US-China-ABC-Waffen-Krisenhotline defekt

Die Wahrheit über die Kommunikation der Männer welche die Welt in die Luft jagen können ist schockierend. Sollte Trump wieder den roten Knopf in die Hand bekommen, dann …



US-Präsident Biden (18. März 2022, Situation Room, Weißes Haus in Washington)

Video-Gespräch mit Chinas Präsident Xi Jinping.

Erst im Jahr 2008 wurde zwischen Washington und Peking eine militärische Telefonverbindung zur Verteidigung eingerichtet, doch während Krisenzeiten der letzten Jahre hat China mehrmals die Anrufe der US-Hotline nicht beantwortet.

Peking ist nicht erreichbar:

Warum die US-China-Krisenhotline nicht funktioniert

Christian Ruhl veröffentliche dazu am 24. Juni 2024 im Bulletin der Atomwissenschaft einen alarmierenden Artikel. Wir haben ihn übersetzt und webgerechter aufbereitet.

China-US-Tauwetter 2024

Während des kurzen Tauwetters zwischen den USA und China in den letzten sechs Monaten hat die Biden-Regierung die Bedeutung von

Krisenkommunikationskanälen oder

„Hotlines“ für die Stabilisierung der Beziehungen

zwischen den beiden Mächten betont. Nach dem Woodside-Gipfel zwischen Biden und Xi im November 2023 warb die Regierung für eine Vereinbarung zur Wiederaufnahme der militärisch-militärischen Kommunikation. Bei der Umsetzung der Vereinbarung allerdings komme nur langsam zu Fortschritten, so Ruhl.

Vor einem Folgetelefonat zwischen den beiden Staatschefs im April dieses Jahres erklärte ein hochrangiger US-Beamter:

„Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass diese Mil-Mil-Kommunikation [zwischen Militär und Militär] jederzeit von entscheidender Bedeutung ist, besonders aber in Zeiten erhöhter Spannungen.“ thebulltin.org

Die USA und Russland richteten die erste Hotline 1963 nach der Beinahe-Katastrophe der Kubakrise ein. Entgegen der landläufigen Meinung war die Hotline nie eine Telefonleitung – ein rotes Telefon zwischen Kreml und Washington.

Die USA und die Volksrepublik China eine viel kürzere Geschichte der Krisenkommunikation.

Die Hotline zwischen Peking und Washington wurde erst 1998 während Präsident Clintons China-Besuch eingerichtet,

2008 folgte die Eröffnung des militärisch-militärischen Defense Telephone Link (DTL).

Seitdem ist das Hotline-Verhältnis zwischen den USA und China angespannt. Während mehrerer Krisen zwischen den beiden Ländern antwortete Peking einfach nicht, weshalb viele Kommentatoren die militärische Hotline als „ gefährlich kaputt“ bezeichneten .

Die derzeitigen Hotlines sind der Aufgabe, eine Eskalation zu verhindern, nicht gewachsen, zum Teil weil die Mechanismen viel zu langsam sind. Der Begriff „Hotline“ selbst sei für einige dieser Kommunikationssysteme möglicherweise eine Fehlbezeichnung.

Schlimmer noch: Niemand kann sich darauf verlassen, dass die derzeitigen Systeme im Kriegsfall weiterhin funktionieren würden, da sie weder dafür ausgelegt sind,

einen direkten Angriff

noch die indirekten Auswirkungen eines großen Krieges zu überstehen.

Um zu verhindern, dass eine künftige Krise zu einem regelrechten Konflikt eskaliert und dieser Konflikt sich weiter zu einem umfassenden thermonuklearen Krieg ausweitet, müssten die Vereinigten Staaten und China in mindestens fünf Feldern zusammenarbeiten, um

gemeinsame Normen und

ein gemeinsames Verständnis zu etablieren,

einen eigenen Kanal für schnellere Kommunikation einzurichten,

die gegenseitige Absicherung ihrer Kommunikationssysteme zu koordinieren und

bilaterale Schritte zu unternehmen,

um sicherzustellen, dass die Hotlines funktionieren, wenn die militärische und politische Führung sie am dringendsten braucht.

Geschichte der Hotlines

Während der Kubakrise, als die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion mehrmals kurz davor standen, die nukleare Schwelle zu überschreiten , erkannten die Staats- und Regierungschefs, dass das Atomzeitalter eine schnellere und zuverlässigere Kommunikation erforderte.

Der sowjetische Botschafter Anatoli Dobrynin erinnerte sich später an einen Versuch, eine dringende Nachricht an seine amerikanischen Kollegen zu übermitteln:

„Wir in der Botschaft konnten nur beten, dass [der Bote] sie unverzüglich zum Western Union-Büro bringen und nicht unterwegs anhalten würde, um mit einem Mädchen zu plaudern.“ ruhl in thebulletin.org

James Acton, Co-Direktor des Nuclear Policy Program der Carnegie Endowment for International Peace, erzählte Ruhl dass der sowjetische Führer Nikita Chruschtschow, als er sich schließlich kurz vor dem 3. Weltkrieg mit Atomwaffen zum Nachgeben entschloss. Chruschtschow dachte, das Radio sei das zuverlässigste Mittel, um die Botschaft schnell an die Amerikaner zu übermitteln. Aber:

der Chruschtschows Bote eilte ins Studio

da blieb der Aufzug zwischen den Stockwerken stecken

er musste die Nachricht Seite für Seite durch einen Schlitz in den Aufzugstüren schieben, damit sie in die Welt und damit an Kennedy gesendet werden konnte.

1963 war dann sofort klar: Es musste sich etwas an diesem internationalen Wahnwitz ändern!

Aufbauend auf Ideen des Strategen Thomas Schelling und dem Einsatz von Privatpersonen unterzeichneten die Supermächte des Kalten Krieges im Jahr nach der Krise ein Hotline-Abkommen. Später wurde dieser textbasierte Direct Communications Link (DCL) aufgrund von Problemen mit der ursprünglichen kabelbasierten Hotline mehrmals verbessert.

Wichtigs Krisenhotline der Welt immer wieder ausgefallen

Einmal durchtrennte sogar ein Bauer in Finnland versehentlich ein Hotline-Kabel, als er seine Felder pflügte,

ein Frachter in Dänemark zerschnitt versehentlich ein Unterseekabel, als er auf Grund lief.

Heute läuft die Direktkommunikation über Satellit. Die Großen Mächte wollen aber alle wieder im Weltall Krieg führen, trotz internationaler Abkommen.

Bilanz der Krisen Hotlines im kalten Krieg

Obwohl es schwierig ist festzustellen, inwieweit sie zur Erhaltung des Friedens beitrugen, wurden Hotlines während mehrerer Krisen eingesetzt und gelten als Entschärfung der Spannungen zwischen den Supermächten während des Kalten Krieges.

Der Direct Communication Link oder Washington-Moskau-Hotline im Jahr 2013 und wie er heute aussieht.



2007 wurde die frühere Datenverbindung durch ein sogenanntes dediziertes Computernetzwerk ersetzt, das nun Textnachrichten, gescannte Bilder und Dateien senden und empfangen kann. (Quelle: US Army)

Aufbauend auf diesem Erfolg schlugen die USA 1971 erstmals eine Hotline für China vor. Sie erhielten jedoch erst nach dem Kalten Krieg eine Antwort von der chinesischen Führung. Erst 1998 richteten die beiden Länder schließlich eine Präsidenten-Hotline ein. 1998 war Jiang Zemin der starke Mann in China. Er war von 1993 bis 2003 der Präsident der Volksrepublik China und gleichzeitig Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas sowie Vorsitzender der Zentralen Militärkommission.

2008 kam das DTL zwischen den Streitkräften hinzu.

2014 unterzeichneten Präsident Barack Obama und Xi Jinping eine Absichtserklärung über die Benachrichtigung über größere militärische Aktivitäten

2015 folgte ein Anhang über einen Mechanismus zur Benachrichtigung über militärische Krisen .

2020 richteten das US-Verteidigungsministerium und die chinesische Volksbefreiungsarmee eine gemeinsame Arbeitsgruppe für Krisenkommunikation ein.

Trotz neuer Vereinbarungen und Verbesserungen antwortet China in Krisenzeiten jedoch oft einfach nicht. Um es mit den Worten des stellvertretenden Außenministers Kurt Campbell auszudrücken:

„Die eingerichteten Hotlines haben einfach endlos in leeren Räumen geklingelt.“ Versehentlichen Bombenanschlag der USA auf die chinesische Botschaft in Belgrad 1999

1999 versuchte Präsident Bill Clinton beispielsweise nach dem angeblich versehentlichen Angriff der USA auf die chinesische Botschaft in Belgrad, die chinesische Führung zu kontaktieren und um Entschuldigung zu bitten. China nahm den Anruf nicht entgegen.

2001, als über der Insel Hainan zwei amerikanische und chinesische Flugzeuge in der Luft kollidierten , versuchten US-Beamte verzweifelt, ihre chinesischen Kollegen zu erreichen, um eine Eskalation der Krise zu verhindern. China antwortete über 12 Stunden lang nicht.

2023 bestand bis zum „Ballon-Zwischenfall“ dasselbe Problem. China antwortete erneut nicht über die Hotlines.

Warum China nicht antwortet?

Um Chinas offensichtliche Unwilligkeit, Hotlines während Krisen zu beantworten, zu erklären, haben einige Analysten das Fehlen einer „modernen Kubakrise“ zwischen den beiden Ländern als eine Erklärung vorgeschlagen. Die ursprüngliche Hotline zwischen Moskau und Washington wurde im Gefolge dieser Krise eingerichtet, und die Vereinigten Staaten und Russland haben eine lange Geschichte darin, nachfolgende Krisen zu bewältigen, an vertrauensbildenden Maßnahmen teilzunehmen und selbst bei hohen Spannungen Rüstungs-Kontroll-Gespräche zu führen.

Natürlich studieren auch chinesische Politiker und Wissenschaftler die Kubakrise.

„Es gibt eine Reihe chinesischer Strategen, die die Literatur über die Kubakrise gelesen haben und den Wert dieser Mechanismen [der Vertrauensbildung] erkennen“, erklärte mir David Santoro, ein Nuklearstrategieexperte, der mehrere diplomatische Track-2-Gespräche (inoffizielle Gespräche zwischen den USA und China) über strategische Nuklearfragen einberufen hat.

Der chinesische Oberst Zhou Bo argumentierte beispielsweise, dass „gut etablierte Hotlines für die Notfallkommunikation“ den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion während des Kalten Krieges geholfen hätten, einen Atomkrieg zu vermeiden. Ähnlich betont The Science of Military Strategy, ein wichtiges chinesisches Strategiedokument, das vom China Aerospace Studies Institute der US Air Force übersetzt wurde, die Vorteile „einfacher und effizienter Krisenkommunikations- und Kontrollkanäle“.

„Über die verfügbare Literatur hinaus fehlt dem chinesischen Parteistaat möglicherweise das institutionelle Gedächtnis dafür, wie unkontrollierbar militärische Krisen werden können“. Ruhl, bulletin.org, 2024

Dies könne zu übermäßigem Vertrauen in die Möglichkeit der „Krisenprävention“ führen. Krisenprävention ist ein Begriff, den viele chinesische Strategen dem „Krisenmanagement“ vorziehen.

Tong Zhao, Senior Fellow am Carnegie Endowment for International Peace und Experte für chinesische Sicherheitspolitik

Er erklärt, dass die chinesischen Politiker aufgrund der fehlenden gelebten Erfahrung einer Atomkrise relativ zuversichtlicher seien als ihre US-amerikanischen oder russischen Kollegen. Und zwar: „was ihre Fähigkeit angeht, die Situation auf dem Schlachtfeld gut unter Kontrolle zu halten“.

Chinesische Beamte seien sich daher „der Risiken des Nebels des Krieges und der Gefahr, dass die Dinge aufgrund unvorhersehbarer Entwicklungen an der Front außer Kontrolle geraten, weniger bewusst“, mutmaßt er.

Lyle Morris, Senior Fellow beim Asia Society Policy Institute (2019 bis 2021 bis Ende Präsidentschaft von Trump Landesdirektor für China im US-Verteidigungsministerium

Er hat die Herausforderungen der Krisenkommunikation mit China aus erster Hand erlebt. Grundsätzlich betrachtet China Krisenkommunikation „aus einer politischen Perspektive“ und als Instrument, „um aus einem Konflikt als Sieger hervorzugehen“, sagte mir Morris.

Zhao äußerte eine ähnliche Ansicht:

Im traditionellen chinesischen Militärdenken sie „die Nichtbeantwortung der Aufforderung der anderen Seite zur Kommunikation in einer Krisenzeit ein nützliches Instrument, um“:

Druck auf die andere Seite auszuüben

seinen Unmut auszudrücken und

die andere Seite zu zwingen, ihr eigenes Verhalten zu ändern.“

Sie scheinen diese Ansicht zu unterstützen, indem sie den Einsatz „verschiedener Mittel zur Kontrolle und Lenkung militärischer Krisen in eine für sie vorteilhafte Richtung“ fördern.

Chinesische Politiker könnten gezielt auf Nachrichten ihrer Gegner reagieren oder diese ignorieren, um die Krise nach ihren eigenen Vorstellungen zu steuern.

Acton zufolge „könnte man sich vorstellen, dass die Chinesen besorgt sind, dass die USA aggressiver reagieren könnten, wenn Hotlines existieren und regelmäßig genutzt werden, weil sie glauben, sie könnten Krisen ohne Eskalation lösen.“

Zhao erklärte, dass einige chinesische Politiker die USA als alleinige Ursache der Spannungen in der Region beschuldigen und befürchten, dass funktionierende Hotlines „tatsächlich wahrgenommene amerikanische Militärprovokationen“ bestärken könnten, insbesondere „Überwachungsaktivitäten aus nächster Nähe in der Nähe Chinas“.

Dies weckt bei vielen US-Beamten Unsicherheit darüber, ob die chinesische Führung im Krisenfall Anrufe entgegennehmen würde. Einige Experten seien jedoch zuversichtlicher, dass die höheren Einsätze die Kalkulation ändern könnten.

Acton meint, „die Chinesen würden in einer intensiveren Krise tatsächlich ans Telefon gehen.“

Zhao glaubt: „Wenn die Krise ein Ausmaß erreicht hat, bei dem die chinesische Führung sich wirklich Sorgen über die Folgen von Missverständnissen macht, dann glaube ich, dass Peking glaubt, es habe die Möglichkeit, direkter und zeitnaher mit der anderen Seite zu kommunizieren.“

Begründung: tatsächlich nutzte China das DTL, als die Spannungen hoch waren.

Im Sommer 2020 glaubten einige Beamte in Chinas Bürokratie und Militär offenbar wirklich, die USA würden China im Südchinesischen Meer als eine Art „Oktoberüberraschung“ angreifen. Damit meinten die Chinesen sowohl

die Kubakrise (an einem Oktobermorgen im Jahr 1962)

als ein Nachrichtenereignis im Oktober das den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen im November beeinflussen kann.

Santoro erzählte Ruhl, dass chinesische Beamte „dachten, [Präsident] Donald Trump würde vorsätzliche eine Krise heraufbeschwören“. Die Chinesen nutzen nachweislich das DTL und andere Kanäle, „um von den USA die Zusicherung zu erhalten, dass sie keine Krise heraufbeschwören würden“.

Über Track-2-Hinterzimmerkanäle geäußerte Bedenken gelangten bis zur US-Verteidigungsführung, und zwei hochrangige Generäle der USA und Chinas, Mark Milley und Li Zuocheng, sprachen sie über das DTL zweimal über das Thema.



Laut Bob Woodward und Robert Costa von der Washington Post, die General Milley für ihr Buch „Peril“ interviewten, nutzte der US-General den Kanal, um diese Befürchtungen zu zerstreuen.

„General Li, Sie und ich kennen uns jetzt seit fünf Jahren. Wenn wir angreifen, rufe ich Sie vorher an. Es wird keine Überraschung sein“, US-General Milley angeblich zu seinem chinesischen Amtskollegen im Oktober 2020

Bürokratische Hindernisse

Abgesehen von der chinesischen Haltung könnte ein praktischerer Grund dafür, dass Hotlines mit China nicht funktionieren, mit der Struktur der Kommunikationsverbindungen selbst zu tun haben.

Erstens sind die Hotline-Probleme teilweise das Ergebnis bürokratischer und organisatorischer Hindernisse im chinesischen Parteistaat. Manchmal haben jene politischen Funktionäre, die „autorisiert“ sind, über das DTL zu kommunizieren, keinen klaren Einblick in die Bewegungen der chinesischen Streitkräfte, und jene Militärs, die über Kenntnisse über die Situation auf dem Schlachtfeld verfügen, sind nicht berechtigt, zu sprechen. Trotz der Versuche, die Entscheidungsfindung in Bezug auf die nationale Sicherheit zu koordinieren, muss die Volksbefreiungsarmee Chinas immer noch die Genehmigung der Kommunistischen Partei für den Inhalt von Krisenkommunikationsnachrichten einholen. Und die Zentralisierung des chinesischen Parteistaats unter Xi und die anhaltenden Säuberungen im Militär dürften diese Probleme verschlimmern. Wie Zhao mir erklärte, „fühlen sich [chinesische] Militärs noch weniger wohl dabei, zum Telefon zu greifen und mit ihren amerikanischen Kollegen zu sprechen, ohne vorher die politische Führung zu konsultieren und eine ausdrückliche Genehmigung und Anleitung zu erhalten.“

Allerdings gäbe es nicht nur auf chinesischer Seite organisatorische Hürden bei der Krisenkommunikation, so Ruhl.

Die Krisenkommunikationskanäle zwischen den USA und China

– Riskantes Ping-Pong-Einwahlmatch vor Krisentelefonat!

Sie weisen, laut Ruhl, strukturelle Merkmale auf, die sie als „echte“ Hotlines schlicht ungeeignet machen. Laut Morris „herrscht mechanisch gesehen die falsche Vorstellung, dass es eine direkte Verbindung“ zwischen den beiden Ländern gebe, die der DCL zwischen den USA und Russland gleiche. Doch die aktuellen militärischen Verbindungen zwischen den USA und China würden eher einem „Telefon-Pingpong“ ähneln, bei dem die beiden Seiten asynchron hin und her kommunizieren müssen, bevor sie überhaupt zum Telefon greifen können.

Wenn jemand im Pentagon mit seinen chinesischen Kollegen über einen Vorfall kommunizieren möchte, muss er zunächst das DTL verwenden, um diese Kollegen wissen zu lassen, dass „es einen Vorfall gibt und wir gerne sprechen würden“, sagte mir Morris.

Dieser erste Kontakt kann eine Reihe formeller Fragen umfassen, wie etwa

„Mit welchem ​​Beamten auf welcher Ebene erwarten Sie zu sprechen?“ oder

„Mit welchem ​​anderen Beamten erwarten Sie zu sprechen, wenn Ihr Hauptbeamter nicht verfügbar ist?“, fügte Zhao hinzu.

Zweitens muss die chinesische Seite eine Nachricht senden, in der sie einer Erörterung des Vorfalls zustimmt.

Drittens müssen beide Parteien einen Gesprächstermin vereinbaren.

Erst dann können die Parteien schließlich die Krise besprechen. Die chinesische Militärführung muss vorher alles mit der Parteibürokratie abklären.

Leider sei kein Teil dieses Prozesses schnell genug für eine schnelle Deeskalation in einer Krise. Die Tatsache, dass die beiden Länder sich gegenseitig 48 Stunden Zeit geben müssen, um auf eine Anrufanfrage zu reagieren, ist kein Vergleich dazu, wie schnell sich eine nukleare Krise entwickeln kann – innerhalb von Minuten .

Morris erklärte, dass derselbe aufwändige Prozess auch für die Präsidentenhotline zwischen Peking und Washington gilt. Auch wenn diese Verbindungen mit China großzügig „Hotlines“ genannt werden, ähneln sie in der Praxis eher der Kommunikation über das langsamere und routinemäßigere National and Nuclear Risk Reduction Center. Das ist ein Kommunikationszentrum für den Austausch von Benachrichtigungen über Rüstungskontrolle und Raketenstarts. Eine echte Krisenhotline wie Moskau-Washington-Hotline sei das nicht.

Die Antenne auf dem Gipfel von Raven Rock, einem der drei Hotline-Terminals auf der US-Seite des Direct Communication Link (DCL) zwischen den Vereinigten Staaten und Russland.

(Bildquelle: Weißes Haus)

Ungewissheit der Überlebensfähigkeit von Atomwaffen-Hotlines

Selbst wenn es den US-amerikanischen und chinesischen Militärführern in einer größeren Krise irgendwie gelingen sollte, eine Kommunikation herzustellen, könnten die Kanäle selbst versagen, wenn ein Krieg ausbricht.

Im Laufe der Jahre haben einige Verteidigungsanalysten darauf hingewiesen, dass bei den Bemühungen, die nukleare Kommando-, Kontroll- und Kommunikationsinfrastruktur zu stärken, die zwischenstaatlichen Kommunikationssysteme eklatant vernachlässigt wurden.

1987 erklärte Ash Carter, damals Professor in Harvard, dass „über die Kommunikation zwischen den Supermächten nachgedacht werden muss, da es ein Ziel der US-Strategie ist, einen Atomkrieg zu beenden, bevor er zu einem offenen Schlagabtausch eskaliert.“ Carter schloss daraus, dass „damit die bestehende Hotline zwischen Washington und Moskau in einem Atomkrieg eine Chance hätte, zu funktionieren, beide Seiten Angriffe auf nationale Hauptstädte unterlassen müssten.“ Andere stimmten öffentlich zu, dass

die Hotline „keine überlebensfähige Verbindung ist und nicht für allgemeine Kommunikation zur Beendigung eines Atomkriegs zur Verfügung stehen wird“ und dass

„trotz der entscheidenden Bedeutung des Systems für die Kriegsbeendigung keine besonderen Maßnahmen ergriffen wurden, um es vor den Nebeneffekten eines Atomkriegs zu schützen.“

Die wertvollste Funktion einer Hotline bestehe natürlich in ihrer Erreichbarkeit, auch – oder gerade – nachdem die Feindseligkeiten bereits ausgebrochen sind.

Oberbefehlshaber und Beamte müssen in der Lage sein, miteinander zu sprechen, um einen Krieg einzudämmen und Wege zu finden, den Krieg schnell zu beenden und Frieden auszuhandeln – bevor der Krieg weiter eskaliert und zu einem selbstmörderischen, umfassenden thermonuklearen Schlagabtausch führt.

Wie Acton es ausdrückte:

„Vielleicht ist der noch wichtigere Nutzen von Hotlines die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und zu versuchen, eine Formel zur Beendigung der Feindseligkeiten zu finden.“

Zumindest einige Elemente der Hotline-Infrastruktur könnten vielleicht einen Atom-Krieg überstehen.

DCL-Terminals sind nicht nur im Pentagon und im Weißen Haus bekannt, sondern auch im National Military Command Center im Raven Rock Mountain Complex. Das ein riesiger unterirdischer Atomschutzbunker in Pennsylvania. Von hier aus könnten vielleicht „überlebende Elemente der US-Regierung“ einen Atomkrieg führen.

Experten sind allerdings nach wie vor der Meinung, dass die Regierung die Überlebensfähigkeit von Hotlines vernachlässigt.

In einem Bericht des kalifornischen Institute for Security and Technology aus dem Jahr 2020 heißt es, dass „Gegner möglicherweise nicht über ein vertrauenswürdiges Kommunikationsmittel verfügen, um eine nukleare Katastrophe zu vermeiden“.

Der Vorstandsvorsitzende des Instituts, Philip Reiner, der selbst Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats und des Verteidigungsministeriums war, erklärte, dass die Überlebensfähigkeit der nuklearen Befehls-, Kontroll- und Kommunikationssysteme in erster Linie darauf abziele, „sicherzustellen, dass die EAM [die Emergency Action Message, die einen Atomangriff anordnet] durchkommt“. Die Kommunikation mit einem Gegner sei dagegen „immer zweitrangig“.

Das Problem der Überlebensfähigkeit von Hotlines kommt den meisten Entscheidungsträgern wahrscheinlich gar nicht in den Sinn. Es ist ein hochtechnisches Thema, das leicht in den bürokratischen Lücken zwischen Verteidigung und Diplomatie versinken könne.

Acton meint:

„Staatsführer würden sich keine Sekunde lang Gedanken über die Fragilität der Hotline machen.“

Als Ruth ihn nach der Überlebensfähigkeit der amerikanisch-chinesischen DTL fragte, sagte ihm Morris, dass diese Frage „schnell in den Bereich geheimer, sensibler Informationen“ gerät. Er fügte hinzu, dass die Kommunikation zwischen Staaten nach einer Atomexplosion extrem schwierig werden könnte. Danach, sagte er, „kann man wirklich nicht mit Sicherheit sagen, dass wir in der Lage wären, miteinander zu sprechen. Es ist alles möglich.“

Auch wenn es keine öffentlich zugänglichen Informationen über die nukleare Kommunikationsinfrastruktur gibt, gibt es Grund zur Annahme, dass die bestehenden Hotlines im Falle eines Konflikts nicht lange überleben würden.

Erstens könnten Kriegsparteien die militärische Kommunikationsinfrastruktur des jeweils anderen – auf dem Boden, unter Wasser und über das elektromagnetische Spektrum – angreifen, um sich auf dem Gefechtsfeld einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Dabei könnten sie jedoch Hotlines lahmlegen, die der strategischen Stabilität dienen und auf dieselbe Infrastruktur angewiesen sind oder sich zufällig in der Nähe befinden. Reiner erklärte, dass China in der ersten Phase eines Konflikts wahrscheinlich „so viele [US-]Kommunikationsmöglichkeiten wie möglich ausschalten würde“.

Zweitens könnten die Auswirkungen von Atomwaffen (wie Schäden durch elektromagnetische Impulse) die Kommunikation völlig lahmlegen , insbesondere bei Kommunikation mit hoher Bandbreite wie der Videokonferenzfunktion, auf die das DTL derzeit angewiesen ist. (Ein Nur-Text-Kanal lässt sich möglicherweise leichter gegen derartige Schäden schützen.)

Drittens würde ein Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China oder Russland wahrscheinlich Weltraumoperationen beinhalten , die die für die Hotlines notwendigen Satelliten entweder direkt außer Gefecht setzen oder zerstören oder enorme Mengen Weltraummüll erzeugen könnten, der ebenfalls die erforderliche Infrastruktur lahmlegen könnte.

Viertens selbst wenn die US-Seite völlig abgehärtet wäre, braucht es zwei, um zu reden.

Für Zhao scheint die Überlebensfähigkeit von Hotlines in den Köpfen der chinesischen Führung keine große Rolle zu spielen:

„China hat viel mehr Wert darauf gelegt, eine effektive Kommunikation und Befehlsgewalt über seine Streitkräfte aufrechtzuerhalten, als wirksame diplomatische Kommunikationskanäle. Ich schließe nicht aus, dass China die Aufrechterhaltung der Krisenkommunikation mit Feinden in einem ernsthaften Konflikt tatsächlich nicht systematisch durchdacht hat.“

Keiner der Experten, mit denen Ruhl gesprochen habe, konnte bestätigen, ob Hotlines auch in einem nichtnuklearen Krieg oder einem begrenzten Atomkrieg funktionieren würden.

Viele glaubten, das System würde in diesem kritischen Moment für die Zivilisation versagen – nachdem Feindseligkeiten ausgebrochen sind , aber bevor ein Konflikt zu einem totalen thermonuklearen Krieg eskaliert ist und daher möglicherweise noch vermieden werden könnte.

Um ein Ende eines Krieges auszuhandeln, müssen die Parteien ihre Absichten kommunizieren – im Idealfall ohne weitere Bomben. Aber höchstwahrscheinlich versagen Hotlines genau dann, wenn wir sie am meisten brauchen. Tatsächlich liege die Wahrscheinlichkeit, dass Hotlines versagen, wenn ein großer Krieg ausbricht, nach allen öffentlich verfügbaren Beweisen durchaus bei über 50 Prozent.

Kommunizieren Sie zusammenarbeiten

Glücklicherweise wären die Probleme mit den Hotlines alle beherrschbar, und die Politiker beider Seiten haben unter Biden ihre Bereitschaft signalisiert, über Krisenkommunikation zu sprechen. Im Mai beispielsweise argumentierte Zhou Bo, der inzwischen aus dem chinesischen Militär ausgeschieden ist. Er meinte „Vertrauen, aber reden“ sollte das Motto der Beziehungen zwischen den USA und China sein. So wie „Vertrauen, aber kontrollieren“ das Motto der Beziehungen zwischen den USA und der Sowjetunion während des Kalten Krieges war. Er wies auf die Bedeutung der Wiederaufnahme der Kommunikation zwischen den Streitkräften hin.

Die politischen Entscheidungsträger müssen erkennen, dass es sich hier nicht nur um kulturelle Unterschiede oder strategisches Verhalten handelt; das Problem betrifft die Organisation der Krisenkommunikationsinfrastruktur zwischen den USA und China selbst, mit ihrer Reaktionszeit von 48 Stunden und den komplizierten bürokratischen Verfahren. Die bloße Verpflichtung, bestehende Kanäle „wieder zu öffnen“, reicht nicht aus, so Ruhl. Das übergeordnete Problem mit den Hotlines erfordere praktische Lösungen.

Erstens könnte die Einrichtung einer echten US-China-Hotline nach dem Vorbild der US-Russland-DCL und deren Gestaltung auf Geschwindigkeit ausgerichtet die Hälfte des Problems (Langsamkeit der Hotline) lösen. Wie die US-Russland-DCL könnte eine echte Hotline textbasiert sein und sich auf nukleare Fragen beschränken (oder auch andere Technologien mit schwerwiegenden Folgen wie künstliche Intelligenz einbeziehen).

Ein verbessertes System sollte auch einen Mechanismus zur Bestätigung des Informationserhalts enthalten, ohne dass man formal darauf antworten muss – ein Vorschlag, den einige Analysten bereits gemacht haben. Wie Morris mir erklärte, „ist es schon sehr wichtig, dass das [chinesische Militär] einfach sagen kann: ‚Ich bestätige den Empfang‘.“ Es kann Situationen geben, in denen schon das Wissen, dass einseitig technische Informationen an die andere Seite gelangt sind, zur Entspannung der Spannungen beitragen kann. Zu solchen Informationen könnten Nachrichten gehören, die die Mehrdeutigkeit von Sprengköpfen verringern sollen , etwa ob ein bestimmtes Waffensystem mit einem konventionellen oder einem nuklearen Sprengsatz ausgestattet ist.

Die zweite Hälfte des Problems (Überlebensfähigkeit von Hotlines) dürfte schwieriger zu lösen sein, da sie viele sensible Fragen über die Auswirkungen von Atomwaffen, die Belastbarkeit von nuklearen Kommando-, Kontroll- und Kommunikationssystemen, die Kontinuität staatlicher Planungen, Operationen im Weltraum und im Cyberspace und mehr beinhaltet. Aber die Arbeit mit Hotlines erfordert bereits ein gewisses Maß an Vertrauen. Wie Morris mir erklärte, gibt es im Pentagon eine versiegelte chinesische Verschlüsselungsbox und am anderen Ende der DTL in China ein US-Verschlüsselungsgerät, die der Sicherheit der Kommunikation dienen.

Diskussionen über die Überlebensfähigkeit von Hotlines

Sie müssten nicht unbedingt die Preisgabe sensibler Informationen erfordern. So würde beispielsweise die Einigung auf ein textbasiertes System (anstelle von Videokonferenzen) die Kommunikation mit geringer Bandbreite erleichtern, wenn ein Krieg oder eine Naturkatastrophe die Kommunikationsinfrastruktur beeinträchtigt. Eine Einigung über die Überlebensfähigkeit von Hotlines muss keine technischen Diskussionen über die damit verbundenen Ausfälle beinhalten. Ebenso könnten beide Seiten vereinbaren, dass es ratsam wäre, ihre Terminals einseitig zu härten, die Hotline-bezogene Infrastruktur deutlich zu kennzeichnen und Angriffe auf bestimmte Kommunikationssysteme selbst im Krieg zu vermeiden – ein Schritt, den die Befürworter einer nuklearen Rüstungskontrolle seit dem Kalten Krieg empfehlen .

Schwierige bilaterale Diskussionen als Chance zur Vertrauensbildung zwischen China und den USA

So schwierig bilaterale Diskussionen zwischen den USA und China über diese Themen auch sein mögen, würden auch als vertrauensbildendes Instrument dienen und beiden Seiten helfen, die Ursachen ihrer Meinungsverschiedenheiten besser zu verstehen. In der letzten Runde der Track-2-Dialoge zwischen den USA und China im Frühjahr dieses Jahres erinnert sich Santoro daran, dass er bei einigen chinesischen Teilnehmern im Vergleich zu früheren Sitzungen einen leichten Wandel im Tonfall beobachtet habe: Chinesische Strategen „sehen jetzt tatsächlich den Wert des Krisenmanagements. Sie glauben, dass es stattfinden muss. Sie wollen bessere Kanäle.“

Anmerkung des Herausgebers von thebulletin.org:

In seiner Funktion als Fondsmanager des Global Catastrophic Risks Fund empfahl der Autor eine Förderung des CEIP für ein neues Projekt mit dem Titel „ Averting Armageddon“, im Rahmen dessen die Arbeit von James Acton und Tong Zhao (unter anderem) finanziert wird, unter anderem zur Überlebensfähigkeit von Hotlines, sowie eine Förderung des Pacific Forum für die von David Santoro organisierten Track-2-Dialoge.

Gemeinsam machen wir die Welt sicherer.

Das Bulletin hebt Expertenstimmen aus dem Lärm hervor. Als unabhängige gemeinnützige Organisation sind wir jedoch auf die Unterstützung von Lesern wie Ihnen angewiesen. Helfen Sie uns, weiterhin Qualitätsjournalismus zu liefern, der Führungskräfte zur Verantwortung zieht. Ihre Unterstützung unserer Arbeit auf jeder Ebene ist uns wichtig . Im Gegenzug versprechen wir, dass unsere Berichterstattung verständlich, einflussreich, wachsam, lösungsorientiert und unvoreingenommen sein wird. Gemeinsam können wir etwas bewirken.

