Stoppt die Kriege – Stoppt die Waffen!

Warum wir jetzt tiefgreifen neu handeln müssen?

Heute in der Früh habe ich eine Reportage gehört, dass der jüngste Angriff Israels auf die Hisbollah rund 1.000.000 Menschen zu Binnenflüchtlingen im Libanon macht.

Inmitten der Berichterstattung über die jüngsten Konflikte, wie den Angriff Israels auf die Hisbollah, stehen wir vor einer humanitären Katastrophe, die nicht länger ignoriert werden kann.

Rund 1.000.000 Menschen im Libanon sind durch diesen neuesten Angriff zu Binnenflüchtlingen geworden, und damit überschreiten wir die erschreckende Schallmauer von über 100 Millionen Menschen, die weltweit durch Krieg und Gewalt vertrieben wurden – eine Zahl, die die Flüchtlingskrise des Zweiten Weltkriegs übertrifft.

Die schockierenden Zahlen aus Konfliktregionen wie der Ukraine, Syrien, Afghanistan, Tschetschenien und Libyen sind nicht nur Statistiken; sie stehen für die zerbrochenen Träume und die zerstörten Leben von Millionen. Jedes Gesicht, jede Geschichte erzählt von Flucht, Verlust und dem verzweifelten Streben nach Sicherheit.

Diese Tragödien geschehen nicht im luftleeren Raum – sie sind das Ergebnis eines Systems, das Waffen und Gewalt weiterhin unterstützt.

Es ist an der Zeit, dass wir das Verursacherprinzip durchsetzen und Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen. Nur durch tiefgreifende Reformen im internationalen Recht und eine echte Veränderung in unserem Handeln können wir hoffen, diese Spirale der Gewalt zu durchbrechen und den Menschen, die am meisten leiden, wieder Würde und Sicherheit zu geben. Jetzt ist der Moment zu handeln! Doch diese Katastrophe passiert nicht einfach von allein. Kriege brauchen Waffen, und diese Waffen kommen aus bestimmten Ländern und von bestimmten Firmen.

Länder wie die USA, Russland, Frankreich, Deutschland, China und der Iran gehören zu den größten Waffenlieferanten der Welt. Ohne die ständige Versorgung mit Waffen wären viele dieser Konflikte nicht in der Lage, auf dem verheerenden Niveau geführt zu werden, das wir heute sehen. Hier kommt das Verursacherprinzip ins Spiel: Wenn Staaten und Unternehmen Waffen liefern auch wenn sie nicht gleich zu Kriegsverbrechen oder Menschenrechtsverletzungen führen, sollten sie dafür nach dem Verursacherprinzip und der Produkthaftung und der Gemeingefährlichkeit verantwortlich und Haftbar gemacht werden.

Das internationale Recht braucht dringend wirksame Reformen ohne Schlupflöcher für Atommächte

Das Internationale humanitäre Völkerrecht (IHL) – die Regeln, die den Krieg regulieren und Zivilisten schützen sollen – und der Arms Trade Treaty (ATT), der den internationalen Waffenhandel kontrolliert, sind schwach und unzureichend. Diese Gesetze und Verträge werden oft missachtet, und es gibt zu wenige Konsequenzen für diejenigen, die Waffen an Kriegsparteien liefern, die damit Kriegsverbrechen begehen. Es ist Zeit, das zu ändern!

Hier sind fünf konkrete Vorschläge, um das IHL und den ATT zu stärken und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen:

1. Stärkere Durchsetzung von Sanktionen

Staaten, die Waffen an Konfliktparteien liefern, müssen mit sofortigen Sanktionen belegt werden, wenn ihre Lieferungen zu Kriegsverbrechen führen. Sanktionen müssen international koordiniert werden und dürfen nicht durch politische Interessen verwässert werden. Ein unabhängiges Gremium, das wie der Internationale Strafgerichtshof (ICC) arbeitet, sollte eingerichtet werden, um solche Sanktionen zu überwachen.

2. Verbindliche Transparenz und Berichterstattung

Die Berichterstattung über Waffenexporte muss verbindlich und öffentlich sein. Staaten, die sich weigern, über ihre Waffenverkäufe zu berichten, sollten mit wirtschaftlichen Sanktionen belegt werden. Transparenz ist der erste Schritt zur Rechenschaft.

3. Haftung von Waffenlieferanten

Nicht nur Staaten, sondern auch Waffenhersteller und Exporteure müssen haftbar gemacht werden, wenn ihre Waffen zu Kriegsverbrechen führen. Dies könnte im Rahmen einer Erweiterung des IHL geschehen, das den Waffenhandel mit in seine Bestimmungen aufnimmt.

4. Mehr multilaterale Diplomatie

Große Waffenexporteure wie die USA, Russland und China müssen an den Tisch gebracht werden, um gemeinsame Standards für Waffenexporte zu entwickeln. Wirtschaftliche Anreize und internationale Vereinbarungen müssen genutzt werden, um diese Länder zur Teilnahme am ATT zu bewegen.

5. Stärkerer zivilgesellschaftlicher Druck

NGOs und zivilgesellschaftliche Gruppen müssen weltweit stärker koordiniert werden, um Regierungen unter Druck zu setzen, Waffenlieferungen zu stoppen, die in Kriegsgebieten verwendet werden. Durch Boykottaufrufe und internationale Kampagnen können wir zeigen, dass die Öffentlichkeit diese Untätigkeit nicht länger akzeptiert.

Führende Köpfe und Organisationen

Mehrere Schlüsselakteure und Organisationen treiben diese Bemühungen bereits voran. Das Stimson Center in den USA setzt sich seit Jahren für die Verbesserung des ATT ein. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) hat umfassende Leitfäden veröffentlicht, um sicherzustellen, dass Waffenlieferungen IHL-konform sind. Die Arms Control Association (ACA) fördert die Umsetzung des ATT und stärkt die Berichterstattung über Waffenexporte. Diese Organisationen, gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Bewegungen weltweit, leisten wichtige Arbeit, um die Welt sicherer zu machen.

