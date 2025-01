Schreibe einen Kommentar

Erstellt am 07.10.2024 von Andreas Hermann Landl

Literatursalon im Gemeindebau in Wien – heute Präsentation des neuen Buches „Mahlzeit“

WLADIMIR KAMINER

Mahlzeit! Geschichten von Europas Tischen

Witziger als Tolstoi und leserfreundlicher als Dostojewski. Wladimir Wiktorowitsch Kaminer ist ein russisch-deutscher Schriftsteller und Kolumnist. Seine Erzählbände Militärmusik und Russendisko machten ihn auch außerhalb Deutschlands bekannt. Kaminer schreibt seine Texte in deutscher Sprache und nicht in seiner Muttersprache Russisch. Bis Juli 2010 wurden 2,9 Mio. seiner Bücher verkauft. Allein Russendisko hatte bis März 2012 eine Gesamtauflage von über 1,3 Mio. Quelle: https://beruhmte-zitate.de/autoren/wladimir-kaminer/

Der Immer-noch-Lieblingsrusse des deutschsprachigen Publikums beehrt endlich wieder den Gemeindebau-Literatursalon.

7. Oktober 2024 Rabenhoftheater – 20:00

Kaum jemand ist so neugierig auf seine Nachbarn in Europa wie Wladimir Kaminer.

Egal ob es um einzelne Menschen oder ganze Länder geht. Und wie könnte man einander besser kennenlernen als beim gemeinsamen Essen? Ist man zu Gast an fremden Tischen, verleibt man sich nicht nur die Kultur der anderen ein, man erfährt auch deren Träume, Wünsche, Sorgen und Hoffnungen.

Auf seinen Reisen durch Europa nascht Wladimir Kaminer von den Tellern Portugals ebenso wie aus den Honigtöpfchen Bulgariens, er trinkt den Wein der Republik Moldau und tunkt den Löffel in die Töpfe Serbiens. Vor allem aber kommt er mit den Menschen ins Gespräch und taucht tief in deren Geschichte und Geschichten ein. Seine Streifzüge zeigen ein Europa, das so vielfältig, bunt und überraschend ist wie seine Speisen.

Wladimir Kaminer und Europas Tische

„Ich wollte nichts vergessen“ – der deutsche Schriftsteller Wladimir Kaminer zu Gast bei Wolfgang Popp.

Gestern auf oe 1 6. Oktober 2024, 11:51

Gleich mit seinem Debüt, dem Erzählband „Russendisko“ hat der russischstämmige, deutsche Schriftsteller Wladimir Kaminer vor 24 Jahren einen Millionenbestseller abgeliefert. Für sein neues Buch „Mahlzeit“ hat er, von Georgien bis Portugal, Geschichten von Europas Tischen gesammelt, den kulinarischen Vorlieben der Deutschen, Österreicher und Schweizer hat er außerdem eine Sendereihe auf 3sat gewidmet. In „Intermezzo“ spricht Wladimir Kaminer mit Wolfgang Popp über sein Leben als Alien, verrät den Grund für die EU-Verdrossenheit der Bulgaren und warum Heino ein Problem hat.

