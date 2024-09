Unveröffentlichte Arendt-Texte von 1958 enthüllen die Bedeutung des Friedens in Israel-Palestina für die Menschheit

Erstellt am 09.09.2024 von Andreas Hermann Landl

Im Juni 2024 wurden zwei bisher unbekannte Texte der berühmten Philosophin Hannah Arendt veröffentlicht – eine echte Sensation. Diese Schriften beleuchten Arendts Engagement für Jüdinnen und Juden nach dem Zweiten Weltkrieg und ihre differenzierte Haltung zu Israel und Palästina. Gert Scobel geht in einem Video in die Tiefe und erklärt, warum gerade in der heutigen politischen Situation im Gazastreifen Arendts Gedanken relevanter denn je sind.

Gert Scobel nimmt dieses neue Puzzlestück der Philosophiegeschichte unter die Lupe und stellt fest: Gerade für die aktuelle Situation im Gazastreifen können noch wir viel daraus lernen.

