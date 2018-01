100 Jahre „Der Friede“

Erstellt am 01.01.2018 von Andreas Hermann Landl

Der Friede war, laut Wikipedia, eine politisch-literarische Wiener Wochenschrift. Sie erschien von Jänner 1918 bis Sommer 1919. Die Zeitschrift war als pazifistische Antwort auf die kriegshetzerische Reichspost ausgelegt. Für den Frieden schrieben eine Reihe namhafter Wiener und International bekannte Publizisten und Literaten – rund 200 kamen insgesamt zu Wort. Von Reichweite her war „Der Friede“ mit heutigen Wochen-Magazinen wie „profil“ oder „Der Spiegel“ in Deutschland zu vergleichen. Von der Politischen Brisanz war „Der Friede“ wie der „Guardian“, „Die Washington Post“ oder die von Erdogan bekämpfte türkische Zeitung „Evrensel“ einzustufen. Gründer und Herausgeber war der Wiener Sozialdemkrat Benno Karpeles.



Geschichte

Die erste Ausgabe, der von Benno Karpeles gegründeten Zeitschrift „Der Friede" erschien am 26. Jänner 1918

die letzte Ausgabe von „Der Friede", Nr. 83, erschien am 22. August 1919.

Viele der Mitarbeiter von „Der Friede“ waren anschließend in der bereits im März 1919 ebenfalls von Benno Karpeles gegründeten Tageszeitung Der Neue Tag tätig.

Programm und Inhalt von „Der Friede“



Das Programm wurde aus Gründen der erst am ersten Jahrestag der Gründung, zwei Monate nach Ausrufung der Republik Deutschösterreichs, mitgeteilt. Zuvor war es aufgrund der Zensur nicht ratsam es zu veröffentlichen.

Das Programm lautete:

„Nachdem die kriegerischen Versuche, Europa deutsch und österreichisch zu machen, gescheitert sind, wollen wir nun versuchen, Deutschland und Österreich europäisch zu machen. Ein Programm, dünkt uns, in dem implicite alle politischen, sozialen, ethischen und ästhetischen Forderungen enthalten sind, zu deren Unterdrückung ein paar Millionen ohnmächtiger Menschen durch ein paar Dutzend mächtiger Unmenschen in den Krieg, ins Elend, ins Grab gehetzt wurden.[1]“

Der Friede führte während seiner gesamten Bestehenszeit eine Diskussion über die künftige Gestalt des Staates Österreichs. Intellektuell waren die AutorInnen ausdrücklich nicht gebunden an Vorschläge und Programme der politischer Parteien. Wesentliche Punkte der Diskussionen waren

die Neutralität Österreichs nach dem Vorbild der Schweiz,

eine mitteleuropäische Wirtschaftsgemeinschaft nach dem Vorschlag des deutschen Politikers Friedrich Naumann,

die Umgestaltung der Habsburger Monarchie in einen demokratischen Bundesstaat freier Völker und

auch der Anschluss der deutschsprachigen Gebiete Österreich-Ungarns an das Deutsche Reich.

Die letzten beiden Punkte nahmen in den im Frieden geführten Diskussionen den breitesten Raum ein.

Wobei die Mehrzahl der Diskussionsführenden einen föderalistischen Bundesstaat Österreich einem Anschluss an Deutschland vorzug, laut Wikipedia.

Man dachte bei dieser öffentlichen Debatte an die Vielzahl von Konflikten, die in den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns aufgrund der vielen Minderheiten in mehrheitlich von einem Volk bewohnten Gebieten.

Richard A. Bermann am 11. Oktober 1918, dass im Falle einer vollständigen Loslösung der von Tschechoslowaken besiedelten Gebiete auch eine Reihe von gemischtsprachigen Städten, deutsche Sprachinseln sowie das mehrheitlich deutsch besiedelte Sudetenland darunter fallen würde. Um ein geographisch geschlossenes Gebiet zu erhalten, müssten die Tschechoslowaken die

„Deutschen der Sudetenländer ausrotte[n]. Andererseits wieder könnten die Deutschen der Sudetenländer sich nur an Deutschland anlehnen, von dem sie doch durch ernste geographische Schranken geschieden sind. Sie gehören geographisch einmal zu Böhmen und Mähren; sie können politisch nur dazugehören, wenn Österreich bestehen bleibt. Man muß die Entente auf die große Ähnlichkeit dieses Problems mit dem von Ulster verweisen; man kann Ulster nicht von seiner Insel Irland wegnehmen, aber man muß den letzten Ulstermann erschlagen, ehe er sich unter die Herrschaft der irischen Majorität beugen läßt; da helfen alle gutgemeinten Versprechungen künftiger Toleranz gegen nationale Minderheiten nichts.“[2]

Kernpunkt der Zeitkritik im Frieden war in den vielen Fällen das

„Versagen des deutschen Bürgertums in Österreich, seiner Parteien und Politiker“.[3]

Das politische Denken des Bürgertums reiche zumeist nicht über „deutsch“ und „national“ hinaus, die „deutsche Politik in Österreich“ sei jene des „Hüter[s] aller Rückständigkeit“.[4]

Wider die Militaristische Presse in Österreich

Neben der als „Hauptblatt der Kriegshetzer" und „Reichspest" bezeichneten Reichspost

Reichspost war auch

die Neue Freie Presse

unter Moriz Benedikt, der für ein „deutschzentralistisches Österreich“ eintrat, häufiges Angriffsziel der Wochenschrift Der Frieden. Diese Zeitschrift, trat für Gleichheit der Völker als Grundvoraussetzung für jedes weitere Denken ein.[5]

Autoren

Egon Erwin Kisch, Robert Musil, Alfred Polgar, und andere mehr oder weniger bekannte Geistesgrößen der in Agonie befindlichen Habsburger Monarchie, schrieben in dieser Wochenschrift für den Frieden und gegen den Krieg. Der Journalist Rudolf Olden wurde später als Verteidiger im Prozess gegen den Pazifisten Carl von Ossietzky (1889–1938) berühmt. In der gut eineinhalb Jahre währenden Zeitspanne des Erscheinens von Der Friede gelang es, einen Kreis von Mitarbeitern aufzubauen, der das gesamte intellektuelle und politische Spektrum von der bürgerlichen Mitte bis zur anarchistisch oder spartakistisch orientierten Linken abdeckte. Das waren mehr als 200 Personen.

Einige Namen: Alfred Adler, Peter Altenberg, Ernst Angel, Henri Barbusse, Franz Blei, Hermann Broch, Max Brod, Paul Claudel, Kasimir Edschmid, Albert Ehrenstein, Anatole France, André Gide, Maxim Gorki, Stefan Großmann, Albert Paris Gütersloh, Maximilian Harden, Theodor Heuss, Kurt Hiller, Heinrich Eduard Jacob, Siegfried Jacobsohn, Oskar Jellinek, Egon Erwin Kisch, Paul Kornfeld, Anton Kuh, Heinrich Lammasch, Andreas Latzko, Karl Leuthner, Adolf Loos, Josef Luitpold (Stern), Thomas Mann, Erich Mühsam, Robert Müller, Robert Musil, Jan Neruda, Rudolf Olden, Karl Otten, Rudolf Pannwitz, Leo Perutz, Emil Alphons Rheinhardt, Walther Rode, Romain Rolland, Robert Scheu, René Schickele, Hugo Sonnenschein, Otto Soyka, Theodor Tagger (d.i. Ferdinand Bruckner), Rabindranath Tagore, Johannes Urzidil, Berthold Viertel, Jakob Wassermann, Ernst Weiß, H. G. Wells, Franz Werfel und Hugo Wolf.

Redaktion

Benno Karpeles, Karl Tschuppik und Arnold Höllriegel zeichneten für den politischen und volkswirtschaftlichen Teil verantwortlich. Alfred Polgar leitete die Literaturredaktion und bildete mit Karpeles, Tschuppik und Bermann den Kern der Redaktion.

Zitat

„[…] radikal wie keine, erhob die Zumutung, das Problematische der österreichischen Dinge nicht nur geraunzen und zu bewitzeln, sondern zu erkennen […], es war die Zeitung im Herrschaftsbereich Ludendorffs, in der die kühnsten, die radikalsten Dinge gegen den Krieg gedruckt wurden.“ Egon Erwin Kisch Der Friede : über die Wochenzeitschrift

