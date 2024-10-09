Community-Projekte Widerstand gegen den Krieg

Erstellt am 09.10.2024 von Andreas Hermann Landl

Dieser Artikel wurde 2297 mal gelesen und am 09.10.2024 zuletzt geändert.

Foto © Projekt Theater/Sprung.wien

Performance

„Du, an deinem Ort“Im Rahmen des Community-Projekts zum Widerstand gegen den Krieg

veranstaltet vom Projekt Theater/Sprung.wien

Termine

Phase 2: Herbst 2024

Performance Du, an deinem Ort

eine szenische Reportage mit Texten aus dem Roman „Die Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss, mit Visuals von Franz Braun

Fr., 18. Oktober 2024, 18:00

Ort: VHS Hietzing, Hofwiesengasse 48, 1130 Wien

Sa., 19. Oktober 2024, 19:00

Ort: SOHO Studios Ottakring, Liebknechtgasse 31, 1160 Wien

Sa., 23. November 2024; 19:00

Ort: transform!europe Saal, Gußhaustraße 14/3, 1040 Wien

Fr., 29. November 2024, 19:00

Ort: Alte Schieberkammer, Meiselstraße 16 – 20, 1150 Wien

*Jeweils anschließend ein Vortrag von WILPF Austria und Publikumsdiskussion





Kartenreservierung unter: 0699 199 00 952, office@experimentaltheater.com

Eine szenische Reportage mit Texten aus dem Roman „Die Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss, mit Visuals von Franz Braun.



im Anschluss: Vortrag zum Thema „Frauen für Frieden und Freiheit – seit 1915“ von WILPF Austria (Women’s International League for Peace & Freedom.Für den zeitgenössischen Kontext von DU, AN DEINEM ORT sorgt ein Diskussionsbeitrag von Aktivisten_innen der Frauen-Friedensorganisation WILPFim Anschluss an die Performance.

Wer den Frieden erhalten will, muss verstehen, was schon einmal zu Faschismus und Krieg geführt hat. Deshalb hat Peter Weiss‘ Text bis heute nichts an Aktualität eingebüßt! –

Eva BrennerTeam: Konzept/Regie/Raum: Eva Brenner (A/USA), Performance: Marta Gómez (ES), Tanju Kamer (A), Roman Maria Müller (A), Lea Tabernig (A), Stephanie Waechter (A), Maggie Zahn (D), Mitwirkende aus dem Publikum, Musik: Hans Breuer (A), Visuelle Installation: Franz Braun (A), Projektassistenz: in Anfrage, Organisation: Andrea Munninger (A), Dramaturgie: Hilde Grammel (A), Video: Miloš Vučićević (SERB), PR: Monika Demartin (A), Licht/Ton: Richard Bruzek (A).



Erwartete Spende: € 10 / € 15 / € 20Die Verwendung von Auszügen aus DIE ÄSTHETIK DES WIDERSTANDS von Peter Weiss (1975 © Suhrkamp Verlag AG, Berlin) erfolgte mit freundlicher Genehmigung der Suhrkamp Verlag AG Berlin.

mehr Infos unter: www.sprung.wienSpeziellen Dank an: das BMKOES, Kulturabteilung der Stadt Wien, Bezirksvorstehung Ottakring, AK Wien/FSG, ÖH Uni Wien, WILPF, Otto Mauer Fonds, SOHO STUDIOS, Kunstschule Wien; Freund*innen/Sponsor*innen (u.a.): Steuerberatung gd gissauer § donabaum, Teleprint, Weinbau Pöschl, Institut Schmida, transform!europe.

Solidarität gegen AngstFestung Österreich



4 Werkzeug-Gespräche*Moderation: Vermittlungsteam VKMKonzept: SOHO in Ottakring in Kooperation mit Volkskundemuseum WienWo: Bunker Schönborn Park und Hof Volkskundemuseum, Laudongasse 15–19, 1080 Wien

Wann: Di 15. Oktober, 18.30 Uhr

Anmeldungen erbeten:

https://www.volkskundemuseum.at/solidaritaet_gegen_angst_2024-09-10

Themenfeld “Mit Sorgen und Angst umgehen – Heilung”

Demokratie, Emotion & Heilung / Zusammenkommen, Austauschen, Ängste und Sorgen bearbeitenGast: Praxis der politischen Gefühle / Susanne SchudaKünstlerischer Beitrag: Kollektives Heilen – Healing Session mit Eliana Otta

Diese Reihe der Werkzeug-Gespräche hat die vielschichtigen Aspekte von Angst im Kontext aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen ebenso wie Solidaritätsstrategien zur Überwindung von Angstvorstellungen zum Thema.In der heutigen Zeit, in der Rechtspopulisten in Europa an Einfluss gewinnen, Erschöpfungsdepressionen zunehmen und der Kapitalismus im Krisenmodus erlebt wird, ist Angst ein vorherrschendes Gefühl, welches den Zustand einer Gesellschaft auf unsicherem Boden reflektiert. Viele Menschen fühlen sich in eine Welt geworfen, die ihnen nicht mehr gehört. Es ist der Nährboden für ein tiefes Gefühl der Entfremdung und Verbitterung.