Demo für Frieden und Neutralität

Klimagerechtigkeit braucht Frieden – Frieden brauch Klimagerechtigkeit

Am 21. September 2024 fand auch in Östereich in Wien anlässlich Weltfriedenstag der Vereinten Nationen eine Demonstration von über 1000 Menschen für Frieden und Neutralität statt. Veranstalter war das Bündnis „Stimmen für die Neutralität“. Ich war für friedensnews.at dabei am Startpunkt Westbahnhof und habe fotografiert und Impressionen gesammelt. Welche wählbare Partei setzt sich eigentlich ernsthaft für Frieden, Abrüstung und Neutralität ein? Wer war auf der Demo und wer glänzte mit Abwesenheit? Wer will keinen Rüstungswettlauf mit Sky_Shield & Co, sondern Gemeinsame Sicherheit und schrittweise Abrüstung?

Das Bündnis „Stimmen für die Neutralität“ ist sehr heterogen. Das Spektrum der Organisationen welche die Demo getragen haben reicht von A wie Aktionsbündnisses für Frieden, aktive Neutralität & Gewaltfreiheit (AbFaNg.org) über Palestinensische Organisationen aus dem friedlicheren Spektrum, Pax Christi, Liste Petrovic, die Komintern, … bis zur Arge für Wehrdienstverweigerung, die aus der ARGE Z wie Zivildienst hervorging.

Außerdem gab es auch viele Friedensbewegte die sich keiner Organisation zurechnen. Über 1000 Menschen mit 9999 Friedens-und Abrüstungs-Ideen jenseits von Aufrüstung und Krieg. Was alle eint ist die Erkenntnis des Wahnwitzes der meisten Regierungen in der Nato und der EU die mit den USA in einen Rüstungswettlauf mit China und Russland angeheizt haben der an Irrwitz kaum zu überbieten ist. Die NATO und die USA wollen zB die Ukraine im Krieg bis zu einem Sieg unterstützen. Friedensstimmen der von den Info-Krieger teilweise so effektiv mundtot gemacht, dass es bis zum heutigen Tag brauchte bis eine sehenswerte Friedensdemo in Wien zustande kam. Selbst ein vorübergehenden Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland oder im Nahen Osten und Verhandlungen für en faulen Frieden mehr wäre . Der Demo-Zug startete beim Hauptbahnhof und stieß kurz vor dem Wiener Ring auf der Mariahilferstraße zu uns. Gemeinsam ging es über den Ring zum Votivpark wo ab 16 Uhr die Abschlussveranstaltung stattfand.

Hier sind einige meiner Fotos von der Demonstration für Frieden und Neutralität

Frieden schaffen ohne Waffen – Demogruppe der Arge Gewaltfreiheit und Wehrdienstverweigerung beim Start am Hauptbahnhof Wien

vlnr.: Peter Degischer (AbFaNG.org), Andreas H. Landl (friedensnews.at) und Irmela Steinert (attac)

Video zur Friedensdemo Weltfriedenstag 2024 in Wien

Tina vom Youtube-Kanal „Das Recht auf Wahrheit“ war mit der Video-Kamera dabei. Sie hat von dieser Demo einige Eindrücke für Euch eingefangen.

Bei der Abschlusskundgebung sprachen im Votivpark sprachen

Dr. Peter Kolba (NAbg.a.D., ARGE Wehrdienstverweigerer und Gewaltfreiheit)

Andrej Hunko (Bündnis Sarah Wagenknecht)

Fritz Edlinger (Fritz Edlinger, Generalsekretär der Gesellschaft für Österreichisch-Arabische Beziehungen)

Werner Murk (KPÖ – Steiermark)

Peter Weis (Liste Petrovic)

Thalia Frag (Not iIn Our Name – GAZA-Liste)

Selma Schacht (Komint-GLB – KPÖ-Liste bei der AK-Wahl)

Isabella Lichtenegger („Stimmen für Neutralität“ – Leitung Koordinationsbüro – Gala Wider die Gewalt)

Andreas Wimmer (Mitbegründer „Stimmen für Neutralität“ – ehemaliger Leiter der Hauptbücherei Wien)

Wer tritt für Frieden und schrittweise globale Abrüstung ein?

