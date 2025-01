Erstellt am 25.12.2024 von Andreas Hermann Landl

John Lennon’s “Happy Xmas (War Is Over)”, oft als “Happy Xmas (War Is Over) (If You Want It)” bekannt, entstand 1971 als eine Kombination aus einem Weihnachtslied und einer Antikriegshymne. Der Song war ein Teil von Lennon und Yoko Onos Kampagne für Frieden und gegen den Krieg. Es war ein Teil ihrer politischen Kunst. Hier sind die wichtigsten und heute wieder bemerkenswerten Hintergründe zu seiner Entstehung vor dem Hintergrund eines menschenverachtenden Krieges wie wir ihn auch heute wieder sehen. Was haben Künstlerinnen seither zur Friedenskultur beigetragen? Miley Cyrus, Sean Lennon, … tragen aber auch heute zur pazifistischen Friedenskultur bei.

1. Hintergrund: Die Friedenskampagne

Lennon und Ono führten Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre eine weltweite Kampagne gegen den Vietnamkrieg. Ein bekanntes Projekt war ihre Plakataktion mit dem Slogan “War Is Over! If You Want It”, die in Städten weltweit gezeigt wurde. Dann produzierten sie den Song.

Eine Friedenskampagne von John Lennon & Yoko Ono – die jeder Krieg brauchen kann.

Sie wollten mit dem Lied die Botschaft von Frieden und Hoffnung in der Weihnachtszeit verbreiten und den Slogan musikalisch aufgreifen.

2. Musikalische Inspiration

• Das Lied basiert auf der Melodie eines traditionellen englischen Volkslieds, “Stewball”.

• Die Verwendung dieser eingängigen Melodie sollte das Lied leicht zugänglich und einprägsam machen.

3. Entstehung und Aufnahme

• Die Aufnahme fand im Oktober 1971 in den Record Plant Studios in New York City statt.

• Produziert wurde es von Phil Spector, der für seine “Wall of Sound”-Technik bekannt ist.

• Der Kinderchor stammt von den Harlem Community Choir, was dem Lied einen warmen, weihnachtlichen Klang verleiht.

4. Botschaft und Text

• Der Text ist sowohl persönlich als auch universell gehalten, etwa in der Zeile “And so this is Christmas, and what have you done?”, die zur Reflexion über das Jahr aufruft.

• Der Refrain “War is over, if you want it” knüpft an ihre Kampagne an und fordert aktives Handeln für Frieden.

5. Rezeption

• Obwohl das Lied zur Weihnachtszeit veröffentlicht wurde, wurde es als Protestlied gegen den Vietnamkrieg wahrgenommen.

• Es erreichte weltweit hohe Chartplatzierungen und gehört heute zu den beliebtesten Weihnachtsliedern.

Lennon und Ono gelang es, eine politische Botschaft in ein zeitloses Lied zu verpacken, das Menschen bis heute inspiriert.