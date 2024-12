Lieder zum Frieden schaffen ohne Waffen

Erstellt am 17.09.2024 von Andreas Hermann Landl

Liedersammlung 21.9. Weltfriedenstag

Musik war schon immer eine starke Stimme für den Frieden.

Diese Lieder erinnern uns daran, dass ein Weg mit friedlichen Mitteln zur Konfliktlösung möglich ist:

M. Jackson – Heal the world

Patty Smith – People have the power

Paul Mc Cartney – pipes of peace

Vladimir Visotsky – he did not return from battle

Lenny Krevitz – we want peace

Victor Jara – el Darecho de vivir en pace

„Give Peace a Chance“ – John Lennon

„All we are saying is give peace a chance.“

Hör es dir an!

Dieser ikonische Friedenssong wurde zur Hymne der Anti-Kriegsbewegung. Seine einfache Botschaft fordert uns auf, den Frieden eine Chance zu geben. „Blowin‘ in the Wind“ – Bob Dylan

„How many times must the cannonballs fly, before they’re forever banned?“

Hör es dir an!

Dylans poetische Texte fragen nach den Grundlagen von Frieden und Gerechtigkeit – eine perfekte Reflexion für unsere Bemühungen um Abrüstung. „Where Have All the Flowers Gone?“ – Pete Seeger

„When will they ever learn?“

Hör es dir an!

Seegers klassisches Protestlied stellt die Frage nach der Sinnlosigkeit von Krieg und der Sehnsucht nach Frieden. „Imagine“ – John Lennon

„Imagine all the people living life in peace.“

Hör es dir an!

Lennons Vision einer Welt ohne Krieg und Gewalt ist zeitlos und inspiriert weiterhin Menschen weltweit. „Peace Train“ – Cat Stevens

„Oh, I’ve been smiling lately, dreaming about the world as one.“

Hör es dir an!

Dieses optimistische Lied ruft dazu auf, sich auf den „Friedenszug“ zu begeben – für Einheit und eine bessere Welt. „One Love“ – Bob Marley

„One love, one heart, let’s get together and feel all right.“

Hör es dir an!

Marleys Botschaft von Liebe und Einheit ist kraftvoll und erinnert uns daran, dass Frieden durch gemeinsame Anstrengung möglich ist. „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“ – Bob Dylan

„I saw guns and sharp swords in the hands of young children.“

Hör es dir an!

Dieses Lied thematisiert die Zerstörung durch Krieg und die Hoffnung auf eine friedlichere Zukunft.

Zitate berühmter Friedensstifter:

„Frieden kann nicht durch Gewalt erhalten werden, sondern nur durch Verständnis.“ – Albert Einstein

„Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg.“ – Mahatma Gandhi

Solche Zitate könnten die Lieder und Bilder mit Weisheit und Reflektion verbinden.

Interaktive Umfrage: Frage deine Leserinnen:

„Welches Friedenslied inspiriert dich am meisten?“

Mit einem Umfragetool könntest du die Leserinnen dazu einladen, für ihr Lieblingslied abzustimmen, und gleichzeitig eine Diskussion über die Bedeutung dieser Lieder anstoßen.

Link zu Friedensprojekten: Verweise auf internationale Friedensorganisationen oder lokale Projekte, die Musik als Mittel der Friedensförderung nutzen. Dies könnte deine Leser*innen dazu motivieren, selbst aktiv zu werden.

Storytelling: Teile kurze Anekdoten oder Geschichten über die Entstehung der Lieder oder darüber, wie Musik in verschiedenen historischen Momenten Frieden gefördert hat. Zum Beispiel, wie John Lennon 1969 das „Bed-In for Peace“ in einem Hotel organisiert hat, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren.

Call to Action: Fordere die Leser*innen auf, ihre eigenen Lieblingslieder für den Frieden zu teilen oder eine eigene Playlist zu erstellen und sie in den sozialen Netzwerken zu verbreiten, um die Friedensbotschaft weiter zu verbreiten.

Historische Beispiele für Friedensförderung durch Lieder

Hier sind einige bemerkenswerte Fälle:

1. Die Anti-Kriegsbewegung der 1960er Jahre und Vietnamkrieg

„Give Peace a Chance“ – John Lennon (1969) : Dieses Lied wurde zur Hymne der Anti-Vietnamkriegs-Bewegung. Lennon und Yoko Ono organisierten das berühmte „Bed-In for Peace“, bei dem sie das Lied in einem Hotelzimmer in Montreal sangen. Das Lied wurde schnell von der Friedensbewegung übernommen und bei zahlreichen Protesten gegen den Vietnamkrieg gesungen.

: Dieses Lied wurde zur Hymne der Anti-Vietnamkriegs-Bewegung. Lennon und Yoko Ono organisierten das berühmte „Bed-In for Peace“, bei dem sie das Lied in einem Hotelzimmer in Montreal sangen. Das Lied wurde schnell von der Friedensbewegung übernommen und bei zahlreichen Protesten gegen den Vietnamkrieg gesungen. „Blowin‘ in the Wind“ – Bob Dylan (1963): Dieses Lied wurde zu einem zentralen Protestlied in den 1960er Jahren. Es stellte Fragen nach Frieden und Freiheit und wurde oft bei Protesten gegen den Vietnamkrieg und für Bürgerrechte gesungen.

2. Südafrikas Anti-Apartheid-Bewegung

„Nkosi Sikelel‘ iAfrika“ (wurde Teil der südafrikanischen Nationalhymne) : Ursprünglich ein Kirchenlied, wurde es zu einem der wichtigsten Symbole des Widerstands gegen das Apartheid-Regime. Das Lied forderte Freiheit und Gerechtigkeit und brachte die Einheit und Stärke der Anti-Apartheid-Bewegung zum Ausdruck.

: Ursprünglich ein Kirchenlied, wurde es zu einem der wichtigsten Symbole des Widerstands gegen das Apartheid-Regime. Das Lied forderte Freiheit und Gerechtigkeit und brachte die Einheit und Stärke der Anti-Apartheid-Bewegung zum Ausdruck. „Biko“ – Peter Gabriel (1980): Dieses Lied wurde zu Ehren des ermordeten südafrikanischen Anti-Apartheid-Aktivisten Steve Biko geschrieben. Es half, international auf die Ungerechtigkeiten des Apartheidregimes aufmerksam zu machen und wurde zu einem Symbol der Solidarität mit der Bewegung.

3. Der Fall der Berliner Mauer und die Friedliche Revolution

„Wind of Change“ – Scorpions (1990) : Dieses Lied wurde zur Hymne des Umbruchs in Osteuropa, besonders in Deutschland, als der Eiserne Vorhang fiel und die Berliner Mauer 1989 geöffnet wurde. Es symbolisierte den Wunsch nach Frieden und Freiheit in Europa während und nach dem Kalten Krieg.

: Dieses Lied wurde zur Hymne des Umbruchs in Osteuropa, besonders in Deutschland, als der Eiserne Vorhang fiel und die Berliner Mauer 1989 geöffnet wurde. Es symbolisierte den Wunsch nach Frieden und Freiheit in Europa während und nach dem Kalten Krieg. „Freiheit“ – Marius Müller-Westernhagen (1989): Dieses deutsche Lied wurde während der Friedlichen Revolution oft gespielt und gesungen. Es wurde zu einem Symbol für den Drang nach Freiheit und für das Ende der Teilung Deutschlands.

4. Die US-Bürgerrechtsbewegung

„We Shall Overcome“ : Ein traditionelles Gospel-Lied, das zur Hymne der US-Bürgerrechtsbewegung wurde. Es wurde von Martin Luther King Jr. und anderen prominenten Führern der Bewegung bei Protestmärschen und Demonstrationen gesungen und symbolisierte den friedlichen Widerstand gegen Rassentrennung und Ungerechtigkeit.

: Ein traditionelles Gospel-Lied, das zur Hymne der US-Bürgerrechtsbewegung wurde. Es wurde von Martin Luther King Jr. und anderen prominenten Führern der Bewegung bei Protestmärschen und Demonstrationen gesungen und symbolisierte den friedlichen Widerstand gegen Rassentrennung und Ungerechtigkeit. „A Change is Gonna Come“ – Sam Cooke (1964): Inspiriert von den Kämpfen der Bürgerrechtsbewegung, wurde dieses Lied zu einer Hymne für Hoffnung und Veränderung in Zeiten von Unterdrückung und Diskriminierung.

5. Der Kampf um Unabhängigkeit in Indien

Gandhis Nutzung von Bhajans (spirituellen Liedern): Mahatma Gandhi nutzte traditionelle spirituelle Lieder, wie „Raghupati Raghav Raja Ram“, bei seinen friedlichen Protestmärschen. Diese Lieder betonten Gewaltlosigkeit und Einheit und halfen, den gewaltfreien Widerstand gegen die britische Kolonialherrschaft zu stärken.

Raghupati, Herr Rama, König Rama Der, der die Gefallenen reinigt, ist Sita Ram Sita Ram, Sita Ram Preise, lieber Freund, Sita Ram Dein Name ist Ishwar (Hindu-Gott) und Allah (muslimischer Gott) Mögest du allen gute Vernunft geben, o Gott – 12 Millionen Menschen haben das gesehen!

Friedliche Mittel sind nichts für Feige! Rache ist nachweislich wenig Friedenswirksam. Macht kommt laut Arendt aus Kooperation nicht durch Gewalt. Gewalt ist das Gegenteil von friedlicher Macht in diesem Sinne.

6. Friedensbewegungen im Nahen Osten

„Shir LaShalom“ (Song for Peace): Ein israelisches Friedenslied, das für die Hoffnung auf eine friedliche Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts steht. Es wurde 1995 bei einer Friedenskundgebung von Jitzchak Rabin gesungen, kurz bevor er ermordet wurde. Das Lied blieb als Symbol für den Friedensprozess im kollektiven Gedächtnis Israels erhalten.

Schaut nicht zurück, auf die Siege, die nie waren. Singt ein Lied für die Liebe und nicht für den Krieg. Singt ein Lied für den Frieden und wählt einen neuen Morgen.

7. Irlands Friedensprozess

„Zombie“ – The Cranberries (1994): Dieses Lied thematisierte den Nordirlandkonflikt, auch bekannt als „The Troubles“, und kritisierte die Gewalt zwischen den Konfliktparteien. Obwohl es kein typisches Friedenslied ist, machte es das Leiden während des Konflikts bewusst und rief zum Ende der Gewalt auf.

The Cranberries, insbesondere die Leadsängerin Dolores O’Riordan, haben in Interviews oft darüber gesprochen, dass „Zombie“ eine Reaktion auf die Gewalt während des Nordirlandkonflikts war, insbesondere nach einem Bombenanschlag der IRA in Warrington 1993, bei dem zwei Kinder starben. O’Riordan hat das Lied geschrieben, um den Schmerz und die Wut über die andauernde Gewalt und die Auswirkungen auf Unschuldige auszudrücken.

In einem Interview sagte O’Riordan:



„It’s not about revenge; it’s about remembering. That’s not to say we hold grudges, but we should never forget. War is never right, and I think the world has grown up enough now to see that war is devastating to all sides.“ („Es geht nicht um Rache; es geht darum, sich zu erinnern. Das bedeutet nicht, dass wir nachtragend sind, aber wir sollten niemals vergessen. Krieg ist niemals richtig, und ich denke, die Welt ist inzwischen reif genug, um zu erkennen, dass Krieg für alle Seiten verheerend ist.“)



Das Zitat zeigt, dass der Song mehr als nur eine Frage aufwirft („What’s in your head?“), sondern eine klare Botschaft gegen Gewalt und für das Gedenken an die Opfer vermittelt. O’Riordan betonte damit den Wunsch nach einem Ende des Konflikts und eine reflektierte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, ohne weiter Gewalt zu provozieren.

„Zombie“ ist also nicht nur eine Frage, sondern auch ein Ruf nach Frieden und ein Ausdruck der Trauer über den Verlust durch sinnlose Gewalt.„Frieden bedeutet Respekt für die Vielfalt, nicht die Zerstörung von Unterschieden.“ – John Hume

Diese Lieder und Musikbewegungen trugen maßgeblich dazu bei, Menschen zu inspirieren, über Gewaltlosigkeit und Frieden nachzudenken und aktiv für Veränderungen zu kämpfen. Sie zeigten, dass Musik eine kraftvolle und verbindende Sprache sein kann, um tiefgreifende soziale und politische Veränderungen zu bewirken.