf jeden Fall gibt es da ein Buch dazu mit Anleitungen die seit über 2000 Jahren funktionieren und sogar Millionen Menschen ihr Leben opfern ließen auf den Schlachtfeldern heiliger Kriege. Vielleicht sollte ich doch Rüstungsaktien kaufen wie der Referent Moon und …?

Vorneweg, ich mag Fisch; besonders Raubfische in Bioqualität. Ich habe zwar schon gesehen wie der Fisch dafür umgebracht wird, ich bin halt im christlichen Abendland sozialisiert. Der Fisch im Bauch befriedigt meinen Hunger und ich habe da ein Rezept, hm“? Wie es dem Fisch dabei geht verdränge ich meist. Eigentlich ist das Gewalt gegen Tiere. Meine Liebe zu Vivaldi stürzt mich in Fragen über Fragen. Für Klima- und Artenschutz und ein bisschen Frieden sollte ich wohl noch einmal kritisch über Peace Food nachdenken. Eins nach dem anderen!

Wieviel Frieden bringt die Föderation – Universal Peace Federation (UPF)?

Die Föderation für Weltfrieden, auch als Universal Peace Federation (UPF) bekannt, ist eine international aktive NGO, die sich dem globalen Frieden und der Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen und Nationen widmet, wie die UNESCO, … Sie wurde von Sun Myung Moon, einem südkoreanischen religiösen Führer, gegründet. Sie verfolgt das Ziel, durch interreligiöse Dialoge, Bildung, kulturellen Austausch und humanitäre Projekte Frieden und Entwicklung weltweit zu fördern. Wäre doch ein Fortschritt Frieden auf Erden statt Moslems, Christen, Juden, … die sich gegenseitig mit Gewalt in den Himmel oder die Hölle befördern. Es gibt ja Stimmen die sagen das ist ganz schlecht für die Seele. Die bleibt dann hängen und irrt herum oder noch schlimmer sie bruzelt im Fegefeuer wie der Raubfisch in meiner Pfanne.

Friedenskonferenzen als Moon-Fischernetz?

Die UPF organisiert Konferenzen, bei denen Vertreter verschiedener Religionen, politischer Führungskräfte und der Zivilgesellschaft zusammenkommen, um über Friedensstrategien zu diskutieren und gemeinsame Lösungen für globale Probleme zu entwickeln. Ihre Initiativen beziehen sich oft auf Themen wie

Konfliktlösung

Menschenrechte und

nachhaltige Entwicklung.

Kritische Betrachtungen zur Föderation für Weltfrieden – Universal Peace Federation (UPF)

Als Organisation wird die UPF manchmal kritisch betrachtet. Vor allem wegen ihrer Verbindung zu Moon’s Unification Church (MUC), die von einigen als kontrovers und intransparent angesehen wird. Die UPF strebt danach, durch ihre Arbeit einen bedeutenden Beitrag zum Weltfrieden zu leisten, Moon wie die Welt vereinen, ich auch! Also ab zum Vivaldi Konzert. Spielen die eigentlich die 4 Jahreszeiten oder den Messias. Messias herrlich! Da bekomme sogar ich als Freigeist Hoffnung auf himmlische Verheißungen.

UPF und HPWL

HPWL (Heavenly Parents‘ Holy Community World Peace): Diese Bezeichnung kann in Verbindung mit der Lehre der Vereinigungskirche stehen, insbesondere im Kontext von Sun Myung Moon’s Nachfolgern.

Ab in die Moon Church? Wen ja, dann ich welche?

Sun Myung Moon (1920-2012). Er war ein südkoreanischer religiösen Führer. Aber da gab es doch einige Kritik? Moon’s Unification Church, was wird kontrovers gesehen? Kann die Förderateion als Vorfeldorganisation gesehen werden, wie die Muslimbruderschaft oder die Nettigkeiten von Opus Dei bevor sie die Menschen an der Angel hängen haben und dazu bringen sich zu geiseln und Bußgürtel zu tragen die Stachel ins Fleisch treiben während man im Kabinett des Kanzlers arbeitet oder als Finanzhai kleine Fische für Opus Dei in Hülle und Fülle an Land holt. „Unter der faschistischen Diktatur von General Francisco Franco gewann Opus Dei enormen Einfluss in Spanien und dehnte sich auch auf andere Staaten aus.“ Opus Dei ist auf Wachstumskurs während die Katholische Kirche eher schrumpft. Merken wir uns vorerst nur das ähnliche Muster.

Sun Myung Moon, der Gründer der Vereinigungskirche

Diese Kirche ist auch bekannt als die Unification Church. Er ist eine Figur, die aufgrund ihrer Lehren und Praktiken sowohl

beachtliche Anhängerschaft als auch

erhebliche Kritik

auf sich gezogen hat.

Diese Kirche wurde in den 1950er Jahren in Südkorea gegründet. Sie breitete sich schnell international aus. Sie ist bekannt für ihre

Massenhochzeiten und

die starke Betonung der Familie sowie für

ihre konservativen religiösen und

sozialen Ansichten.

Die Hauptkritikpunkte an Moon und seiner Kirche beinhalten häufig:

Autoritäre Strukturen: Die Vereinigungskirche wird oft als hierarchisch und streng kontrolliert beschrieben, mit Moon selbst an der Spitze, der eine quasi göttliche Verehrung genießt. Rekrutierungspraktiken: Die Kirche wurde beschuldigt, manipulative Praktiken zur Anwerbung neuer Mitglieder einzusetzen, einschließlich intensiver Bindung von Individuen in einem emotionalen und sozialen Kontext, was Kritiker als Ausnutzung wahrnehmen. Finanzielle Transaktionen: Es gab verschiedene Vorwürfe bezüglich der finanziellen Praktiken der Kirche, einschließlich der Verwendung von Spenden für geschäftliche Unternehmungen der Moon-Familie. Politische Verbindungen: Die Vereinigungskirche unterhielt enge Beziehungen zu politischen Führern und versuchte aktiv, Einfluss auf die Politik auszuüben, was zu Bedenken bezüglich der Trennung von Kirche und Staat führte.

Hinsichtlich der Frage, ob die Föderation für Weltfrieden als eine Art Vorfeldorganisation gesehen werden kann, ähnlich wie es bei der Muslimbruderschaft oder dem Opus Dei wahrgenommen wird, gibt es durchaus Parallelen. Diese Organisationen dienen oft dazu, die Grundüberzeugungen ihrer Gründer oder zentralen Organisationen durch soziale, bildungsbezogene und politische Aktivitäten zu verbreiten und gleichzeitig eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen.

Im Fall von Moons UPF wird die Verbindung zur Vereinigungskirche und zu Moon von Kritikern als ein Hinweis darauf angesehen, dass ihre Aktivitäten möglicherweise auch darauf ausgerichtet sind, die Glaubensgrundsätze der Vereinigungskirche indirekt zu fördern.

Methoden, Absichten und Transparenz von Religionen und Friedensorganisationen?

Es dürfte wie die Geschichte zeigt wichtig, dass Organisationen, die sich in politischen, sozialen und religiösen Bereichen bewegen, hinsichtlich ihrer Methoden und Absichten transparent und offen für kritische Bewertung sind. Nur so kann echtes Vertrauen der Öffentlichkeit gewonnen werden und ihre Ziele wirksam verfolgt werden. Wie heißt es so schön: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln?“ – oder Bußgürteln, … ?

Ist Moon und die Föderation transparent und offen für kritische Bewertung?

Die Frage nach Transparenz und Offenheit für kritische Bewertung sowohl bei Sun Myung Moon als auch bei der Föderation für Weltfrieden (Universal Peace Federation, UPF) stößt auf gemischte Reaktionen und hängt stark von der Perspektive des Betrachters ab.

Transparenz: Kritiker haben häufig bemängelt, dass sowohl die Vereinigungskirche als auch die mit ihr verbundenen Organisationen, wie die UPF, nicht ausreichend transparent in ihren finanziellen und organisatorischen Strukturen sind. Es gibt Berichte, dass es schwierig ist, detaillierte Informationen über die Verwendung von Spenden, die genauen Verbindungen zu kommerziellen Unternehmungen und die inneren Abläufe der Organisation zu erhalten.

Offenheit für Kritik: Was die Offenheit für kritische Bewertung betrifft, so scheint es, dass sowohl Moon als auch seine Organisationen traditionell eher zurückhaltend sind, wenn es um die Auseinandersetzung mit Kritik geht. Die Organisationen haben selten öffentlich auf kritische Berichte reagiert, außer um ihre Glaubensgrundsätze oder Aktivitäten zu verteidigen.

Reaktion auf öffentliche Wahrnehmung: Die UPF und verwandte Organisationen haben Veranstaltungen und Konferenzen durchgeführt, die darauf abzielen, ein breiteres Verständnis und Akzeptanz für ihre Aktivitäten zu schaffen. Sie laden häufig Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen ein, was dazu beiträgt, ihre Sichtbarkeit und Legitimität in bestimmten Kreisen zu erhöhen. Allerdings bleibt die Frage offen, inwieweit diese Initiativen eine echte Auseinandersetzung mit kritischen Fragen zulassen oder lediglich der Imagepflege dienen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Forderung nach mehr Transparenz und einer offeneren Diskussionskultur für viele religiöse und weltanschauliche Organisationen, einschließlich der von Moon gegründeten, eine fortlaufende Herausforderung darstellt. Eine ausgewogene Beurteilung erfordert oft eine eingehende Untersuchung und einen kritischen Dialog, der über öffentliche Veranstaltungen und Erklärungen hinausgeht.

Autoritäre Strukturen bei der Vereinigungskirche?

Moon’s Kirche wird oft als hierarchisch und streng kontrolliert beschrieben. Moon selbst und sein Familie war an der Spitze. Er und sein Nachfolger werden quasi göttlich verehrt. Also, das wirft wohl eine Menge Fragen auf, bevor ich sorglos zum Vivaldi Konzert gehen kann – oder.

Wie hierarchisch und streng wird konkret kontrolliert?

Beispiele für göttliche Verehrung ?

? Rekrutierungspraktiken – Welche manipulative Praktiken zur Anwerbung neuer Mitglieder sind bekannt?

Welche Beispiele intensiver Bindung von Individuen in einem emotionalen und sozialen Kontext über die Weltförderation ist zu befürchten?

Bekannte konkrete Beispiele?

Wie äußert sich die Ausnutzung die Kritiker wahrnehmen. In Geld, in Arbeit, …?

Finanzielle Transaktionen – finanziellen Praktiken der Kirche?

Vermögen der Kirche, der Weltförderung?

Verwendung von Spenden für geschäftliche Unternehmungen der Moon-Familie öffentliche bekannte Beispiele?

Whistle Blower*innen?

Politische Verbindungen der Vereinigungskirche?

Welche engen Beziehungen zu politischen Führern sind bekannt?

Welche versuchte aktiv, Einfluss auf die Politik auszuüben?

Welche zu Bedenken bezüglich der Trennung von Kirche und Staat wurden konkret geäußert?

Könnte man dagegen Klagen?

Hat der Verfassungsschutz verschiedener Länder die Kirche unter Beobachtung. Ist sie in manchen Ländern verboten?

Wie schaut es mit der Weltförderation für Frieden aus?

Diese Fragen zur Vereinigungskirche und der Föderation für Weltfrieden (UPF) decken viele Aspekte ab, von der Organisationsstruktur über Rekrutierungspraktiken bis hin zu politischen Verbindungen. In der Folge einige erste Recherchen dazu.

Autoritäre Strukturen und göttliche Verehrung

Die Vereinigungskirche ist in der Tat stark hierarchisch organisiert, mit Sun Myung Moon und seiner Familie an der Spitze. Moon wurde von seinen Anhängern oft als eine Art Messias-Figur angesehen, dessen Worte und Anweisungen göttliche Autorität hatten. Diese Verehrung manifestierte sich in rituellen Praktiken und der tiefen Überzeugung, dass Moon direkt von Gott beauftragt wurde, um das Christentum zu erneuern und die Welt zu einen.

Rekrutierungspraktiken der Moonkirche

Zu den kritisierten Rekrutierungspraktiken der Vereinigungskirche zählen:

Intensive Seminare und Workshops : Neumitglieder werden oft zu intensiven Bildungsprogrammen eingeladen, die darauf abzielen, sie emotional und ideologisch an die Kirche zu binden.

: Neumitglieder werden oft zu intensiven Bildungsprogrammen eingeladen, die darauf abzielen, sie emotional und ideologisch an die Kirche zu binden. Sozialer Druck und Isolation : Es gibt Berichte, dass neue Mitglieder dazu ermutigt werden, sich von ihren Familien und dem gewohnten sozialen Umfeld zu distanzieren, um eine engere Bindung zur Kirche zu fördern.

: Es gibt Berichte, dass neue Mitglieder dazu ermutigt werden, sich von ihren Familien und dem gewohnten sozialen Umfeld zu distanzieren, um eine engere Bindung zur Kirche zu fördern. Emotionale Überwältigung: Bei Veranstaltungen wird oft eine Atmosphäre geschaffen, die darauf abzielt, emotionale Reaktionen zu verstärken, was Teilnehmer anfälliger für die Botschaften der Kirche macht.

Finanzielle Transaktionen

Die finanziellen Aktivitäten der Vereinigungskirche und der UPF sind komplex und oft undurchsichtig. Die Kirche ist in eine Vielzahl von geschäftlichen Unternehmungen involviert, einschließlich Medienunternehmen, Immobilien und anderen kommerziellen Projekten. Kritiker haben beanstandet, dass Spendengelder möglicherweise für diese Unternehmungen verwendet werden, anstatt für gemeinnützige Aktivitäten.

Whistleblower und ehemalige Mitglieder haben in einigen Fällen die finanziellen Praktiken der Kirche öffentlich gemacht.

Politische Verbindungen

Die Vereinigungskirche hat traditionell versucht, politischen Einfluss auszuüben, oft durch die Bildung von Beziehungen zu politischen Führern und durch politisch orientierte Veranstaltungen. In den USA zum Beispiel gründete Moon die „Washington Times“, eine Zeitung, die oft ihre politische Ausrichtung und Verbindungen zur Kirche widerspiegelte. Diese Art der Einflussnahme hat zu Bedenken in Bezug auf die Trennung von Kirche und Staat geführt.

Überwachung durch den Verfassungsschutz

Die Aktivitäten der Vereinigungskirche und der UPF sind in verschiedenen Ländern unterschiedlich wahrgenommen worden. In einigen Fällen, wie in Deutschland während der 1970er und 1980er Jahre, stand die Kirche unter Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Ein generelles Verbot in demokratischen Staaten ist allerdings selten, da dies grundlegende Freiheitsrechte berühren würde.

Verbot und Überwachung der Weltförderation

Die UPF selbst wird meistens nicht so streng beobachtet wie die Vereinigungskirche, da sie sich oft auf interreligiöse und friedensfördernde Aktivitäten konzentriert, die weniger direkt mit den umstrittenen Lehren der Kirche verbunden sind. Dennoch bleibt die Verbindung zur Vereinigungskirche zur Föderation für Weltfrieden(UPF – HPWL) und zu Moon eine Quelle der Kontroverse.

Diese Punkte zeigen, dass sowohl die Vereinigungskirche als auch die UPF etc. komplex und in verschiedenen Aspekten kontrovers sind. Ihre Wirkung und ihre Aktivitäten bleiben bis heute Gegenstand intensiver Diskussionen und Untersuchungen.

Veranstaltungen, Seminare Workshops für den Weltfrieden oder als Fischernetz?

Intensive Seminare und Workshops: Neumitglieder werden oft zu intensiven Bildungsprogrammen eingeladen, die darauf abzielen, sie emotional und ideologisch an die Kirche zu binden.

Eine Kurzgeschichte zur Illustration wien man sich das vorstellen kann

Wie könnten die die Moonis über die Weltföderation mit Vivaldi ködern

ideologisch und emotional binden und

dann durch sozialen Druck und Isolation von Familie und gewohnten sozialen Umfeld distanzieren emotional überwältigten

emotionale Reaktionen verstärken und anfälliger für die Botschaften der Kirche machen.

Wie könnte ich mich dann vielleicht wieder lösen und und als Whistleblower mit anderen ehemaligen Mitglieder die finanziellen Praktiken der Kirche öffentlich machen

Wie ich aufzeigen dass die „Washington Times“ gezielt Einfluss nimmt und die Trennung von Kirche und Staat bedroht.

Wie Licht in die Fälle in Deutschland während der 1970er und 1980er Jahre bringen – in denen die Kirche unter Beobachtung durch den Verfassungsschutz stand? Diese Erkenntisse bekannt machen

UPF, HPWL Verbindungen zu den Moonis?

In wie vielen Ländern gibt es heute die UPF und Moon?

Ist er auch in Diktaturen und Autokratien?

Wie reich war Moon und ist seine Familie heute?

Was kostet die UPF in Österreich, Deutschland, … die Familie Moon?

Kurzgeschichte: Wie ich der Falle der Weltförderation entkam

Es begann alles so hoffnungsvoll. Ich war auf der Suche nach einer Gemeinschaft, die meine Sehnsucht nach Frieden und Einheit der Menschen teilte. Die Föderation für Weltfrieden (UPF) schien die Antwort zu sein, eine Organisation, die auf den Lehren von Sun Myung Moon basierte, jedoch eine friedliche Koexistenz und globale Harmonie predigte. Ihre Einladung zu einem kostenlosen Wochenendseminar klang unwiderstehlich.

Das Seminar war intensiv. Von morgens früh bis spät in die Nacht wurden wir mit Vorträgen, Gruppenübungen und gemeinsamen Aktivitäten überhäuft. Die Redner sprachen über die Notwendigkeit einer neuen spirituellen Bewegung, die dazu bestimmt war, die Welt zu vereinen. Sie vermittelten eine Dringlichkeit, eine Art göttlichen Auftrag, der schwer zu ignorieren war. Ich fühlte mich geschmeichelt, Teil dieser scheinbaren Elite zu sein.

Mit fortschreitender Zeit wurde der Druck intensiver. Die Leiter des Seminars förderten uns, unsere Vergangenheit hinter uns zu lassen und vollständig in der Gemeinschaft aufzugehen. Die emotionale Überwältigung durch ständige Gruppenaktivitäten und die Isolation von meiner Familie und meinen Freunden begann. Sie behaupteten, dies würde die spirituelle Reinigung beschleunigen. Ich begann, mich von meinem gewohnten Umfeld zu entfernen, getrieben von der Angst, zurückgelassen zu werden.

Die ständige Betonung der Göttlichkeit Moons, die rituellen Gesänge und Gruppendruck machten es schwer, einen klaren Kopf zu bewahren. Ich wurde immer abhängiger von ihrer Anerkennung. Die Ideologie der UPF wurde zu meinem einzigen Lebensinhalt.

Doch eines Tages erreichte mich ein Anruf von einem ehemaligen Mitglied. Er hatte sich losgesagt und enthüllte mir die Wahrheit hinter der Fassade der UPF und der Vereinigungskirche. Er sprach von manipulativen Praktiken und der Ausnutzung der Mitglieder für finanzielle Gewinne der Moon-Familie. Schockiert begann ich, eigene Recherchen anzustellen.

Mit seiner Hilfe kontaktierte ich andere Aussteiger. Zusammen traten wir an die Öffentlichkeit und berichteten von den zweifelhaften Finanzen der Kirche und ihrer geschäftlichen Unternehmungen. Unsere Enthüllungen brachten Licht in die dunklen Ecken der UPF und ihrer Verbindung zu den Medienunternehmen wie der „Washington Times“, die politischen Einfluss zugunsten der Kirche geltend machten.

Durch die Unterstützung meiner Familie und Freunde gelang es mir, mich von der UPF zu lösen. Unsere Geschichte gewann an Aufmerksamkeit, und bald wurde die Vereinigungskirche in Deutschland, wie in den 1970er und 1980er Jahren, erneut von den Behörden beobachtet. Die Verbindungen der UPF zu Moon wurden kritisch hinterfragt, und ich erkannte, wie weitreichend ihr Einfluss selbst in demokratischen Gesellschaften war.

Die UPF ist in vielen Ländern aktiv, einschließlich Diktaturen und Autokratien, wo sie häufig weniger Überwachung erfährt. Das Vermögen der Moon-Familie, ausgedehnt durch ihre zahlreichen geschäftlichen Unternehmungen, bleibt größtenteils undurchsichtig, auch in Bezug auf die genauen Kosten, die ihre Aktivitäten in verschiedenen Ländern, einschließlich Österreich und Deutschland, verursachen.

Diese Erfahrung hat mich tief geprägt. Sie lehrte mich, die Wichtigkeit von kritischem Denken und Unabhängigkeit zu schätzen, und sie motivierte mich, weiterhin für Aufklärung und Transparenz zu kämpfen.

Harrari: „Money is the most universal and most efficient system of mutual trust ever devised.“

Das Vermögen der Moon-Familie

Es ist ausgedehnt durch ihre zahlreichen geschäftlichen Unternehmungen, bleibt größtenteils undurchsichtig, auch in Bezug auf die genauen Kosten, die ihre Aktivitäten in verschiedenen Ländern, einschließlich Österreich und Deutschland, verursachen.

Wie könnte man das Moon Kirchenvermögen schätzen?

Haben investigative Journalisten, Sachbuchautoren … schon darüber geschrieben?

Welche Zahlen sind im Umlauf? Mitgliederzahlen der UPF weltweit, der Moonkirche?

Hat Moon auch andere Vorfeldorganisationen?

Das Vermögen der Moon-Familie und die finanziellen Verhältnisse der von ihnen beeinflussten Organisationen wie der Vereinigungskirche und der Föderation für Weltfrieden (UPF) zu schätzen, ist aufgrund mangelnder Transparenz schwierig. Es gibt allerdings einige Ansätze und Recherchen, die Licht ins Dunkel bringen könnten:

Ansätze zur Schätzung des Vermögens der Moonkirche

Analyse der Unternehmensbeteiligungen: Die Moon-Familie ist bekannt dafür, in diverse Geschäftsbereiche investiert zu haben, darunter Medienunternehmen (wie

*die „Washington Times“)

* Hotelketten

* landwirtschaftliche Betriebe und

* sogar Waffenherstellung.

Die öffentlichen Geschäftsberichte verbundener Unternehmen könnten Anhaltspunkte über den Umfang und Wert dieser Investitionen liefern. Untersuchung der Immobilienbesitztümer: Die Moon-Kirche und ihre verbundenen Organisationen besitzen Immobilien weltweit, darunter

* Ausbildungszentren

* Kirchengebäude und andere Einrichtungen.



Lokale Grundbuchämter und Immobilienbewertungen könnten Informationen über den Wert dieser Besitztümer bieten.

Spenden und Mitgliederbeiträge: Als religiöse Organisationen erhalten die Vereinigungskirche und die UPF möglicherweise erhebliche Summen durch Spenden und Mitgliederbeiträge. Eine Untersuchung der Finanzunterlagen könnte Aufschluss über die Einnahmen aus diesen Quellen geben.

Wie heißt es so schön, über Geld spricht man nicht, Geld hat Moon.

Recherche und Veröffentlichungen

Investigative Journalisten und Sachbuchautoren haben sich bereits mit der finanziellen Situation der Moon-Familie und ihrer Organisationen befasst. Beispielsweise wurde in Berichten auf die komplexen Geldflüsse und die Verwendung von Kirchengeldern für geschäftliche Unternehmungen hingewiesen. Genauere Zahlen und Analysen sind jedoch selten, da viele der finanziellen Transaktionen hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Mitgliederzahlen

Die genauen Mitgliederzahlen der Vereinigungskirche und der UPF sind schwer zu bestimmen. Schätzungen variieren stark, wobei einige Quellen von Hunderttausenden Mitgliedern weltweit sprechen. Diese Zahlen können jedoch aufgrund von Übertreibungen der Organisationen selbst oder unterschiedlichen Definitionen, wer als Mitglied zählt, variieren.

Andere Vorfeldorganisationen

Neben der UPF hat die Moon-Familie eine Reihe anderer Organisationen ins Leben gerufen, die verschiedene gesellschaftliche und politische Zwecke verfolgen. Dazu gehören:

Women’s Federation for World Peace : Fokussiert auf die Rolle der Frauen in der Friedensbildung.

: Fokussiert auf die Rolle der Frauen in der Friedensbildung. Peace Cup : Ein internationales Fußballturnier zur Förderung von Frieden durch Sport.

: Ein internationales Fußballturnier zur Förderung von Frieden durch Sport. The Collegiate Association for the Research of Principles (CARP) : Eine Studentenorganisation, die Bildungsprogramme und Workshops anbietet.

: Eine Studentenorganisation, die Bildungsprogramme und Workshops anbietet. die HPWL

Diese Organisationen tragen dazu bei, die Reichweite und den Einfluss der zentralen Lehren der Vereinigungskirche in unterschiedliche Gesellschaftsbereiche auszuweiten, was auch Teil der Strategie sein könnte, die Akzeptanz ihrer Ideologien zu erhöhen.

Zur detaillierteren Untersuchung dieser Themen wäre eine gründliche investigative Recherche nötig, möglicherweise durch spezialisierte Journalisten oder Forscher, die Zugang zu internen Dokumenten und vertrauenswürdigen Quellen innerhalb dieser Organisationen haben.

Investigative Journalisten und Sachbuchautoren – die bekanntesten Personen und Werke, Links und Internetquellen zur weiteren Erforschung des Friedens on the Dark Side of the Moon?

Zur Untersuchung der Vereinigungskirche und Sun Myung Moon gibt es einige bemerkenswerte Werke von investigativen Journalisten und Autoren:

Frederick Sontag – In seinem Buch „Sun Myung Moon and the Unification Church“ betrachtet Sontag die Kirche und ihre Aktivitäten kritisch, basierend auf seinen umfangreichen Reisen und Interviews mit Kirchenmitgliedern sowie Gesprächen mit Moon selbst. Sontag, ein Professor für Philosophie, bot in diesem 1977 veröffentlichten Buch detaillierte Einblicke in die Glaubenslehren und die soziale Struktur der Kirche​ (Internet Archive)​. James Bjornstad – Das Buch „Sun Myung Moon & the Unifiation Church“ behandelt ebenfalls die Unification Church, spezialisiert sich auf die Lehren und Praktiken der Kirche und stellt deren Kontroversen dar. Bjornstad, bekannt für seine kritische Sicht auf neue religiöse Bewegungen, versucht in seinem Werk, ein umfassendes Bild von der Kirche und ihrer Wirkung zu vermitteln​ (Internet Archive)​.

Diese Bücher und viele weitere Diskussionen über die Kirche beleuchten verschiedene Aspekte von Moon’s Einfluss und der Organisation selbst, von den spirituellen Lehren bis hin zu den politischen Ambitionen und finanziellen Aktivitäten.

Für weiterführende Informationen können Sie diese Werke hier direkt einsehen:

Frederick Sontags Analyse auf Archive.org

James Bjornstads Untersuchungen auf Archive.org

Diese Quellen bieten detaillierte Analysen und Hintergründe, die beim Verständnis der Tiefe und Komplexität der Vereinigungskirche helfen können.

Archive.org?

Archive.org, auch bekannt als das Internet Archive, ist eine digitale Bibliothek, die freien Zugang zu einer breiten Sammlung von Materialien, darunter

Bücher,

Filme,

Software,

Musik und

Milliarden archivierter Webseiten anbietet.

Die Plattform wurde 1996 von Brewster Kahle gegründet. Er ist US-amerikanischer Informatiker, Unternehmer und Aktivist. Sein Ziel ist es zu digitalen Inhalten dauerhaften Zugang zu gewähren und sie für zukünftige Generationen zu bewahren. Auf Archive.org können Nutzer Materialien

kostenlos herunterladen oder

direkt im Browser anzeigen.

Es ist ein wertvolles Werkzeug für Forscher, Historiker und die allgemeine Öffentlichkeit, um auf vergriffene oder historisch bedeutsame Dokumente zuzugreifen.

Mehr erfahren dazu? Siehe Webseite: Archive.org.