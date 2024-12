Wie die GPI 97 die UNO 2025 aufmischen könnten

Erstellt am 16.08.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 311 mal gelesen und am 16.08.2024 zuletzt geändert.

Der UNO gehören seit 2011 insgesamt 193 Staaten an, zusätzlich gibt es zwei Beobachter.

In der UN-Generalversammlung tagt jährlich im September. Nächstes Jahr wird die UNO 80. Sie hat derzeit 193 stimmberechtigte Mitgliedstaaten. Um eine einfache Mehrheit zu erreichen braucht mehr als die Hälfte, also derzeit 97 Stimmen, um eine Resolution mit einfacher Mehrheit zu verabschieden. Für Reformen der UNO braucht man 2/3 der Stimmen. Das sind 129 Stimmen (d. h. zwei Drittel der 193 Mitgliedstaaten). 2/3 braucht es für sehr wichtige Entscheidungen, wie etwa Änderungen an der UN-Charta, Wahl von Mitgliedern in den Sicherheitsrat oder haushaltsbezogene Beschlüsse.

Die “GPI 97” meint die 97 Länder mit den besten Rängen im Global Peace Index (GPI). Diese Länder befinden sich im oberen Teil des Friedlichkeitsrankings, was bedeutet, dass sie in der Regel stabile politische Verhältnisse, geringe Gewaltverbrechen und eine hohe soziale Sicherheit aufweisen. Das heißt dass sie mehr von positivem Frieden praktizieren als die andere Hälfte (wo die Vetomächte USA und Russland fest in der Unfriedensmeute der UNO-Staaten herrschen. Die Top 15 Staaten im GPI 2024, die eigentlich im Sicherheitsrat sitzen sollten sind:

Land 2024 Platz 2024 Punkte 2023 Platz 2023 Punkte 2022 Platz 2022 Punkte 2019 Punkte 2015 Platz 2015 Punkte 2011 Platz 2010 Platz 2009 Platz Island 1 1,112 1 1,124 1 1,072 1,111 1 1,148 2 4 1 Irland 2 1,303 3 1,312 12 1,390 1,408 11 1,370 6 12 6 Österreich 3 1,313 5 1,316 4 1,291 1,265 6 1,337 4 5 10 Neuseeland 4 1,323 4 1,313 2 1,221 1,241 2 1,279 1 1 4 Singapur 5 1,339 6 1,332 7 1,347 1,534 24 1,585 30 23 29 Schweiz 6 1,35 10 1,339 11 1,383 1,373 16 1,421 18 18 12 Portugal 7 1,372 7 1,333 3 1,274 1,258 17 1,453 13 14 7 Dänemark 8 1,382 2 1,31 5 1,316 1,337 4 1,289 7 2 2 Slowenien 9 1,395 8 1,334 8 1,355 1,364 10 1,358 11 9 16 Malaysia 10 1,427 19 1,513 16 1,529 1,637 19 1,467 22 26 37 Kanada 11 1,449 11 1,35 6 1,327 1,371 8 1,355 14 8 11 Tschechien 12 1,459 12 1,379 10 1,375 1,360 5 1,320 12 11 17 Finnland 13 1,474 13 1,399 14 1,488 1,515 7 1,352 9 9 8 Ungarn 14 1,502 18 1,508 21 1,540 1,494 20 1,495 20 27 18 Kroatien 15 1,504 14 1,45 28 1,645 1,665

2023 war Deutschland noch unter den Top 15. Deutschland ist um 5 Ränge zurückgefallen auf Rang 20. Es liegt nun klar hinter den ehemaligen Ostblockstaaten Tschechien, Finnland, Ungarn und Kroatien. Wer aufrüstet fällt bei der Friedlichkeit zurück.

GPI 20223

1 Der NATO-Staat ohne Armee Island > 2 Dänemark > 3 Irland > 4 Neuseeland > 5 Österreich

6 Singapur > 7 Portugal > 8 Slovenien > 9 Japan > 10 Schweiz

> 11 Kanada > 12 Tschechien > 13 Finnland > 14 Kroatien > 15 Deutschland

Im Global Peace Index (GPI) schafften es die beste Vetomacht im UN-Sicherheitsrat 2024 nur auf Rang 37.

Das Vereinigte Königreich (UK) lag mit Rang 37

China lag mit Rang 88 (2023 Rang 80) immer noch immer in der friedlicheren Hälfte der UNO-Mitgliedsstaaten.

Frankreich auf Rang 95

Wo liegen die Vetomächte USA und Russland nach 79. Jahren UNO?

Die USA, die Vereinigte Staaten der Hauptsitz der UNO liegen um 34 Plätze hinter der Dominikanischen Republik das sich 2024 auf Rang 97 immer noch zur friedlicher Hälfte der Staaten zählen darf.

Die USA unter Biden liegen nur auf Platz 131 im Global Peace Index (GPI) 2023. Sie fielen 2024 auf Rang 132 noch weiter zurü

unter Biden liegen nur auf Platz 131 im Global Peace Index (GPI) 2023. Sie fielen 2024 auf Rang 132 noch weiter zurü Russland führt seit 2022 Krieg gegen die Ukraine es liegt im GPI 2024 auf Platz 157. 2008 lag es noch auf Rang 118. 2024 nur 6 Ränge vor Jemen. Jemen im Krieg mit Saudi-Arabien nimmt den letzten Platz (Rang 163) im GPI 2024 einnimmt.

Am Ende der friedlicheren Staaten des GPI 2024

GPI Rang

2024 Punkte Rang

2023 Punkte Rang

2022 Punkte Rang

2021 Punkte Rang

2020 Punkte Algerien 90 2,11 96 2,094 109 2,146 111 2,219 109 2,201 108 2,213 104 2,131 129 2,423 116 2,277 110 2,212 112 2,378 107 2,503 Jamaika 91 2,119 77 1,986 83 2,038 92 2,072 92 2,091 109 2,153 106 2,244 98 2,138 102 2,111 96 2,226 81 2,164 Ruanda 92 2,12 88 2,051 79 2,014 113 2,227 128 2,323 139 2,420 99 2,185 75 2,012 86 2,027 76 2,030 Bangladesch 93 2,126 88 2,051 101 2,128 101 2,128 84 2,035 83 2,045 84 1,997 83 2,070 87 2,058 90 2,045 86 2,118 86 2,219 Äquatorialguinea 94 2,132 82 2,013 59 1,863 70 1,957 61 1,93 62 1,940 81 1,987 75 2,041 68 1,948 61 1,801 64 1,964 71 2,059 Mauretanien 95 2,136 114 2,228 122 2,333 128 2,355 123 2,295 122 2,262 130 2,425 123 2,389 124 2,478 120 2,435 Panama 96 2,14 68 1,942 47 1,804 49 1,835 49 1,837 64 1,903 49 1,812 61 1,878 59 1,798 48 1,797 45 1,798 Dominikanische Republik 97 2,157 83 2,019 84 2,041 99 2,114 99 2,143 100 2,089 91 2,125 93 2,103 70 1,890 82 2,069 74 2,071 GPI 2024-2008

Was könnten die “GPI 97” bei der Generalversammlung (GV) der UNO 2025 mit ihrer Mehrheit beschließen?

Die GV hat derzeit 19Wenn 97 der friedlichsten Länder der Welt zusammenarbeiten, könnten sie bedeutende internationale Entscheidungen in der UN-Generalversammlung beeinflussen, insbesondere wenn es um nicht-bindende Resolutionen geht, die eine einfache Mehrheit erfordern. Beispiele für solche Beschlüsse könnten sein:

1. Resolutionen zu globaler Abrüstung: Diese Länder könnten eine Resolution unterstützen, die auf die Reduzierung von Nuklearwaffen oder konventionellen Waffen abzielt, da viele dieser Staaten traditionell eine weniger militarisierte Haltung einnehmen.

2. Menschenrechtsinitiativen: Die GPI 99 könnten Initiativen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte weltweit unterstützen, einschließlich der Bekämpfung von Menschenhandel, Schutz von Minderheiten und der Stärkung von internationalen Mechanismen für Menschenrechte.

3. Klimaschutzmaßnahmen: Da viele dieser Länder umweltpolitisch fortschrittlich sind, könnten sie Resolutionen vorantreiben, die auf stärkere globale Maßnahmen gegen den Klimawandel und den Schutz der Umwelt abzielen.

4. Friedensfördernde Maßnahmen: Diese Länder könnten sich stark für Resolutionen einsetzen, die friedensfördernde Maßnahmen in Konfliktgebieten unterstützen, wie z.B. Friedensmissionen oder die Vermittlung von Friedensverhandlungen.

Was sie nicht beschließen könnten:

Für Resolutionen, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern, wie etwa Änderungen der UN-Charta oder der Haushalt, bräuchten die GPI 99 zusätzliche Unterstützung von anderen Ländern. Darüber hinaus könnten Beschlüsse, die stark umstritten sind oder auf Widerstand von mächtigen Mitgliedern wie den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats stoßen, schwer umzusetzen sein.

Mit 99 Stimmen haben sie aber genug Einfluss, um wichtige globale Diskussionen anzustoßen und moralische Autorität auszuüben, auch wenn sie nicht allein alle Resolutionen durchsetzen könnten.